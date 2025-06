La academia analiza el momento que vive el país

En Hora20 esta noche y durante toda esta semana estaremos escuchando a distintos sectores clave de la sociedad civil, la academia, los centros de pensamiento para procesar, entender y analizar el momento por el que atraviesa el país, pues nos movemos entre la violencia política ante el atentado que tiene luchando por su vida al senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, las tensiones políticas por el decretazo, la consulta popular, el volumen que aumenta entre las instituciones, al tiempo que vivimos una crisis fiscal y guerras por fuera de nuestras fronteras.

Hoy, después de escuchar las voces del Festival del Pensamiento de Prisa Media y de encuentro como el de la Conferencia Episcopal ayer en Bogotá, hoy escuchamos a las voces de la academia en Hora20.

Lo que dicen los rectores

Claudia Restrepo, rectora de la Universidad EAFIT, planteó que una de las preguntas que se debería estar haciendo el país es, “¿en qué le fallamos a la juventud?”, Cuando el atacante de Miguel Uribe es un joven de 15 años.

De otro lado, señaló que claramente el país ha cambiado en los últimos días ante el agite de las conversaciones, “claro que hay fragilidad de democracia, pero debemos saber que las instituciones funcionan, el Congreso hace tarea, la Corte, el registrador; es que dentro de todo el caos, las instituciones y las dinámicas institucionales funcionan y toca rodearlas más que nunca”.

Recordó que en el proyecto “Tenemos que hablar Colombia”, se concluía que se quería un cambio, “pero también que se creía en el poder de la política, del diálogo, del debate, de la deliberación, creían en la Constitución y que a pesar de problemas de confianza era más en personas que en instituciones. El atentado muestra fracturas donde se deja de creer en las ideas y se traslada a las vías de hecho”. De otro lado, dijo que le preocupa cuando se ven populismos y post verdad en los nuevos escenarios y discursos políticos, “ahí es donde empezamos a ver el debilitamiento de las practicas democráticas”.

Hernando Parra, rector de la Universidad Externado de Colombia, comentó que desde la academia se debe pensar en pilares como la formación en valores, formación para el futuro y trabajar en la esperanza como sociedad. Resaltó que la academia es parte de la sociedad y, por lo tanto, debe mantener la neutralidad sin pasividad, “somos centro del análisis de los grandes problemas del país, analizar desde ese foro donde están todas las vertientes de opinión y proponer soluciones y por eso tampoco la academia puede ser sumisa a un poder momentáneo u ideología”.

Detalló que la universidad debe abrir espacios de acuerdos, laboratorios de discusión y de proposición, “es política para crear ciudadanía, compromisos y eso es lo que podemos hacer en la universidad, acuerdos para generar confianza porque los estudiantes deben creer en algo, una esperanza que se puede formar desde opinar y un camino”.

Vicente Durán Casas S.J., rector de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, resaltó que lo ocurrido con el atentado al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay se enmarca en la historia de violencia política que tiene el país, “me atrevo a proponer que la historia de Colombia ha sido una en la que el que el poder político fue conquistado, luchado y defendido de una manera violenta durante muchos años y esto creo que se enmarca dentro de esa historia violenta, las guerras del siglo XIX, liberales, conservadores, tintes religiosos y filosóficos, pero de fondo intereses de clase y una cantidad de intereses que se mezclan y así en el siglo XX hubo años de paz, pero también La Violencia que fue partidista: liberal y conservadores y que quedó en el inconsciente de políticos, parece que ese poder político se conquista y se impone como medio de dominio; no se dialoga con el que piensa distinto para establecer un consenso sobre puntos en común que pueda haber y que permita desarrollar al país”.

Manifestó que cree en el sentido político de la academia como el de la política que busca una mejora para la ciudad, la comunidad y el Estado, pero no en términos de militancia partidista, “indudablemente las universidades tenemos un papel político, pero no de militancia. Papel como motor y que pone en movimiento el pensamiento, la argumentación, la discusión razonable producto de la investigación y del alto nivel académico; eso juega un papel importante cuando se hace llamado a moderar el lenguaje, eso no es suprimir las diferencias políticas o ideológicas, esas diferencias no son negativas, moderar el lenguaje es reconocer el otro como interlocutor válido, no lo tengo que insultar y tratarlo como piltrafa para imponer mi posición”.

Jairo Torres, rector de la Universidad de Córdoba, resaltó que en Colombia la historia y las tragedias se repiten, “hay desencuentros que tiene como elemento central un país que no convive en la diferencia y hoy más que nunca en el escenario público”. Detalló que como país asistimos a niveles de degradación carente de argumentos, de ideas que den luces y, ”lo trágico de todo esto es la instrumentalización de los jóvenes, los más débiles, independiente de condición social. El hecho repetitivo es que quien cometió atentado es un joven; esa juventud es la preocupación”.

De otro lado, dijo que hay una crisis de democracias en mundo occidental, “se plantea sobre la muerte de democracia y cómo mueren democracias. Hemos construido una narrativa y discursos apocalípticos de la realidad como si fuera el final o como si fuera novedoso lo que vivimos, pero se debe conectar con la historia del país, hemos vivido décadas de conflicto, un país que no ha podido superar la violencia, violencia como forma de existencia permanente. El escenario político de hoy y el papel de universidad es que se ha visto relegada del centro del debate porque el discurso político hoy está empobrecido, es un discurso que no propone nada al país, que no tiene argumento”.