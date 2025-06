Crisis financiera en el Hospital San Pedro y San Pablo de La Virginia

Así lo confirmó la gerente de este centro médico, Olga Lucía Hoyos Gómez, quien indicó que la falta de los giros completos por parte de las EPS, esto debido al cambio en el sistema de facturación, retrasó la radicación de las facturas, e incluso afectó el pago a proveedores.

“En este momento el Hospital de la Virginia enfrenta situación financiera compleja, esto debido a la falta de este giro completo por múltiples causas. Una de las causas es el tema de la facturación, esto porque hay un cambio en la normatividad y no se había podido erradicar oportunamente estas facturas. Recordemos que la erradicación es la forma de cómo a nosotros nos pueden ingresar recursos. De igual manera, el recurso a través de los giros directos no están llegando completos, es por esto que se ve afectada esta situación financiera en nuestro hospital y por ende no se le puede pagar a muchos proveedores”, dijo la gerente.

Hoyos manifestó a Caracol Radio, que la cartera pendiente por recuperar ya supera los $8.500 millones, siendo la EPS Asmet Salud la de mayor deuda, seguido por la Nueva EPS, SOS, Coosalud, Pijaos, entre otros, e hizo un llamado a los entes de control.

“En este momento la deuda actual es alrededor de 8.500 millones de pesos con diferentes EPS, la mayor entidad o que tiene mayores usuarios en el momento es Asmet Salud, le sigue Nueva EPS y de ahí las otras EPS como SOS, Coosalud, Pijaos y demás entidades que atendemos dentro del hospital. Para nosotros es muy importante. como institución pública que nos lleguen los recursos oportunamente para nosotros ahí sí hacer los pagos respectivos”, agregó la funcionaria.

Se conoció que ante la actual situación que enfrenta el centro médico, incluso la Gobernación de Risaralda, a través de la Secretaría de Salud, inyectó recientemente recursos para superar los pagos pendientes de los últimos días, esto a proveedores y personal del hospital.

Ante esta situación, el diputado risaraldense Javier Ocampo, durante una intervención en la Asamblea, se refirió a la necesidad de recuperar este centro médico financieramente a través de proyectos ante el Gobierno Nacional, también a través de convenios con la ESE Salud Pereira.

“No estoy de acuerdo que el Hospital de La Virginia está sobredimensionado; el hospital...no se ha sabido es como dimensionar todo lo que el hospital pueda hacer para todo el occidente de Risaralda, para todos los pueblos. Y no solo Risaralda, también puede prestar un servicio a los pueblos de Caldas, que esos serían unos ingresos importantes...Miren, yo lo he pedido desde que era alcalde, he solicitado, y el año pasado que usted estuvo acá, lo decía, ¿por qué no podemos hacer, y se lo he dicho a los directores que han pasado en los hospitales?, un convenio fuerte con con la ESE salud Pereira, con la Secretaría de Salud para que la gente de Caimalito la atienda en La Virginia. Sí le ha faltado mucho más manejo administrativo en una visión empresarial“, dijo el diputado.

Finalmente, el diputado indicó que sería importante contemplar un proyecto para una unidad de trauma y una unidad de cuidados intermedios esto teniendo en cuenta el nivel de accidentalidad en la vía Pacifico 3, lo que salvaría muchas vidas.

El panorama en Risaralda:

Un llamado al Gobierno Nacional está haciendo la Gobernación de Risaralda para que se tomen medidas urgentes frente a la millonaria deuda que tienen las EPS con los hospitales del departamento.

Y es que la situación es crítica, la cartera supera los 340 mil millones de pesos, y solo al Hospital Universitario San Jorge, le adeudan más de 200 mil millones.

El secretario de Salud departamental, Edgar Hernando Navarro Zuluaga, señaló la preocupación que existe debido al incumplimiento en los pagos y solicitó al Gobierno Nacional acciones para evitar que algunos centros médicos tengan que suspender o cerrar servicios por una crisis financiera.

Finalmente, indicó que es necesaria una intervención urgente a la salud de Colombia que permita rescatar el sistema y garantizar el bienestar de todos los ciudadanos, fortaleciendo la red pública, exigiendo transparencia y dignificando la labor de los profesionales de la salud.