Mariana Pajón sorprendió a los colombianos con repentina noticia

Mariana Pajón, dos veces campeona olímpica, en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, y una medalla plata en Tokio 2020, es sin duda una de las máximas referentes en la historia del deporte colombiano, con apenas 33 años.

Mariana también ha conseguido otros logros, incluyendo 7 oros en el Campeonato de BMX en Colombia, 3 en Juegos Sudamericanos, 4 en Juegos Bolivarianos, 13 en Copas Mundo BMX Supercross, 2 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y 8 en Campeonatos Mundiales. Adicionalmente, Pajón se ha llevado la plata y el bronce en diversas oportunidades durante sus participaciones en las competencias mencionadas, lo que la convierte en una de las deportistas colombianas más galardonada en la historia.

Mariana Pajón y un revelador mensaje

A través de sus redes sociales, Mariana Pajón publicó un video acompañado de un párrafo, donde le dio la noticia a sus seguidores sobre el embarazo por el que está atravesando. Este es el texto que acompañó el video:

“Un latido de corazón más en esta familia. Teníamos un secreto guardado y hoy estamos felices de por fin compartirles esta noticia. Una pequeña pausa de bici, después de mucho soñarlo. Bebé Pelluard Pajón en camino. 120+100 = 220″.

A continuación el video que publicó en sus redes sociales:

Un latido de corazón más en esta familia 🤍. Teníamos un secreto guardado y hoy estamos felices de por fin compartirles esta noticia. Una pequeña pausa de bici 🚲, después de mucho soñarlo. Bebé Pelluard Pajón en camino 🌈🐣. 120🫶🏼100 = 220 . pic.twitter.com/YLMwcfcVFR — Mariana Pajon (@marianapajon) June 16, 2025

Mariana Pajón suspendería las competencias

A pesar de que Mariana no reveló detalles aparte del párrafo que acompañó el video, se espera que la deportista se tome una pausa por su embarazo, además, de la licencia por maternidad de 18 semanas para que acompañe a su hijo en los primeros meses de nacido.

En este orden de ideas, y considerando que Pajón se refirió a un posible retiro en mayo de 2025, cuando informó que todavía no estaba dentro de sus planes, ya que a finales de junio está programada la primera Copa Mundo. Estas fueron sus declaraciones, semanas antes de anunciar su embarazo:

“Sigo en el alto nivel, sigo dándola toda, solo que en un ritmo diferente. Yo no he parado, sigo en el alto rendimiento como si estuviera en la competencia. Lo bueno es que el BMX apenas va a empezar competencias, no ha empezado el calendario mundial. En estos seis meses, que no había nada, fui a correr a Europa para mantenerme, pero la primera Copa Mundo es a finales de junio, así que es un año perfecto para hacerlo bien”.

No obstante, ante esta gran noticia para la veterana deportista, se comienza a especular sobre su tiempo de ausencia, y aún más, sobre una posible fecha de regreso a las pistas.