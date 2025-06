“Me amenazan presuntamente los gaitanistas”: Alcalde de Sabana de Torres

Bucaramanga

El alcalde de Sabana de Torres, Darío Buchenicow Caballero Chiquillo, denunció que ha recibido amenazas de muerte a través de un panfleto que empezó a circular desde el pasado 7 de junio en el municipio, atribuido al Ejército Gaitanistas de Colombia y al bloque Aristídes Manuel Mesa.

El mandatario comentó que en dicho panfleto le amanecen a él directamente, así como a líderes sociales de la región. “Señor alcalde, así tenga un ejército detrás de usted, siempre será vulnerable”, decía la misiva.

“He tenido amenazas de las disidencias del frente 12 de la FARC, he tenido hostigamiento, amenazas también del Clan del Golfo, de un bandido también de microtráfico y ahora presuntamente de los gaitanistas, por un tema de que no estamos de acuerdo con unos permisos mineros que están dando. Lógicamente estos permisos no los damos nosotros acá, sino el gobierno nacional. La comunidad y los líderes tampoco están de acuerdo. Esto ha generado en ellos una alerta de que no están de acuerdo con la decisión que nosotros hemos tomado", aseguró el mandatario de los habitantes de Sabana de Torres.

¿Qué tipo de determinaciones han generado estas amenazas?

Darío Buchenicow, manifestó que el hecho de trabajar de la mano con la Fuerza Pública, tener el Ejército en los barrios en las entradas y salidas del municipio, traer un grupo del GOES, le ha generado un mal ambiente con los grupos armados.

“Me he preocupado por la seguridad del municipio y porque prevalezca la institucionalidad y la primera autoridad del municipio soy yo. Lastimosamente estamos rodeados en temas de inseguridad, pero estamos tratando de cuidar el pueblo y de que la gente tenga la tranquilidad y se sienta seguro. Si en el municipio no hay seguridad, no hay nada. Hay grupos que no están de acuerdo con las decisiones que he tomado. Yo no vengo amenazado de hoy, sino desde hace mucho tiempo por varios grupos.

El mandatario también señaló algunas situaciones de explotación minera sobre la cual hay muchos intereses.

“Aquí hay varios permisos, varios trámites que están en la ANLA, la Agencia Nacional de Minería. Lógicamente estos permisos no solamente son para explotación de oro, sino también para material de arrastre. Estos permisos ya vienen prácticamente casi listos y ya la Agencia Nacional está haciendo socializaciones con las comunidades. En el sector de San Pedro, de Lebrija, del río Lebrija. Entonces, esto ha generado en la comunidad del sector bajo inconformidades, pues se han reunido conmigo. Yo también he dado mi punto de vista, aunque lo que yo diga o piense no está en mis manos, está en manos del gobierno nacional”, puntualizó Darío Buchenicow, alcalde de Sabana de Torres.

El alcalde aseguró que la Fuerza Pública siempre ha estado muy pendiente de su seguridad así como se está trabajando mancomunadamente en la seguridad de todo los habitantes del municipio.

“Se ve en los resultados, en los índices que llevamos de inseguridad en el municipio, de muertes, homicidios acá. Hasta el momento vamos muy bien. La idea es que el municipio permanezca seguro y doy un parte de tranquilidad a todos los oyentes de Sabana de Torres al día de hoy, aclaro, pueden venir muy tranquilamente”, concluyó.