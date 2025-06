Faustino Asprilla y su mensaje a Jhon Durán: “Que se baje de esa nube”

Jhon Jader Durán ha sido uno de los grandes talentos que han surgido en los últimos años del fútbol colombiano. El delantero, caracterizado por tener una personalidad salida del molde, ha dado de qué hablar desde que se dio a conocer mucho más en el Aston Villa de Inglaterra y luego de ser traspasado al Al Nassr de Arabia Saudita por una cifra millonaria.

Tras la última fecha de Eliminatorias de la Selección Colombia, en la que la Tricolor empató sin goles con Perú y luego 1-1 con Argentina, uno de los señalados fue el delantero de 21 años, de quien se especuló tuvo un encontronazo con sus compañeros en el camerino en el entretiempo en Barranquilla. El propio Durán, jugadores y el técnico Néstor Lorenzo, negaron la versión, pero aumentó las especulaciones el hecho que haya sido desafectado de la concentración al otro día, aunque el parte oficial tuvo que ver con un problema lumbar.

Faustino Asprilla defendió y aconsejó a Jhon Durán

Quizá desde Faustino Asprilla no había en Colombia un futbolista que causara tanta polémica, guardando proporciones en cuanto a comportamiento y hechos aislados del deporte. Muchos comparan esa arrogancia de Asprilla con la de Durán, pero fue el exfutbolista el que se atrevió a defender al joven antioqueño, a la vez que le dejó consejos de cara al futuro, en diálogo con El Tiempo.

Revelan las preocupantes razones por las que Jhon Durán habría pedido irse del Al-Nassr

“Durán es un muchacho muy joven todavía y está viviendo cosas que no se tienen a esa edad. Que ya a los 21 años sea un futbolista que costó 77 millones de euros, que te ganas 25 millones de euros, o sea que aseguraste ya tu vida… Nadie está preparado para esas cosas y la cabeza se te tiene que volver un poquito loca, y más cuando este ‘pelado’ ha demostrado que tiene un temperamento que no es como el de los demás. Hay que mirar la forma de entenderlo porque está a tiempo de corregir muchos comportamientos, pero le debemos ayudar. Sé que es difícil, pero, sobre todo, las personas que están a su alrededor tienen que intentar guiarlo para que mejore en sitios y actitudes públicas. Ahí, en ese instante, no puede meter la pata", agregó.

A Durán lo juzgan por sus comportamientos

No, no, no. Por eso no se puede juzgar a nadie (su carácter). Lo juzgan es por los comportamientos. Porque uno no puede confundir el carácter o la personalidad con la mala educación. Eso es diferente. Cuando yo hacía cosas, me comportaba mal, y varias de esas cosas malas las borraba en la cancha y la gente me perdonaba porque salía y por ahí hacía tres goles en un partido. En la cancha, varias veces tapé muchas cosas que hice mal: tuve malos comportamientos, peleas con entrenadores, con periodistas…

Juan Felipe Cadavid criticó severamente a Jhon Durán por su actitud con Colombia en Eliminatorias

Mientras él no haga eso, va a ser difícil que le perdonen cosas, porque al final la gente dice: ‘Bueno: venís acá, peleas con todo el mundo y no hacés si no dos goles en la Selección’. Siempre hay que darle una oportunidad de mejora. Lo que pasa es que también la gente empezó a dudar de su talento.

No se le puede dejar solo

A ese muchacho con esa edad no se le puede dejar solo. La familia tiene que tratar de hablarle, si es posible que no lo abandonen, y que tampoco lo abandone el fútbol ni nosotros. Ojalá estemos ahí pendientes de él porque, al final, si vamos al mundial, lo vamos a necesitar. Siempre hay que darle una oportunidad de mejora. Lo que pasa es que también ya la gente empezó a dudar de su talento y se dice que no es tan bueno como parecía. Debe empezar a hablar en la cancha con goles, como en el Aston Villa, que uno no veía ni leía lo malo, solo que era un crac. ¡Que mire entonces! Ojalá vuelva a eso porque todavía está a tiempo. Un jugador de esa categoría, de esa calidad, cualquier equipo lo necesita".

Jhon Jader Durán se defiende: esto dijo tras ser desconvocado de la Selección Colombia

Los que piden que Durán no vuelva a la Selección

Son unos idiotas. Los que digan eso son unos idiotas. ¿Por qué no se le puede dar una oportunidad al muchacho? Antes del Mundial del 94, yo lo viví. Me ganaba una fortuna, no igual a la de Durán, pero era mucha plata, ganaba plata por montones. Estaba entre los tres mejores jugadores del mundo. Y vine a la Selección Colombia a jugar unas eliminatorias por primera vez, siendo el hijo mimado del Parma, y porque jugué dos partidos malos, porque no hice gol, me sacaron del equipo titular… Yo me fui y hablé con Maturana (Francisco, el técnico) y ‘Bolillo’ (en ese momento, el asistente) y les dije: “Yo no vengo a ser suplente de nadie”. Yo no peleé con nadie, dialogué con ellos. Y también les dije. “No estoy de acuerdo con que me dejen afuera”.

¿Qué le diría a Jhon Durán?

Que vuelva a sus orígenes, que se baje de esa nube. Que piense en todo el esfuerzo que hizo para llegar a donde está y que lo que se ha ganado ha sido bien ganado, a pulso, sudando; que no se lo regaló nadie. Plata ya tiene, y va a tener más que todos nosotros. Pero futbolísticamente apenas tiene dos goles en la Selección. Apenas está empezando el camino.