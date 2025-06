Exmagistrados de las altas cortes reaccionan ante anuncio de Petro de convocar una constituyente

JUSTICIA

En las últimas horas el presidente Gustavo Petro anunció que se incluirá una papeleta en las próximas elecciones para convocar una Asamblea Nacional Constituyente.

Según el presidente, esto surge como resultado de “la primera victoria del pueblo trabajador” tras la aprobación de la reforma laboral en el Congreso.

Frente a este anuncio, en Caracol Radio hablaron los expresidentes y exmagistrados de las altas cortes de colombia.

Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia

El exmagistrado Arrubla aseguró que con esta determinación del presidente Petro, se demuestra que no está satisfecho con la distribución de pesos y contrapesos en el Estado que se conformó en la Constitución del 90.

“Pues estamos al portas de lo que podíamos llamar la octava papeleta. Es decir, buscar una situación fáctica porque no es la contemplada en la constitución. Con esto queda comprobado que el presidente no está satisfecho con los pesos y contrapesos que están en la Constitución colombiana que de hecho ellos mismos participaron en crear, porque todo el grupo político de él estuvo en esa asamblea y muy copiosamente fue el diseño que hizo el pueblo en ese momento", dijo arrubla.

De acuerdo con el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, el presidente está sacando el fantasma de la constituyente para reformar, “no las reformas que no ha sacado, sino para reformar las instituciones que no le están sirviendo”.

Jaime Alberto Arrubla Paucar, expresidente de la Corte Suprema de Justicia.

María Claudia Rojas, expresidenta del Consejo de Estado

Para la jurista, el Presidente está fuera de la norma al hacer esta convocatoria. Indica que el proceso constituyente que se hizo en el 91 ya no se puede hacer hoy en día.

“Hay un trámite previsto ya en la Constitución Política de cómo se debe tramitar una asamblea constituyente y el proceso constituyente del cual surgió la constitución del 91 ya no puede ejercerse, ya no podría llevarse a cabo de la misma forma porque la constitución del 91 tiene un procedimiento reglado para la constituyente que arranca en el Congreso", indicó Rojas.

Para la expresidenta del Consejo de Estado, tiene que haber una ley del Congreso que establezca las condiciones para que el pueblo decida si convoca o no convoca a una constituyente y luego que dicha ley pase por la Corte Constitucional.

María Claudia Rojas, expresidenta del Consejo de Estado.

Antonio José Lizarazo, expresidente de la Corte Constitucional

Pese a que no quiso dar mayores detalles, el exmagistrado de la Corte Constitucional dijo a Caracol Radio que no piensa participar en una deliberación que por ahora, no se trata de nada serio.

Lizarazo indicó que en el 90, la Constitución no regulaba absolutamente nada sobre asambleas constituyentes, sin embargo, la Constitución actual, sí regula cómo se convoca una asamblea constituyente, “luego no me parece serio, discutir sobre ideas que pretenden utilizar caminos diferentes a los previstos en la Constitución vigente”.

Antonio José Lizarazo

Germán Alberto Bula Escobar, expresidente del Consejo de Estado

Para el exconsejero, la decisión del primer mandatario obedece a intereses políticos ad portas de las elecciones presindenciales.

“Es más de lo mismo. La única pretensión que hay detrás de esta última maniobra es la de hacer campaña política. No hay ninguna otra pretensión. Es verdaderamente triste que se repita y se repita el mismo ”sonsonete”. El presidente está mal aconsejado por Benedetti y ahora por Montealegre”, dijo el exmagistrado.

Asegura Bula que la Constitución del 91, fue una de unidad, en la que a propósito participaron integrantes del M-19, en ese entonces movimiento político del presidente Petro.

“La constituyente que plantea Petro es exactamente la contraria a la del 91, en la que participaron con brillo antiguos compañeros suyos del M19. Esa constituyente fue una constituyente para unir al país y la mayoría de la gente recuerda o puede ver videos de Álvaro Gómez, Antonio Navarro y Horacio Serpa proclamando la constitución del 91, la nueva constitución de unidad. Lo que nos anuncia Petro es una constituyente para dividir al país", dijo el exmagistrado.

Germán Bula Escobar, presidente de Consejo de Estado

Milton Chaves, expresidente del Consejo de Estado

En diálogo con Caracol Radio, el jurista y exconsejero de Estado dijo que no está claro lo que se quiere reformar o cambiar, por lo que considera que el anuncio del presidente Petro no es serio.

“No me parece que sean anuncios muy serios porque la asamblea constituyente no se convoca de esa manera. No es que al presidente se le ocurre y metemos una papeleta. Una asamblea constituyente tiene que ser a través del Congreso de la República y es el Congreso el que tiene esa autoridad, el presidente. Entonces me parece que son anuncios que pretenden generar un ruido pero que no tienen un sustento jurídico concreto y tampoco se sabe que es lo que se quiere reformar", indicó.

Según Chaves, hoy en día la Constitución tiene unos mecanismos de modificación muy claros que no se pueden pasar por alto.