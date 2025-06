Martes 24 de junio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Masacre en Armenia, tres muertos y un herido dejó ataque sicarial con arma de fuego en las últimas horas al sur de esa ciudad.

En la noche del lunes festivo 23 de junio se registró un ataque sicarial en vía pública del barrio La Virginia de la ciudad donde dos hombres que se movilizaban en un vehículo particular llegaron al lugar y dispararon indiscriminadamente dejando inicialmente tres personas heridas.

El secretario de Gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez informó que tres hombres resultaron heridos y fueron trasladadas al hospital del sur donde finalmente fallecieron producto de las heridas.

Las víctimas fueron identificadas como Luis David Soto Muñoz, alias “David”, German Andrés Higuita Montes Alias “Moncho” y Duverney Bernal Orozco alias “choy” y de acuerdo con la información preliminar se encontraban en la zona consumiendo sustancias estupefacientes.

Este hecho empaña la labor que realizaban las autoridades en la ciudad donde ya se cumplían 15 días sin homicidios.

Mientras que en la vereda Corozal del municipio de Quimbaya se registró un homicidio con arma de fuego donde la víctima fue identificada como Edinson Brand Jojoa de 31 años.

De acuerdo con la información de las autoridades, la víctima registraba antecedentes judiciales por los delitos de tráfico de estupefacientes y uso de documento falso.

La comunidad del municipio de Montenegro frustró un presunto intento de hurto en un establecimiento comercial

Conmoción y pánico se generó en zona céntrica del municipio cuando un hombre con arma traumática ingresó a un establecimiento comercial aparentemente a cometer un hurto.

Todo el hecho quedó registrado en vídeo de cámaras de seguridad donde se evidencia como a plena luz del día del sábado 21 de junio un hombre llega a un local comercial y otro empieza a forcejear para evitar el hecho delictivo.

El secretario del gobierno de la localidad, Mauricio Cárdenas señaló que la comunidad neutralizó a la persona lo que permitió el actuar de las autoridades ya que fue capturado y en medio del registro le fue incautada un arma traumática.

Explicó que en redes sociales aducían que se trataba de un caso de intento de homicidio, pero la experiencia les permite deducir que este tipo de armas no son las utilizadas en ataques sicariales.

Un muerto y dos heridos dejó un aparatoso accidente de tránsito en vías del Quindío, las autoridades investigan las causas

En la noche del sábado 21 de junio se registró un trágico accidente de tránsito entre dos motocicletas en vía que conecta los municipios de Circasia y Montenegro dejando como saldo un muerto y dos heridos.

El director del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío, Fabián Grijalba indicó que el siniestro vial involucró a dos motocicletas donde en una de ellas se movilizaba una pareja, mientras que en la otra transitaba un solo ocupante, quien lamentablemente falleció en el lugar de los hechos.

Sostuvo que las otras dos personas involucradas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a un centro asistencial, donde recibieron atención médica oportuna. Fue claro que las causas del accidente son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

La víctima fue identificada como Jonatan Andrés Castaño de 44 años de edad.

49.000 vehículos circularon por las vías del Quindío durante el puente festivo, desde la Policía de Carreteras entregaron un balance positivo

El balance de este puente festivo en el marco de la temporada vacacional de mitad de año fue positivo en las vías nacionales que son jurisdicción de la policía de Carreteras.

La Mayor Sara Novoa, jefe de la seccional de tránsito y transporte del departamento informó que se movilizaron por las vías del departamento más de 49.000 vehículos y en medio de los controles establecidos impartieron 42 órdenes de comparendo por diferentes infracciones a las normas de tránsito.

Además, dio a conocer que también fueron inmovilizados 14 vehículos lo que permitió mayor seguridad a los viajeros. Asimismo, fue claro que por fortuna no se registraron hechos que lamentar en las vías nacionales gracias a las campañas de prevención y sensibilización establecidas en los diferentes puntos viales del departamento.

Hoy se cumple un mes del fatídico accidente de tránsito que dejó 10 muertos en el puente Helicoidal del municipio de Calarcá en el Quindío

Avanzan las investigaciones por parte de los entes competentes con el fin de esclarecer las causas del siniestro vial donde fallecieron 10 estudiantes y docentes de la Universidad Alexander Von Humboldt de Armenia.

Precisamente el alcalde del municipio de Calarcá, Sebastián Ramos señaló que como secretaría de Movilidad estuvieron en todo el proceso entendiendo que fue en su jurisdicción y ya la Fiscalía General de la Nación realiza las investigaciones correspondientes.

Dijo que como alcaldía y quienes atendieron este lamentable hecho están al tanto del requerimiento de la Fiscalía y esperan en el menor tiempo puedan esclarecerse las causas reales.

Además, reconoció que el impacto fue alto no solo para el departamento sino a nivel nacional por las condiciones en las que se generó tras una salida académica que terminó en una tragedia.

Vale anotar que la universidad rindió homenaje a siete de los fallecidos otorgando grado póstumo como ingenieros civiles.

Polémica e indignación en el Quindío por el desplome de un caballo en una cabalgata en el marco de las fiestas aniversarias del municipio de Calarcá

En efecto el municipio de Calarcá está de fiesta conmemorando sus 139 años de fundación, sin embargo, un hecho ha empañado la celebración y es por un caballo que se desplomó en medio de una cabalgata.

La reconocida Concejal animalista del municipio, Cristina Arbeláez dio a conocer a través de sus redes sociales la denuncia donde el caballo se evidencia en el suelo y al parecer también convulsionó lo que generó su traslado para la atención pertinente.

La animalista fue clara que estos eventos no garantizan el bienestar animal puesto que no se cumplan con las medidas ni prohibiciones establecidas por las autoridades. Aseguró que todo se incumplió porque evidenciaron animales en bajo estado corporal, con parlantes por eso considera es fundamental que no se vuelvan a llevar a cabo este tipo de actividades en el municipio.

Dijo que como animalistas rechazan lo que pasó y velan por el bienestar de los caballos tanto que en años anteriores acompañaron el evento con veterinarios, pero siempre es lo mismo por eso desde el Concejo Municipal buscará abolirla.

A través de Facebook, el alcalde de Calarcá, Sebastián Ramos se refirió a la situación: “Hemos puesto toda la capacidad instalada del municipio para hacer control, sin embargo, vemos también una incapacidad de los organizadores.

En los próximos días presentaré al Concejo Municipal un proyecto de acuerdo que derogue la obligación de hacer una cabalgata en el marco de la Fiesta Nacional del Café

Armenia no tiene oficina municipal de gestión del riesgo, solo una dependencia que depende de la secretaria de gobierno, pero no tiene presupuesto, así lo dio a conocer la concejal Stefanny Castellanos durante el debate la semana pasada sobre la situación de los bomberos en la ciudad.

La concejal manifestó que dentro del plan de desarrollo del alcalde James Padilla quedó incluida la propuesta de crear la oficina municipal de gestión de riesgo para armenia

En el Quindío sostienen que llegará la temporada seca, aunque se registren lluvias esporádicas

En los últimos días se han registrado días soleados con leves lluvias, el secretario del Interior del departamento, Jaime Andrés Pérez señaló que efectivamente se espera que llegue la temporada seca.

Sostuvo que actualmente persisten las lluvias, sin embargo, fue claro que ya llegará la época de calor por lo que articularán esfuerzos con las diferentes instituciones para brindar las recomendaciones que permitan mitigar las emergencias propias del clima como los incendios forestales.

Añadió que por ahora han disminuido notablemente las novedades que se presentaron en medio de las lluvias como la afectación por deslizamientos en la zona cordillerana del departamento.

Según el pronóstico del IDEAM, en alerta naranja por riesgo de deslizamiento se encuentra el municipio de Salento y en amarilla Calarcá, Circasia, Filandia y Quimbaya, pero ninguno en alerta roja.

Tras el anuncio del presidente Gustavo Petro sobre una papeleta para convocar Asamblea Constituyente, congresista del Quindío lo califica como una cortina de humo sobre las problemáticas que vive el país

El presidente de la República Gustavo Petro anunció que incluirá una papeleta en las próximas elecciones para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, tras ser aprobada la reforma laboral en el congreso.

El representante a la Cámara por el departamento, John Edgar Pérez aseguró que la situación es recurrente con el gobierno nacional respecto a establecer una serie de cortinas de humo para desviar la atención de la ciudadanía y tapar los problemas realmente preocupantes para el país como son la inseguridad y pobres resultados en materia de vivienda.

Señaló que se acerca la época electoral por lo que preocupa la convocatoria a una consulta popular ilegal y sobre la Asamblea Constituyente que refleja que el presidente Petro desea perpetuarse en el poder.

El gremio nocturno del Quindío advirtió que aumentarán los costos operativos debido a la reforma laboral, esperan alivios por parte del gobierno nacional para afrontar la situación

Y es que después de la conciliación el proyecto pasará a la sanción presidencial para convertirse en ley, sin embargo, continúan las reacciones de los diferentes gremios en el departamento.

Precisamente la directora ejecutiva de Asobares capitulo Quindío, Natalia Gutiérrez evidenció que es alta la preocupación del sector porque las condiciones económicas han sido complejas lo que impacta directamente la dinámica comercial de los establecimientos nocturnos.

Considera es un golpe muy fuerte para el gremio entendiendo que aumentarán los costos de operación por eso esperan mejore el panorama en algún momento.

Destacó que por ahora estipulan que no se subirán los precios a pesar del primer trimestre del año fue complejo por lo que aspiran mejore para lo que resta del 2025. Aclaró que la jornada nocturna son ocho horas de trabajo que es una jornada normal solo que es en la noche.

Debate en asamblea del Quindío evidenció complejidad para asumir la alimentación de privados de la libertad y que el hacinamiento es moderado

Recordemos que a partir del primero de julio los alcaldes deberían costear y suministrar los alimentos a las personas privadas de la libertad en las instalaciones de detención transitoria, Unidades de Reacción Inmediata (URI) y estaciones de Policía lo que ha generado bastante polémica.

En la asamblea departamental se llevó a cabo un debate por la situación, el diputado ponente Jorge Iván Yusti reconoció que es clave el proceso porque han recibido quejas debido a las condiciones actuales.

Sobre la ley que exige el costo de alimentación, evidenció que es muy preocupante y será clave el apoyo que pueda brindar el gobierno departamental.

Al respecto el secretario del Interior del departamento, Jaime Andrés Pérez dijo que es muy complejo el panorama que se avecina a partir del 1 de julio y donde no hay solución concreta por parte del gobierno nacional.

Recordó que cuentan con cerca de 240 sindicatos actualmente en el departamento y lo que preocupa es que no tienen la capacidad económica para generar la alimentación ya que históricamente la asume el Inpec a través del Uspec.

Advirtió que la anualidad costaría 2.600 millones de pesos lo que impediría a las alcaldías y gobernaciones invertir recursos en áreas como el deporte, seguridad y la educación.

Asimismo, dio a conocer que desde la Federación Nacional de Departamentos propuso un proyecto de ley para que el gobierno legislara a través del congreso con el fin de extender los plazos para que la responsabilidad continúe a cargo del Uspec y no de los entes territoriales.

Actualmente, la administración del alcalde de la ciudad James Padilla García, se encuentra adelantando los trámites y procesos administrativos correspondientes para la entrega del predio a Empresas Públicas de Armenia donde posteriormente se dará inicio a la consultoría para los estudios y diseños definitivos de la construcción del nuevo tanque de almacenamiento de agua potable en la calle 48, entre carreras 18 y 19, sector del sur de la capital quindiana.

Cabe destacar que este proyecto contempla la construcción de un tanque de almacenamiento de agua potable con espacio público en el predio anteriormente ocupado por el Hospital del Sur, en un esfuerzo entre EPA y la alcaldía de Armenia por consolidar una infraestructura que no solo fortalezca el sistema de abastecimiento del municipio, sino que también sirva como hito arquitectónico y referente urbanístico para la comunidad.

El gerente general de Empresas Públicas de Armenia Paulo César Rodríguez Ospina, expuso ante el comandante de la Policía Quindío, coronel Luis Fernando Atuesta Zárate, por lo menos dos restaurantes del centro de Armenia que al parecer le estarían pagando a habitantes en situación de calle para disponer sus residuos sólidos de manera incorrecta.

El gerente de EPA Agregó “Rechazamos contundentemente las prácticas de algunos establecimientos comerciales del centro de Armenia que le pagan a habitantes en situación de calle para que boten sus residuos sólidos. Le recordamos a la ciudadanía que una frecuencia diaria y constante circula por el centro de la capital quindiana, para evitar este tipo acciones que son resultado de la falta de cultura ciudadana que deriva en el fenómeno social de la habitancia en situación de calle”

En el municipio de Calarcá en el Quindío advierten que traen habitantes de calle en buses de otras regiones del país, desde la alcaldía llaman la atención sobre políticas públicas a nivel nacional

La problemática de habitantes en situación de calle cada vez es más compleja en el departamento y la alerta se centra en el municipio de Calarcá debido a la denuncia del mismo alcalde Sebastián Ramos.

En efecto el mandatario local advirtió que la situación es preocupante porque han logrado identificar que en horas de la madrugada dejan a los habitantes de calle en la localidad calarqueña por lo que ha solicitado a la Policía de Carreteras del Quindío establecer las medidas necesarias en los corredores viales de su jurisdicción.

Explicó que urgen acciones concretas por parte del gobierno nacional en cuanto a materializar una política pública que permita mitigar la problemática que también es evidente en otras zonas del país.

Fue claro que no pueden obligar a estas personas a que entren en un proceso de recuperación, pero si han logrado llevar a cabo la intervención con por lo menos seis personas, sino que la familia no los asume y vuelven a las calles.

Enfatizó que las condiciones geográficas del municipio abarcan las vías nacionales donde pueden trasladar a habitantes del Valle del Cauca, Tolima, Bogotá, Risaralda entre otros.

En el Quindío hay aproximadamente 24.000 migrantes en el Quindío y 23.000 vinculados con Permiso permanente de trabajo

Para reconocer y exaltar a los actores del municipio que desarrollan experiencias significativas para la sostenibilidad del Paisaje Cultural Cafetero, la Alcaldía de Armenia, a través de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia, Corpocultura; las secretarías de Educación y Desarrollo Económico; el Departamento Administrativo de Planeación y el Sena, realizarán hoy martes 24 de junio, a las 8:30 a.m. en el auditorio de la Escuela Nacional de la Calidad del Café, Sena Agroindustrial, el Encuentro de Experiencias Significativas en torno al PCC y el conversatorio Atributos del PCC en la vida cotidiana.

En deportes, La selección Quindío de tenis de campo brilló en el Torneo Nacional Interligas al conquistar dos medallas de oro y una de plata en la competencia por equipos, realizada en el Club Campestre de Pereira entre el 16 y el 20 de junio.

En la categoría 16 años masculino, Felipe Buriticá y Alfonso Eraso se proclamaron campeones nacionales en la categoría B; mientras que, en 14 años femenino, Sara Barbosa, Valeria Cuéllar y Gabriela Ángel lograron el oro con una destacada actuación. La medalla de plata fue obtenida en 14 años masculino por Thomas Salamanca, Emanuel Arias y Jerónimo Merchán, tras superar exigentes rondas.

De otro lado, quedaron definidas las semifinales del Torneo Hinchas de Paz de Armenia, Las Palmas enfrentará a Quimbaya River, mientras que Ángel Salvador jugará frente a Fundación Pibes Montenegro en fecha y lugar por definir.