Juan Felipe Cadavid criticó severamente a Jhon Durán por su actitud con Colombia en Eliminatorias

La Selección Colombia continúa en turbulencia por los recientes resultados en las Eliminatorias y los rumores sobre la situación interna del grupo.

Un ejemplo de esto último pasa por la supuesta pelea que protagonizaron Jhon Jader Durán y Néstor Lorenzo en el camerino del Estadio Metropolitano y la posterior salida de convocatoria del delantero antioqueño por cuenta de una lesión.

Pues bien, durante la emisión de este lunes 9 de junio del ‘Pulso del Fútbol’, Juan Felipe Cadavid lanzó una dura crítica en contra de Durán debido a la actitud mostrada durante el último partido. Asimismo, pidió que el jugador antioqueño no sea tenido en cuenta por el cuerpo técnico, por lo menos hasta que, según dijo, se comprometa con el cuadro nacional.

Cadavid criticó duramente a Jhon Durán

“No me hable de Durán... ¿Llamarlo para septiembre? No, no. Señor Durán: madure primero, tómele amor a la Selección Colombia, respete a los aficionados y a sus compañeros, juegue al fútbol bien, comprométase y después vuelva a la Selección“, fueron las palabras de Juan Felipe Cadavid hacia el joven futbolistas.

Y cerró tajantemente respecto a la presentación del atacante en el duelo frente a los peruanos: “Lo de Durán fue horrible”. Véalo a continuación:

Según datos de Opta, en el último partido de la Selección Colombia, el jugador Jhon Durán disputó únicamente el primer tiempo y en ese lapso hizo lo siguiente:

2 tiros fuera de portería y ninguno al arco

7 pases cortos y ninguno largo

3 duelos ganados y 3 perdidos

2 duelos aéreos ganados y ninguno perdido

No generó chances de gol

Cometió dos faltas y recibió una amarilla

¿Quién jugará en lugar de Durán en Argentina vs Colombia?

Sin la presencia de Jhon Jader Durán y con las ya conocidas lesiones de Rafael Santos Borré y Jhon Córdoba, la Selección tiene únicamente dos opciones para ocupar el frente de ataque: Juan Camilo el ‘Cucho’ Hernández (fue titular ante Perú) o Luis Javier Suárez, ambos con presente en el fútbol español.