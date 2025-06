Tenemos un Ejército poco rural, más concentrado en las cabeceras municipales: alcalde de Betulia

Betulia- Antioquia

A propósito del video que circuló por las redes sociales en el que se observa a un grupo de hombres, presuntamente del Clan del Golfo patrullando armados en zona rural de Urrao, en límites con Betulia, sector del Cañón de San José, las autoridades locales cuestionan porqué la ausencia militar en zonas donde se ha denunciado frecuentemente la presencia de ilegales, también de las disidencias del frente 34 el 20 de Julio..

Caracol Radio conversó con el alcalde de Betulia, el señor Néstor Camilo Serna Hernández, quién manifiesta estar bastante preocupado por la situación de seguridad en la ruralidad, recalca que en reiteradas ocasiones ha manifestado a la fuerza pública lugares donde esos grupos ponen en riesgo a la comunidad, pero no ve acciones contundentes ni reales que mitiguen ese impacto.

“Constantemente, durante estos meses, este primer semestre, podríamos decirlo, uno siente que se ha incrementado la ilegalidad y en especial siente uno, por fuentes de información que hemos recibido, inclusive lo conocen las mismas autoridades, el incremento de los grupos al margen de la ley en el territorio”.

El mandatario informó que son corredores de movilidad que utilizan los ilegales frecuentemente en esos límites con Urrao y su sentir es que hace falta más presencia, en especial del Ejército que evite que esos grupos se muevan libremente. Incluso expresa preocupación por la falta de inteligencia militar para ser más certero, preciso y efectivo en el momento de controlar el territorio y, que, además, la falta de apoyo de autoridades nacionales es evidente.

“Es complicado todo esto que viene sucediendo. Esto implica que estos grupos al margen de la ley, en esta zona donde se mueve el Clan del Golfo, donde opera también disidencias de las FARC, lo que antes era el Frente 34 de las FARC, puedan andar con tranquilidad y pues no tener ningún tipo de confrontación por parte del Estado”.

La preocupación del mandatario, que no es con las tropas sino con los altos mandos militares incluido el presidente Gustavo Petro, se incrementa porque, dice, que puede ser la modernización del Ejército lo que deja percibir que las fuerzas militares ya no pretenden llegar a la ruralidad, además, porque ya pernoctan en zonas boscosas y prefieren ubicar casas solas para hacerlo y moverse en carros.

“He notado que tenemos un ejército poco rural, un ejército que está más concentrado en las cabeceras municipales y es un ejército que poco le gusta la ruralidad, es lo que yo puedo hablar con conocimiento de causa. Si digo esto es porque le he vivido en carne propia, tenemos un ejército más en el corregimiento, poca presencia del ejército como soldados en la ruralidad”.

Agrega que a esto se suma los pocos soldados disponibles para controlar a los ilegales, lo que para él le está generando mayor ventaja a los grupos criminales. Además, dice que cuando llega a las poblaciones donde se denuncia algún hecho, y regresa al pueblo, los militares también lo hacen, lo que no puede justificar ante la comunidad.

“A mí me da pena ajena, se lo digo. A veces, digo, ¿a qué vine qué pena? ¿Qué dirá la gente, que es que yo ando con un batallón para que me cuiden? de verdad el Ejército es para la comunidad. Uno cuestiona, a mí me da pena ajena. Que, por favor, piensen más en la ruralidad, que hagan más presencia. Pues uno, dice que el tema es más hombres y más hombres, pero a veces uno podría pensar que es mejor la calidad y no la cantidad, pero en este caso ni la cantidad ni la calidad se ve, porque no vemos Ejército”.

Insiste que la queja es con el nivel central y superior que dan las órdenes, no con los soldados que exponen su vida en el territorio, donde, además, agrega que la poca presencia de fuerza pública también se ve en la policía, ya que en el comando hoy solo hay 8 uniformados.

“Si en el ejército llueve, en la policía no escampa. Es una realidad. Quiero mucho a mi ejército y a toda la fuerza, pero esto no es de echarle la culpa al Ejército. Si hay una mala política de seguridad por parte del gobierno nacional, ¿qué van a hacer De ahí para abajo los mandos? Eso empieza desde la cabeza del gobierno nacional, de una política de seguridad más fuerte”.

Finalmente, indicó que actualmente los ilegales ya no se movilizan de dos o tres, dice que ahora patrullan con tropas numerosas en zonas donde hace años no había presencia de ilegales y recalca que en que ya lo hacen con mucha confianza.