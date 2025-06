Bombazo en el fútbol colombiano: esto faltaría para la llegada de Alberto Gamero al Deportivo Cali

Alberto Gamero salió de Millonarios el 31 de diciembre de 2024, luego de que él mismo tomara la decisión de no continuar en el club por algunas amenazas que sufrió en las últimas semanas de su exitosa etapa en el equipo. Con el Embajador, ganó tres títulos (Liga, Superliga y Copa) y se consagró como ídolo de la institución.

Desde entonces, se ha dedicado a compartir tiempo en familia, pero su nombre no ha dejado de sonar para posiblemente llegar a otros clubes del fútbol colombiano, más específicamente en la ciudad de Cali. Se sabe que es del gusto de Tulio Gómez, máximo accionista del América, que actualmente está bajo el mando de Polilla da Silva, aunque ha sido más fuerte el rumor sobre su vinculación al Deportivo Cali.

Lo que faltaría para que Gamero llegue al Deportivo Cali

El conjunto Azucarero volvió a quedarse por fuera de los cuadrangulares, sumando un fracaso más en los últimos años, pues no clasifica a esta fase desde 2023-II. Esto acabó en la salida del uruguayo Alfredo Arias de la institución, quien una vez más no pudo cumplir con sus objetivos en la institución.

La primera opción de cara al segundo semestre del 2025 es Alberto Gamero, a quien solo le faltaría la firma para sumarse al club. La información fue confirmada por César Augusto Londoño, director de El Pulso del Fútbol.

“Prácticamente en Cali lo dan como un hecho, dicen que lo único que falta es que Gamero estampe la firma, pero hay un acuerdo verbal de condiciones entre el Deportivo Cali y el técnico colombiano”, dio a conocer.

¿Cuál podría ser su salario y qué pide para llegar al Deportivo Cali?

Por su parte, El País de Cali aseguró que Alberto Gamero pidió a la dirigencia del club total autonomía en la contratación de jugadores, así como un contrato por tres años para armar un proyecto serio y de larga duración.

Los montos sobre su posible salario no se han conocido, pero vale la pena mencionar que durante su estadía en Millonarios, su sueldo era de 40 millones de pesos mensuales. Si bien el club no está en un buen momento económico, no sería un problema para su contratación.