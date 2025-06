Atentado a Miguel Uribe: ¿Quiénes son los implicados y qué se sabe hasta ahora?

Se cumple una semana del atentado contra el senador de la república, Miguel Uribe Turbay, quien tras el ataque recibido, se encuentra internado en la Clínica Santa Fe, donde sigue su proceso de recuperación, y, aunque ha presentado leves mejorías, su estado de salud es grave.

Durante este sábado, 14 de junio, el ministro de defensa, Pedro Sánchez, se acercó al centro médico en donde estuvo conversando con el papá del senador, allí confirmó que: “La familia de Miguel Uribe agradece y siente tranquilidad por el respaldo recibido por parte del Gobierno Nacional, del sector defensa y el avance de las investigaciones que encabeza la Fiscalía general de la Nación”.

Precisamente, este mismo día se confirmó la captura de ‘Gabriela’, quien habría sido la responsable de pasar el arma tipo Glok 9mm al sicario; con el avance de las investigaciones se han podido confirmar la hoja de ruta que siguió el grupo de criminales que atento contra Miguel Uribe.

¿Quiénes son los implicados y qué se sabe hasta ahora?

Juan Sebastián Rodríguez: El menor de 15 años disparó hasta en seis oportunidades el arma tipo Glock 9mm , el arma fue entregada en un Spark de color gris en la tarde del 7 de junio, en una zona aledaña al parque El Golfito, del barrio Modelia. Sobre su vida, se pudo conocer que perdió a su madre, mientras que su padre se encuentra en Polonia, por otro lado, su custodia la tenía el tío.

El menor de disparó hasta en , el arma de color gris en la tarde del 7 de junio, en una zona aledaña al Sobre su vida, se pudo conocer que perdió a su madre, mientras que su padre se encuentra en Polonia, por otro lado, Carlos Eduardo Mora: El conductor del Spark gris, que se pudo apreciar en varias cámaras de seguridad, se entregó el pasado 12 de junio , posteriormente fue capturado e interrogado, allí, confesó que habría participado en la logística dos días antes del atentado.

El conductor del Spark gris, que se pudo apreciar en varias cámaras de seguridad, , posteriormente fue capturado e interrogado, allí, dos días antes del atentado. “El Costeño”: Presuntamente, se habría subido al Spark Gris junto a ‘Gabriela’ y el menor, allí se habría dado el intercambio del arma tipo Glok 9mm.

Presuntamente, se habría subido al Spark Gris junto a ‘Gabriela’ y el menor, “El churco”: De acuerdo a las investigaciones, alías ‘El Churco’ estaría implicado en la logística del acto criminal, aunque reside en Ecuador , las autoridades adelantan pistas para capturarlo, además de encontrar las conexiones que lo vinculan al crimen organizado en Bogotá.

De acuerdo a las investigaciones, alías ‘El Churco’ estaría implicado en la del acto criminal, aunque , las autoridades adelantan pistas para capturarlo, además de encontrar las conexiones que lo “Gabriela”: La mujer es la presunta responsable de haber pasado el arma tipo Glok 9mm al sicario en el Spark Gris, que conducía Carlos Eduardo Mora. La mujer fue capturada este 14 de junio en Caquetá, Florencia, y está siendo trasladada a la capital del país.

Las confesiones de los implicados en el atentado

En el interrogatorio que pudo conocer Revista Semana, el conductor del Spark Gris, Carlos Eduardo Mora confesó: “Todo esto empezó el día viernes 6 de junio de 2025, cuando yo estaba trabajando en la aplicación InDrive y me encontraba en Soacha, San Antonio (…) recibí un mensaje por WhatsApp a mi número, me lo envió el Costeño, que es una persona que conocí hace una semana más o menos y me lo presentó un amigo que está en Ecuador; a él le dicen Churco”.

“Me dijo que iba a hacer una operación de meterle plomo a alguien, que si yo le servía de patrulla me daba 5 millones. Me dijo que era a las 4:30 en Modelia, pero no me dijo quién era la persona ni nada. El chino se monta adelante, el Costeño y la china atrás, ahí es cuando la muchacha saca el arma que la llevaba en la cintura, se la pasa al Costeño y se la pasa al chino. La muchacha le dice que se quite la chaqueta y la gorra”.

Por su parte, el menor que habría disparado el arma, se declaró inocente y no aceptó los delitos que le imputó la Fiscalía portentativa de homicidio y porte ilegal de arma; desde aquel momento, sigue internado en el búnker de la Fiscalía.