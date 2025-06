Por falta de justicia, familia de exgobernador Guillermo Gaviria no irá a acto de perdón de la JEP

Antioquia

La familia del exgobernador de Antioquia Guillermo Gaviria Correa anunció que no participará en el acto de reconocimiento de responsabilidad que realizará la Jurisdicción Especial para la Paz este martes 24 de junio en el municipio de Caicedo, en el Occidente antioqueño. En este evento, se espera que exintegrantes de las FARC reconozcan su responsabilidad por el secuestro y asesinato del exmandatario y de su comisionado de paz, Gilberto Echeverri Mejía, ocurrido en 2003.

A través de un comunicado, los hijos y hermanos de Gaviria manifestaron su inconformidad con la forma en que la JEP calificó el crimen, al considerarlo un “secuestro con fines de canje”. Para la familia, esta definición minimiza la gravedad de lo ocurrido y desconoce el carácter premeditado y cruel de los hechos.

¿No hay justicia y reparación?

Asimismo, criticaron que la justicia transicional no haya logrado un reconocimiento claro del daño causado por parte del grupo armado.

“Esperábamos al menos conmoverlos, como el primer paso en su proceso de arrepentimiento y verdadera recuperación de su dignidad y su paz. En cambio, recibimos un reconocimiento ensayado como quien ensaya un discurso sin entenderlo”, indica el comunicado.

La familia Gaviria Correa insistió en que los máximos responsables deben ofrecer no solo actos simbólicos, sino también acciones concretas que evidencien arrepentimiento genuino.

“La verdad que ahora nos proponen las Farc y nos ofrece la JEP no nos satisface. Las perspectivas de reparación y no repetición, sobre todo para las comunidades que más sufrieron de sus atrocidades, mucho menos”. señaló la familia.

Como forma de protesta, la familia anunció que no asistirá al evento de la JEP, con la esperanza de que el gesto sirva como un llamado de atención a los magistrados y a los excombatientes de las FARC, en la forma en cómo se ha llevado el caso, expresando que no hay justicia ni reparación.

“La justicia transicional bien puede concentrarse en la reparación eficaz y la no repetición, pero si esto no se cumple, entonces simple y llanamente no hay justicia. Nos sobran razones para temer que los máximos responsables serán relevados de la obligación de ofrecer tiempo, esfuerzos y capacidades en hasta los más simbólicos actos de reparación a los que finalmente se les sentencie”, subraya el comunicado de la familia.