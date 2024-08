Mariana Pajón: “Los días malos no definen mi experiencia olímpica”

Mariana Pajón habló en entrevista exclusiva con Caracol Radio luego de los sentimientos encontrados que supuso su eliminación de los Juegos Olímpicos de París, en los que no pudo avanzar a semifinales por un golpe que sufrió en la última manga de los cuartos de final con la australiana Lauren Reynolds. La triple medallista se refirió a su actuación en la capital francesa, así como le envío un mensaje a los que critican a los deportistas que no pueden lograr objetivos.

Entretanto, manifestó que sabía que su cuerpo no estaba en las mejores condiciones para poder optar por medalla, por lo que fue consciente del resultado. Además, el camino estuvo plagado de inconvenientes físicos, molestias que la alejaban del sueño de una nueva medalla, pues logró dos oros (2012 y 2016) y una plata (2020).

Balance de París 2024: “Es extraño venir a los Juegos Olímpicos y no salir con medalla. Dos días malos no definen mi experiencia olímpica, ni el camino, es el examen final, pero fueron tres años muy hermosos que se sacaron adelante. Estoy muy agradecida por la oportunidad y vuelve a salir el sol en París”

El camino de Tokio a París: “Es una meta y para eso entrena uno, me encanta ganar, pero a la vez soy realista, yo sabía lo que estaba pasando con mi cuerpo y el estado en que estaba mi nivel, tenía fe y esperanza de que se me fuera a dar, pero muchas circunstancias no solamente por las lesiones, mi cuerpo sino cosas que se dieron en los últimos días en la clasificación y la pista”

Comparación de Olímpicos con medalla y sin medalla: “De todo aprendes. Cuando ganas crees que estás en un pedestal y tranquilidad, pero yo nunca fui así. Mi abuela siempre me decía que los triunfos siempre llegan y pasan, siempre me han dejado enseñanzas y este en específico deja mucho aprendizaje sobre lo que hubiera podido pasar y entras en tu propia burbuja, no lo puedes cambiar, pero el cariño de la gente ha sido impresionante

El cariño de Colombia: “Por estar aquí, la gente tenía muchas expectativas porque casi que estaba jugando de local, la cercanía y el cariño de las personas fue muy lindo, vi la final de los hombres y las mujeres y la prensa no veía la final y les decía que por respeto viéramos la final, estoy impresionada y agradecida con todo esto”.

¿Qué se viene en su carrera?: “Por ahora quiero espacio con mi familia porque hemos estado concentrados tres años completos, quiero volver a Medellín y darle tiempo y descanso a mi cuerpo para tomar decisiones, a ver qué pasa. Hay calendario todavía”

Cómo se definiría en lo deportivo y en lo personal: “Yo soy una guerrera en la bici y fuera, soy muy disciplinada y si quiero algo entreno y espero a que llegue”

Crear una familia a futuro: “Para una deportista mujer no es fácil crear una familia, pero nunca ha sido un impedimento y antes sería una motivación, no le veo ningún problema”

Rendimiento de los colombianos en los Olímpicos: “Esperen que ya llegan, mientras tanto mandemos la mejor energía y nosotros somos los que entrenamos, nos preparamos y nos duele es a nosotros, ustedes son nuestra energía y también hemos recibido cosas muy lindas y yo me apego más a eso, desde una silla es fácil comentar, pero cada deportista que está acá, ustedes no se imaginan las caras en la villa y esas ganas de representar el país, si vieran eso no comentarían, yo me voy a quedar acá haciendo barra”

Mensaje de aliento a los atletas colombianos: “Muchas gracias por el cariño, me volvieron a sacar la sonrisa y volvió a salir en sol en Paris, mandémosle energía positiva a los colombianos que la están dando toda, dejaron sus familias, cuerpo, lágrimas y sudor para estar aquí, un diploma es una cosa de locos, muy pocos consiguen medalla y lo que han hecho ya es grande”.