Miércoles 25 de junio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

Se cumplen hoy 14 años de la declaratoria del paisaje cultural cafetero como patrimonio de la humanidad por parte de la Unesco, expertos reiteran los llamados de alerta por los riesgos y los retos para mantener esta declaratoria.

Juan Carlos Olivares, arquitecto restaurador, investigador del observatorio del paisaje cultural Cafetero de la cátedra UNESCO en diálogo con Caracol Radio indicó que esta declaratoria necesita un plan de acción y gestión que deben dejar metas concretas, claras y con recursos.

Una de las preocupaciones según el arquitecto es que las áreas de café están siendo sustituidas por otros usos. Hace 40 años teníamos aproximadamente 60.000 hectáreas de café. Hoy tenemos 18.000. Eso es ya preocupante.

Pero además hay un suelo de expansión Donde se hacen urbanizaciones, reloteos, entonces se le está cambiando el uso al suelo. Pero lo más importante es el desconocimiento de la mayoría de la gente por qué somos un patrimonio de la humanidad, puntualizo el experto.

El experto agregó Además “la declaratorio del paisaje cultural cafetero no es un parque temático, yo no tengo nada contra los parques temáticos, Pero no podemos confundir la autenticidad y la integridad del paisaje con falsos históricos.

Niños de transición y quinto grado investigadores del Paisaje Cultural Cafetero en la institución educativa Ciudadela del Sur

Alejandra Patiño Jiménez, docente de la institución educativa Ciudadela del Sur nos habló del proceso que llevan desde el año 2016 un trabajo enfocado en la creación de una identidad institucional. Para ello, se creó una unidad de investigación con el tema del Paisaje Cultural Cafetero. Es decir, que los niños desde Transición hasta grado 5° son investigadores sociales que buscan problemáticas en su entorno.

Precisamente hoy el ministerios de las culturas llevará a cabo en el centro de convenciones de Armenia el foro regional “Nuestro paisaje tiene futuro’, un espacio para reflexionar sobre los avances, desafíos y perspectivas del Paisaje Cultural Cafetero de Colombia (PCCC), cuando se cumplen 14 años de su inclusión en la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco.

Aumenta la criminalidad en Armenia, ya son cuatro muertos en ataques sicariales en menos de 24 horas y la principal hipótesis es ajuste de cuentas por tráfico de estupefacientes

En las últimas horas se han registrado dos ataques sicariales en la ciudad al parecer relacionado con retaliaciones por el tráfico de estupefacientes.

Sumado al hecho donde tres personas fueron asesinadas con arma de fuego en el barrio La Virginia se da otro caso, pero esta vez en el barrio Santa Rita que es cercano al primer hecho donde fue asesinado Elkin Ovier Vega de 45 años quien registraba antecedentes por los delitos de homicidio, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El secretario del Interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez indicó que las víctimas registraban antecedentes por diferentes delitos lo que permite inferir ajuste de cuentas, sin embargo, las investigaciones avanzan para dar claridad a los hechos y judicializar a los responsables.

Fue enfático en decir que aún no se tiene claridad si el hecho de la Virginia tiene relación con el caso registrado en la mañana de ayer en Santa Rita por eso establecen las acciones competentes para determinar móviles y autores.

En la ciudad ya son 48 los homicidios en lo corrido del año y en el departamento 87.

Tras el consejo de seguridad extraordinario que fue citado por el mandatario de los armenios, James Padilla García, se acordó con las autoridades ofrecer una recompensa de hasta $10 millones a quien entregue información oportuna y veraz que permita el esclarecimiento de los homicidios presentados en la noche del lunes 23 de junio y la mañana del martes 24 de junio y así, dar con el paradero de los autores materiales e intelectuales involucrados en los hechos.

Mientras que, en Montenegro, anoche otro ataque sicarial dejó como saldo cuatro personas heridas, tres hombres y mujer que resultaron lesionados con arma de fuego por desconocidos que dispararon desde una moto.

Sobre el caso del municipio de Montenegro, anoche la Policía reveló que el hecho se registró sobre las 8y10 de la noche en la calle 12 entre carreras 3 y 4 del barrio Caicedonia, dos hombres a bordo de una motocicleta disparan en contra de estas personas y emprenden la huida hacia el sector del puente de La Avanzada.

De manera inmediata, las víctimas fueron trasladadas hasta centros hospitalarios con el fin de recibir atención médica. Entre los lesionados se encuentra una mujer y tres hombres.

Los heridos fueron identificados como Paola Andrea Ramírez, Sebastián Alejandro Cano Henao, Horario Erazo Ángel y Juan Carlos Villa Méndez, la Sijin de la Policía y la Fiscalía adelantan investigaciones para establecer móviles y autores de este ataque sicarial

La sede de atención al ciudadano en el centro de Armenia de la representante a la cámara del partido liberal del Quindío Sandra Aristizábal fue víctima de los delincuentes, que ingresaron al lugar y hurtaron equipos electrónicos dañaron el mobiliario, incluyendo la vulneración de escritorios y cajones

Frente a este infortunado suceso, de inmediato dieron aviso a las autoridades competentes, quienes acudieron al sitio, realizaron la respectiva inspección preliminar y recibieron la denuncia formal, todo ello con el objetivo de esclarecer este hecho

En el municipio de Quimbaya en el Quindío, la Policía de Caldas aprehendió a una joven menor de edad sindicada del delito de homicidio agravado y porte de armas.

La joven es requerida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Viterbo Caldas por su presunta participación en los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

La aprehensión se llevó a cabo en el barrio La Orquídea del municipio de Quimbaya, hasta donde viajo un grupo de investigadores, según los elementos materiales probatorios la joven estaría relacionada con el homicidio ocurrido el 16 de febrero de 2025 en el municipio de Viterbo Caldas, donde perdió la vida el señor Wilson Fernando Zapata Valencia, de 51 años, debido a heridas causadas con arma de fuego.

Las hipótesis investigativas, el hecho fue motivado por ajustes de cuentas y la adolescente al parecer acompañaba al autor material del crimen, alias “Morocho”, quien fue capturado el pasado mes de marzo en el mismo municipio.

La adolescente fue dejada a disposición de la autoridad competente y, tras las respectivas audiencias, fue cobijada con medida de internamiento en el centro Ciudadela Los Zagales de Manizales.

Polémica en el Quindío por la filtración de chats de WhatsApp entre funcionarios de la gobernación que exponen su inconformidad con la actual administración departamental

Todo tipo de reacciones ha generado la filtración de una aparente conversación entre el exsecretario de familia y actual asesor de despacho, Jorge Zapata y el director de asuntos jurídicos Juan Pablo Téllez donde reflejan la preocupación por los incumplimientos del gobernador a compromisos políticos adquiridos para las próximas elecciones legislativas.

Incluso en las capturas de pantalla de los chats que ya circulan en redes sociales se evidencia al parecer la deslealtad del gobernador Juan Miguel Galvis con exfuncionarios.

Precisamente el mandatario local se ha referido a la situación y ha sido claro que quien no desee estar en su administración debería renunciar porque los funcionarios deben darse a la gente.

Además, dijo que en un consejo de gobierno reciente solicitó informe a cada una de las secretarías y por eso pidió la renuncia a todos ya que le apuestan a un cambio en el gabinete. Señaló que la prioridad es la comunidad, estar en los territorios por eso no aceptará a quien no esté en su mismo sentir.

También el gobernador criticó a los contratistas porque considera hay algunos que ni siquiera desean trabajar y aspirar a ganarse el suelo desconociendo las necesidades de las veredas.

El alcalde de Calarcá, Sebastián Ramos confirmó en diálogo con Caracol Radio que en las sesiones ordinarias de agosto presentará en el concejo de la villa del cacique un proyecto de acuerdo con el que busca que no se realice la cabalgata en las fiestas del café en Calarcá, esto a raíz de los hechos de maltrato animal el pasado fin de semana

No hay derecho, una perrita fue herida con arma traumática en un hecho de intolerancia en Calarcá

Vuelva y juega, un nuevo caso de maltrato animal en el municipio calarqueño esta vez en el barrio Llanito de Guaralá donde una perrita fue herida con arma traumática por parte de un hombre al que le ladró.

Ysis Vélez es una protectora de animales del municipio y fue quien recibió de primera mano la denuncia por parte del dueño de la perrita. Afirmó que no es la primera vez que esta persona estaría involucrada en este tipo de hechos por eso buscan de la mano con Policía realizar todas las acciones que permitan su judicialización y aplicar la ley Ángel.

El alcalde de Calarcá, Sebastián Ramos indicó que con la Policía ya tienen identificado al presunto agresor del perrito y esperan que prontamente sea judicializado.

Sobrevivientes del accidente en el puente Helicoidal en el Quindío que dejó 10 muertos, reconocen lo difícil a nivel emocional tras cumplirse un mes de la tragedia

Ya se cumplió un mes del accidente en el puente Helicoidal en el sentido Alto de la Línea- Calarcá en el Quindío donde fallecieron estudiantes y docentes de la Universidad Alexander Von Humboldt y los sobrevivientes detallan como ha sido el proceso para retornar a la normalidad.

Uno de ellos es Juan Camilo Trejos de tercer semestre del programa de Ingeniería Civil quien reconoció que ha sido complejo ir adaptándose a la realidad por lo difícil que fue vivir el trágico hecho y ser testigo de la pérdida de sus compañeros de estudio.

Reconoció que no había sido consiente de la magnitud de lo sucedido y por eso actualmente recibe atención psicológica para sobrellevar todo el dolor emocional que dejó el accidente.

También considera el apoyo de su familia ha sido clave para lograr regresar a su cotidianidad, a pesar de que en ocasiones se llena de mucha tristeza y vuelven los recuerdos de ese fatídico sábado 24 de mayo donde una salida académica marcó su vida para siempre.

Al respecto el gobernador del departamento, Juan Miguel Galvis fue claro que es importante tomar medidas contundentes para evitar que hechos tan lamentables vuelvan a registrarse en los corredores viales de la jurisdicción del Quindío

Durante el reciente Consejo Municipal de Política Social (Compos), la Secretaría de Desarrollo Social de Armenia presentó los avances en el recaudo y la gestión de la Estampilla Pro Adulto Mayor, mecanismo fundamental para la sostenibilidad de los Centros Vida (CV) y los Centros de Bienestar del Adulto Mayor (CBA) en la ciudad.

La secretaria de Desarrollo Social, Jenny Gómez Betancourt, informó que, a la fecha, el municipio se encuentra al día con los aportes correspondientes a esta estampilla, aunque persisten obligaciones pendientes con los CBA y los CV, correspondientes a los meses de mayo, junio y julio.

“Estamos trabajando en una alianza que nos permita proteger los pagos de junio y julio, entendiendo que estos recursos se recaudan mes vencido. Nuestro compromiso es garantizar la sostenibilidad de estos centros y velar por el bienestar de nuestros adultos mayores”, afirmó Gómez Betancourt.

Asimismo, la funcionaria indicó que se está a la espera del giro de los recursos por parte del gobierno departamental, que permitirán cubrir los pagos de marzo, abril y mayo, destinados también a estos centros.

Voceros de la cámara de comercio de Armenia y de la sociedad de ingenieros del Quindío enviaron una carta al presidente de la agencia nacional de infraestructura ANI, Óscar Javier Torres Yarzagaray donde hacen Llamado atención prioritaria de la nueva estructuración vial de la IP Conexión centro (Autopista del café y la doble calzada Calarcá – La Paila)

En la carta indican “nos dirigimos a ustedes con el objetivo de expresar una legítima inquietud frente al silencio que persiste en torno a la estructuración del nuevo modelo de operación vial IP Conexión centro que contempla la Autopista del café y la doble calzada Calarcá – La Paila, corredores que actualmente se encuentra bajo concesión de Autopistas del Café, cuyo contrato finaliza en febrero de 2027.

Y agregan “Por ello, nos preocupa que, de acuerdo con los cronogramas presentados por la ANI en la socialización inicial del proyecto, no se haya generado, hasta la fecha, una hoja de ruta clara sobre el resultado de los ajustes finales del proyecto y lo que es más importante no se hayan realizado las reuniones de socialización final que incluya la participación de los actores regionales y la ciudadanía frente a lo que será la nueva concesión de esta arteria estratégica.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios programó una primera mesa de trabajo para analizar la situación que enfrenta el municipio de Montenegro, Quindío en materia de recolección de residuos y competencia entre operadores y la doble facturación del servicio, la reunión virtual está programada para hoy miércoles 25 de junio a las 10 de la mañana.

Armenia vivirá una fiesta en la que los colores e inclusión serán los protagonistas, pues este sábado 28 de junio llega la segunda edición del Pride Fest Armenia 2025, marcha que se iniciará desde la Universidad del Quindío, a las 2:00 p.m. y continuará por la carrera 14, carrera 15; calle 19 con carrera 13, hasta llegar a la calle 10, para arribar al punto de encuentro, Mall Centenario.

250 participantes harán parte de la feria Mujeres TIC 2025 durante este puente festivo en Armenia

Desde este viernes 27 de junio y hasta el domingo 29 se llevará a cabo este importante evento en el centro de convenciones de la ciudad.

El gobernador del departamento, Juan Miguel Galvis dijo que es clave el apoyo para estas mujeres emprendedoras y guerreras que con esfuerzo se dedican a los diferentes productos y servicios. Es de anotar que la feria Mujeres TIC es con entrada gratuita.

Ya están en el Quindío, las 17 candidatas que participarán del reinado nacional del café este fin de semana en el municipio de Calarcá,

En deportes, El Coliseo del Café de Armenia vibró el fin de semana con la Gran Copa Mundial de Bailarines 2025, un evento que reunió a más de 2.500 bailarines locales y nacionales de 250 delegaciones.

El máximo galardón del evento, la Copa de Campeones, fue para dos agrupaciones que brillaron con luz propia: Evolution Crew, de Armenia (Danza Urbana), y Fuxion Latina Dance Company, de Cali (Danza Latina). Ambos equipos sumaron la mayor cantidad de puntos, demostraron excelencia técnica, creatividad y alto nivel escénico, conquistando al jurado y al público.