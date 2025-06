Petro sobre salud de Miguel Uribe: “No se explica por la ciencia que esté vivo”

El presidente aseguró que la unidad nacional ha enviado energía para la recuperación del senador y reiteró la colaboración del estado para dar con los responsables.

En medio de la expectativa por el estado de salud del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima de un atentado hace en Bogotá, el presidente Gustavo Petro se refirió a la evolución médica.

Petro aseguró que su recuperación no se puede entender científicamente y representa una oportunidad para la unidad del país.

El mandatario aseguró que ha recibido información reciente a través del ministro de Defensa sobre el estado de salud del senador, y, sin referirse a detalles médicos específicos, insistió en que lo que ocurre con su recuperación responde a la energía del país.

“Lo que está pasando con el estado de salud del senador Miguel Uribe no se puede explicar por la ciencia. Un católico dirá milagro. Yo diría: tanta energía del pueblo junta pensando en que viva, no en que muera, da lo que la ciencia no nos da (…) Según la ciencia debería estar muerto con muerte cerebral. Y lo que está pasando es que se está recuperando. Espero que lo logre”, dijo.

Además de expresar su deseo de recuperación para Uribe, el presidente reiteró su rechazo a la violencia política:

“Espero que Miguel Uribe se recupere y vuelva a abrazar a sus hijos. No quiero más gente muerta en Colombia por su manera de pensar, si es que ese fue el móvil. Aún no lo sabemos, hay otras hipótesis, pero esta situación debe ser una demostración de unidad nacional”, añadió.

El jefe de Estado también señaló que la investigación está en manos de la Fiscalía General de la Nación, pero que la orden es que se disponga toda la capacidad del estado para dar con los responsables.