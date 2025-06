Jaime Elías Quintero, expresidente de Bucaramanga quiso fichar a Alberto Gamero y Mackalister Silva: ¿Por qué no llegaron? / Getty Images

Expresidente de Bucaramanga quiso fichar a Alberto Gamero y Mackalister Silva: ¿Por qué no llegaron?

Jaime Elías Quintero, expresidente del Atlético Bucaramanga, habló este domingo 15 de junio en El VBAR Caracol sobre el hito de haber conseguido en 2024 el primer título liguero de la institución, la importancia que tuvo Rafael Dudamel y el agradecimiento que a día de hoy sigue recibiendo de los hinchas.

“Hoy me quedó la gratitud de que a donde vaya, siempre hay la felicitación y el reconocimiento por lo que se hizo”, sentenció en un primer el directivo, que estuvo al frente del equipo durante cuatro años.

Y complementó: “Cuando llegamos a la final, creo que el 90% de todos los aficionados al fútbol estaban acompañando al Atlético Bucaramanga”.

Jaime Elías Quintero y su gran relación con Rafael Dudamel

“Yo decidí llevar a Rafael Dudamel al Bucaramanga. En 2021-2022, él vino y le dije que algún día lo vería por acá. En el año 2023 empezamos a hacer la gestión, se dio y bienvenido sea. Fue un semestre increíble en el que logramos el título que muchos aficionados venían buscando desde hace 75 años y, lo más importante, fuimos el último equipo de los fundadores de la Dimayor en salir campeón”, sentenció Jaime Elías Quintero.

En este sentido, el expresidente sentenció que lo más significativo de la gestión de Dudamel pasó por su liderazgo, cualidad que pasó por encima de sus conocimientos como director técnico: “Estrellas no teníamos, de pronto Sambueza y el resto eran trabajadores, y Dudamel los convenció. Tanto el entrenador como los jugadores venían de fracasos, entonces llegaron a buscar al éxito, todos le creyeron, yo también le creí y ahí logramos la estrella hace un año”.

“El salario de Dudamel era bastante alto, pero fue muy poco lo que se le pagó respecto a lo que se logró”, complementó.

En la actualidad, Jaime Elías reconoció que a pesar de ya no hacer parte del negocio del fútbol, sí mantiene una buena relación con Rafael Dudamel, a quien considera un amigo. “Nuestra amistad se afianzó más, día a día nos hablamos, compartimos en familia”, indicó.

Razones para salir de la presidencia del Atlético Bucaramanga

“Todo tiene su principio y su final. Estaba un poco cansado, dejada la familia y no acostumbro a ello, entonces creo que ya se había logrado el objetivo... No hubo diferencias con el dueño, que es Óscar Álvarez. Tuve una relación muy buena con él, me dejó trabajar, logramos que el técnico durara un año, porque venía siendo el equipo que más cambiaba”, sentenció Jaime Elías Quintero.

Y se reafirmó: “A veces la familia llama y requería de mi presencia. Nos cohibimos de muchas cosas que hicimos antes, entonces esa fue la razón fundamental”.

Revelaciones sobre su gestión en Bucaramanga

En primera instancia, Jaime Elías Quintero indicó que prefiere líderes antes que técnicos al frente de un equipo y Rafael Dudamel fue uno de los entrenadores que más entendió su visión.

“Siempre se requiere un líder al que los jugadores le crean, acaten lo que disponga el técnico. En mi caso, había un seguimiento personal a cada jugador, mi familia estaba vinculada a que el jugador no le faltara nada. La mayoría de jugadores no vienen de núcleo familiar y requieren un poco de amor, cariño. Eso ayudó mucho. Dudamel les ocupó ese espacio que les hacía falta. Si hoy llegara al fútbol, buscaría un líder y no un técnico, que el técnico sea el asistente”.

Por otro lado, reconoció que quiso haber fichado para el Bucaramanga a dos integrantes de Millonarios. Antes que nada, a Alberto Gamero porque es un técnico “interesante”; en el campo, soñaba con David Mackalister Silva porque “es un gran jugador y gran persona”. Ahora bien, ninguno de los dos terminó llegando, debido a que estaban “muy arraigados a Millonarios”, algo que comprendió sin problemas.

También señaló que, además del cuadro santandereano y la Selección Colombia, al otro equipo que le hace mucho seguimiento es al Deportivo Cali: “Lástima la situación en la que está, esperemos que salga pronto de ello y logre conformar un buen equipo. Siempre estoy pendiente de sus resultados”.

Y finalmente no descartó un regreso a la presidencia del Atlético Bucaramanga, aunque por el momento está feliz junto a su familia. “Si se da la oportunidad, bien; si no, no ha pasado nada”, concluyó.