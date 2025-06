Viernes 20 junio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

La Corporación Autónoma Regional del Quindío agradece de corazón a todos los que se sumaron a la intensa búsqueda del vigía ambiental Pedro José Gallego.

El director de la CRQ, Juan Esteban Cortes indicó “Durante días, la esperanza nos mantuvo unidos. La montaña se llenó de voces solidarias, de pasos decididos, de manos que no se detuvieron. Y aunque el desenlace nos duele en lo más profundo, la entrega de cada rescatista, voluntario y entidad fue un acto de amor por la vida.

Y agregó “En medio de esa misma búsqueda, la vida nos devolvió a la perrita Lulú, su fiel compañera, que hoy descansa de nuevo con su familia.

Pedro, en cambio, partió dejando una huella imborrable en la defensa del ambiente y en el corazón de quienes lo conocieron.

El Ejército brindó acompañamiento para la recuperación del cuerpo del contratista de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, que falleció tras estar varios días desaparecido.

Estamos hablando del vigía ambiental Pedro Gallego de 61 años de edad quien se encontraba desaparecido desde el pasado 13 de junio y finamente campesinos de la zona entre Calarcá y Salento lo encontraron sin vida.

Desde el momento del hallazgo que fue el lunes 16 de junio y hasta ayer fue complejo el proceso de la recuperación debido a las condiciones del terreno y aunque estaban todas las instituciones dispuestas fue requerido el apoyo del Ejército.

En efecto el teniente coronel Franklin Camilo Noguera, comandante del Batallón de Alta Montaña N.°5 se refirió al acompañamiento que brindaron con el fin de agilizar la intervención para lograr la pronta recuperación.

Explicó que asignaron un pelotón ante la solicitud que emitieron las autoridades municipales para poder hallar el cuerpo.

Señaló que uno de los elementos clave en cuanto a la intervención del Ejército es el conocimiento puesto que es un terreno conocido al estar en las zonas rurales y también contaban con los dispositivos adecuados para una ubicación certera.

Siete estudiantes de la Universidad Alexander Von Humboldt de Armenia recibieron grado póstumo, tras fallecer en un accidente de Tránsito en La Línea

Recordemos que el trágico hecho se presentó el pasado 24 de mayo cuando 10 estudiantes y docentes de la universidad fallecieron en medio de un accidente de Tránsito en el puente Helicoidal del municipio de Calarcá.

En las últimas horas se llevó a cabo de una manera emotiva y reservada el grado póstumo de Ingenieros Civiles a siete de las víctimas fatales del siniestro.

Como un homenaje a la vida y a la memoria de los estudiantes, la Universidad entregó, junto a los diplomas, un mensaje de amor, respeto y reconocimiento a cada una de las familias.

El rector de la universidad Alexander Von Humboldt, Diego Fernando Jaramillo resaltó que el título póstumo hará parte del conjunto de elementos que preservarán la memoria de estos jóvenes y sostuvo que su legado estará siempre en cada espacio.

A pesar de lo anterior dijo que la comunidad universitaria está con la inmensa sensación de vacío que ha quedado con la ausencia de todos los fallecidos en el accidente.

Es de anotar que el acto contó también con la asistencia de los estudiantes sobrevivientes del accidente, amigos cercanos de los estudiantes, directivos, profesores y colaboradores de la institución.

En este viernes una buena noticia en Armenia, donde están implementando en el principal hospital el programa apoyo emocional con animales, donde perros entrenados pueden tener contacto con pacientes que están hospitalizados incluso en UCI

Estamos hablando del Hospital San Juan de Dios que junto a Panaca inició el programa de apoyo emocional con animales.

En una jornada cargada de ternura, ciencia y humanidad, el Hospital San Juan de Dios del Quindío, en alianza con PANACA, realizó la primera prueba piloto de su innovadora estrategia de apoyo emocional con animales, una iniciativa pionera en la región que hace parte del Programa de Humanización de la institución.

La protagonista de esta experiencia fue Moca, una perrita de raza Jack Russell, entrenada especialmente para este tipo de intervenciones.

La prueba se desarrolló en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde el equipo médico y asistencial evaluó su comportamiento ante los estímulos propios del entorno hospitalario, como bombas de infusión y monitores cardíacos. El objetivo: asegurar su adaptación al ambiente clínico y validar los protocolos diseñados previamente.

Durante la jornada se revisaron los espacios designados para recibir a las mascotas, los aspectos logísticos necesarios y los requisitos sanitarios, incluyendo su esquema de vacunación y el cumplimiento del baño aséptico. Todo esto bajo estándares rigurosos que garantizan la seguridad tanto de los pacientes como del personal de salud.

El momento más emotivo fue el encuentro de Moca con una paciente consciente de la UCI, previamente informada y voluntariamente dispuesta a participar

Los resultados iniciales reflejan un cambio positivo en el estado de ánimo de la paciente y una mejora notable en su respuesta emocional.

La estrategia, que continúa en fase piloto, representa un paso firme hacia una atención en salud más humana, empática e innovadora, donde el cuidado emocional es tan importante como el tratamiento clínico.

Los bomberos de armenia no están preparados para atender emergencias de gran magnitud debido a la falta de equipos, vehículos y contratación de personal así fue dado a conocer durante debate en el concejo municipal

El capitán John William, presidente de la Asociación Sindical de Bomberos Armenia sobre la situación de bomberos en Armenia “La situación de los bomberos es un poco compleja porque tenemos una capacidad operativa digamos que menguada, mermada por la falta de equipos de protección personal, falta de vehículos, tenemos vehículos varados, tenemos una cantidad de cosas, unas necesidades que se requieren y que y que pues precisamente en este control estamos aprovechando para manifestar eso.

Además, puntualizó el bombero “se requiere urgentemente tener un vehículo escalera que nos garantice a nosotros la posibilidad de combatir un incendio de estructura elevada en edificios de un cuarto, un quinto, un sexto piso, Armenia es una ciudad que sobrepasa los 350.000 habitantes y que, como les decía, está creciendo hacia arriba, o sea, edificios por todo lado y en este momento no contamos con ese recurso. No hay como responder. No hay en esa parte, no hay como responder para hacer un rescate por medio de una de un vehículo escalera.

El secretario de gobierno de Armenia, Carlos Arturo Ramírez indico “hemos fortalecido a los bomberos desde la institucionalidad conforme el presupuesto. Nosotros no podemos ir más allá de las posibilidades económicas que tenemos y desde ese marco se ha requerido a los contratistas en diferentes temas, un ejemplo. Hay deficiencias en la infraestructura.

Y añadió la infraestructura corresponde a un contrato del año 2023 donde tiene vigentes todavía pólizas donde es el contratista que tiene que venir a responder por esos temas, requerimiento que ya se hizo. Segundo requerimiento, a la persona que mediante un contrato se le compró equipos y maquinaria. Esa persona ha venido cumpliendo, incluso ayer nos hizo nos hizo la entrega de algunos equipos de seguridad para los bomberos.

Algunas personas dicen que es que no tienen eh las máquinas y eso. Comprar una máquina de bomberos es bien complicado, primero por los procesos que se vende su curtir. Son vehículos que son certificados, son vehículos que el ensamble del vehículo se puede demorar 9 meses o más.

Entonces, que se está haciendo el esfuerzo, sí, que ya se compraron vehículos, sí, claro, que ya tiene una fecha cierta de entrega, si ya hay una fecha cierta, que se va a seguir fortaleciendo a bomberos, claro, justo se subió a página la compra de un tercer vehículo.

Fuera de los que nos entreguen en agosto, se va a comprar un tercer vehículo. Lo decían ahoritica que es que no tenemos una bomba, como llaman ellos, o como llama el común de la gente un carro tanque de agua. Ya, ya viene ahoritica en agosto, estamos en ese proceso.

Ese es el contrato, es el contrato que debe cumplir el contratista. Nosotros estamos muy pendientes de cada una de las necesidades

El gerente general de Empresas Públicas de Armenia Paulo César Rodríguez Ospina, expuso ante el comandante de la Policía Quindío, coronel Luis Fernando Atuesta Zárate, por lo menos dos restaurantes del centro de Armenia que al parecer le estarían pagando a habitantes en situación de calle para disponer sus residuos sólidos de manera incorrecta.

“Rechazamos contundentemente las prácticas de algunos establecimientos comerciales del centro de Armenia que le pagan a habitantes en situación de calle para que boten sus residuos sólidos. Le recordamos a la ciudadanía que una frecuencia diaria y constante circula por el centro de la capital quindiana, para evitar este tipo acciones que son resultado de la falta de cultura ciudadana que deriva en el fenómeno social de la habitancia en situación de calle”, manifestó el funcionario.

Entre finales de esta semana y principios de la entrante se estarán firmando los convenios interadministrativos con los 11 municipios no certificados en educación, para el traslado presupuestal que el Gobierno departamental hará como cofinanciador del servicio de transporte escolar.

Así lo confirmó la secretaría departamental de Educación, Tatiana Hernández Mejía, quien reiteró que este es el resultado de un trabajo intenso de formulación del proyecto, iniciado desde de la presente vigencia, para tener a tiempo el recurso con el que el departamento apoya la responsabilidad de las Alcaldías de proveer dicha operación.

Este puente festivo se llevará a cabo el festival ‘Calarcá Sabe a Café’ con la participación de 20 expositores

Y es que el municipio calarqueño será epicentro del importante festival que enmarca eventos especializados de café, concursos, marcas de café especial de origen, gastronomía y productos derivados de café.

El presidente de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada señaló que es un evento muy importante porque además de expositores tendrán 30 marcas de café y contarán con concursos como Campeonato Arte Latte, Concurso de Niños: colador de Tela, Concurso Mejor Bebida de Café servida en Tienda entre otros.

Resaltó que es una fiesta de café por eso extendió la invitación a propios y visitantes para que disfruten del evento que arrancará desde el domingo 22 de junio hasta el lunes festivo 23.

Calarcá celebra 139 años de fundación con una edición más de la fiesta nacional del café, desde la alcaldía proyectan 25 mil visitantes

Hasta el próximo puente festivo 30 de junio se llevarán a cabo diferentes actividades culturales, recreativas y artísticas en el marco de las fiestas aniversarias de Calarcá.

El alcalde municipal, Sebastián Ramos dijo que no solo es la invitación a los eventos sino también a que conozcan de la gente, gastronomía y paisajes. Asimismo, destacó que entre los principales eventos se encuentran los desfiles del paisaje cultural cafetero, desfile y concurso del Yipao, festival nacional de tunas entre otros.

Además, exaltó que están articulados con la Policía del departamento puesto que han reforzado con 100 uniformados y contarán con un pelotón del batallón de alta montaña del Ejército para garantizar la seguridad en esta temporada de fiestas.

Por otro lado, este sábado 21 de junio a partir de las 12:30 del mediodía se llevará a cabo la cabalgata infantil donde más de 3 mil niños participarán con sus “Caballitos de Palo”.

A las 3 de la tarde será la cabalgata nacional donde el alcalde del municipio sostuvo que establecen las medidas para garantizar el bienestar de los caballos y evitar cualquier situación que pueda afectarlos en medio de la actividad.

El mandatario reconoció que no está de acuerdo con las cabalgatas, pero respeta a quienes la realizan y fue claro que no falta que se pueda generar alguna situación anómala por eso estarán muy atentos para que se cumplan con los requisitos como no poner bafles a los caballos.

El municipio más turístico del Quindío se prepara para la temporada de mitad de año, la ocupación hotelera está en más del 60%

Sin duda Salento es uno de los destinos predilectos por turistas que llegan al departamento y por eso las autoridades establecen las medidas para atender la alta demanda que aspiran en estos dos puentes festivos de junio.

En efecto el secretario de turismo del municipio, Edison Hernán Espinosa indicó que están listos para que de la mano con las diferentes entidades articulen esfuerzos y lleven a cabo el plan de contingencia para evitar traumatismos en materia de movilidad.

Resaltó que la idea es fortalecer los parqueaderos por las afectaciones que se han registrado en temporadas vacacionales anteriores impactando directamente la fluidez vehicular.

Asimismo, mencionó que el municipio cuenta con un porcentaje entre 65 a 70% de ocupación hotelera lo que refleja lo predilecto que es el destino por parte de los visitantes.

Con el objetivo de fortalecer la cultura de la integración, el respeto por los derechos humanos y el reconocimiento del aporte social, cultural y económico de la población migrante, refugiada, retornada y desplazada interna, la Alcaldía de Armenia llevará a cabo una jornada de integración este viernes 20 de junio, en la Plaza de Bolívar, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

La actividad, que cuenta con la participación de diversas instituciones y asociaciones de base comunitaria, busca crear espacios de diálogo, aceptación y visibilización de las diferentes culturas que hoy hacen parte del tejido social de la ciudad.

En su visita al Quindío la precandidata presidencial Claudia López se refirió a temas coyunturales del país como la reforma laboral, seguridad y la polarización.

En cuanto a la reforma laboral que fue aprobada en el Senado, la candidata se mostró satisfecha por la decisión, aunque criticó la postura de los senadores que por peleas no se haya logrado esa aprobación mucho antes.

Fue clara que la reforma dignifica a los trabajadores porque le devuelve los derechos que Álvaro Uribe les habían quitado en el año 2002 y es muy bueno para la democracia, aunque resaltó que lo importante es que los senadores finalmente hicieron su tarea.

Puntualmente con la situación de orden público y violencia que se gesta en diferentes regiones del país destacó que la paz total fue un fracaso porque le ha dado status político a personas que solamente son mafiosos, ceses al fuego a cambio de nada por lo que los criminales se han aprovechado de toda esa situación.

Advirtió que Colombia tiene 75 mil soldados menos de los que tenía hace 15 años y mientras tanto las disidencias crecen y el Ejército decrece.

Sobre la polarización, resaltó que ha sido una gran afectación para el país puesto que no permite avanzar sino vivir en odios.

Aseguró que actualmente se vive una violencia política ya que cuando se descuida la seguridad eso termina en balas contra alguien como el caso de Miguel Uribe.

Fue clara que el senador fue el candidato 35 en ser atacado en la actual campaña no fue el primero ya que diputados, alcaldes, concejales han sufrido atentados y por eso se debe parar la radicalización de izquierda y derecha.

En Deportes, Listos los cuartos de final del Torneo hinchas de paz en Armenia, Los equipos Salvador Allende, Las Palmas, Quimbaya River Plate, Pibes Montenegro, Real Caciques, Monteprado, La Milagrosa y La Fachada, jugarán este domingo 22 de junio en cancha del sector de Las Palmas, cerca de la glorieta del Bolo Club.