Mariana Pajón: “Cuerpo no había, y el cuerpo aguantó porque mi corazón todavía creía”

Mariana Pajón se despidió del sueño olímpico luego de no haber podido clasificar a la final del BMX carreras tras terminar en el noveno puesto de las semifinales, a las que avanzaron solo ocho. La antioqueña tuvo un golpe con la australiana Lauren Reynolds, que le impidió poder disputar una medalla. Sin embargo, manifestó que se fue con el deber cumplido de haber entregado todo.

El camino de la doble campeona olímpica a París 2024 estuvo marcado por lesiones y situaciones físicas que incluso complicaron su clasificación. Su cuerpo pudo soportar gracias a que su corazón estaba lleno de fe y de esperanza para poder llegar a la final y optar por una medalla.

“Tengo muchos sentimientos encontrados, porque estoy feliz y llegué hasta acá, porque no fue fácil, ni se imaginan cómo fue este camino. Por un momento dije que no me merecía tanto dolor, pero esto me encanta y por eso estoy acá. Mi misión era devolverme a mi casa subiendo que lo entregué todo. No hay milagros, hay preparación y cuando no se puede, el nivel sube, pero me voy con que entregué mi alma, porque cuerpo no había y el cuerpo aguantó, porque mi corazón todavía creía”, manifestó.

Felicitaciones y homenajes de demás competidoras: “Fue muy lindo. La verdad, en el 2022 decidí retirarme y se me encendió la llama porque los Juegos iban a ser acá en París, porque mi familia estaba acá y yo dije, ‘vamos a hacerlo’ y por un momento pensé que estaba haciendo buenos tiempos, pero entregué lo que tenía”.

Se escapó la final: “Estuve muy cerca de la final, si no hubiera sido por ese golpe, era otra historia. Estaba muy bien enfocada hoy, estaba haciendo bien las cosas y disfrutando, pero qué más podemos hacer, el nuevo formato era muy exigente y había que estar en la jugada. La final de Mateo (Carmona) volvió a darme alegría y acá estamos”.

Legado para los jóvenes: “Muy pocos llegan a ganar una medalla, pero el hecho de decir ‘voy por esto y dejo el alma’, es lo más bonito, es solo decisión de hacerlo, y tener fe y convicción, por más que todo esté en contra y que te digan que no puedan. Es decirle a la juventud que sueñen y trabajen, no esperen que las oportunidades lleguen

El apoyo de su esposo: “Él en el momento que se fue el seleccionador me apoyó. En este sueño, era un sueño de los dos, queríamos estar en esa final, es más como escudándome, él se retiró y me ayudó a entrenar, sacrificamos mucho como pareja y familia y él me dice que estuvo disfrutando más que cuando competía. ‘Me pusiste a soñar’, me dijo y estoy agradecida con él, porque no saben lo que hice para estar acá”

Tres medallas, pero esta vez sin final: “Los triunfos son diferentes, a veces es una medalla, a veces es darlo todo. Yo era realista, con mis últimas presentaciones, yo sabía que no iba a ser fácil y que mi triunfo más grande era aguantar y demostrar que esto se puede, con dolor, con lesiones, era aguantar. EI corazón cree, el cuerpo aguanta”

Mensaje a Colombia: “Disculpen porque mi misión es darles alegrías, esta vez es una enseñanza, que es creer hasta el final. Yo aguanté y este es mi mejor triunfo. Seguiré dando lo mejor, me encanta el ciclismo, me encantan las ruedas y seguiré involucrada en esto”.