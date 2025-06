Néstor Lorenzo y los rumores sobre la Selección Colombia: “Hay una campaña para desprestigiar”

Colombia tendrá una dura visita este martes al estadio Más Monumental de Buenos Aires, cuando visite a Argentina por la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El técnico Néstor Lorenzo tuvo su último contacto con los medios previo al compromiso ante los vigentes campeones del mundo, donde explicó la convocatoria de Rafael Carrascal, la salida de Jhon Jader Durán y los rumores sobre un mal ambiente al interior del grupo, entre otras cosas.

La llamada de Carrascal

¿Por qué convocó a Rafael Carrascal?

“La llamada de Rafael Carrascal fue por un dolorcito que le sucedió a Richard Ríos. Su actitud fue inmediata y afirmativa, como debe ser”.

¿Por qué llamó a un volante y no a un delantero?

“En principio, porque vuelve Luis Díaz, que en el partido contra Perú no estaba; en la posición de Durán tenemos al Cucho Hernández y a Luis Suárez. Llamar a un delantero para mandarlo a la tribuna no correspondía”.

¿Se ha planteado jugar con 3 volantes de marca?

“Son jugadores que bien pueden ser titulares (Richard Ríos, Kevin Castaño, Jefferson Lerma), que han sido titulares durante varios partidos. Es posible que en algún momento puedan jugar juntos”.

¿Qué opinión tiene del debut de Mier?

“Kevin ratificó el momento que venía trayendo en Cruz Azul, lo hizo bastante bien”.

Sobre el rival

¿Qué espera de Argentina?

“De Argentina espero lo que viene mostrando, está en un momento muy dulce, no jugó Messi y varios muchachos que han sido titulares a lo largo del proceso y vuelven supuestamente para el partido de mañana. Tenemos que dar lo mejor para competir como lo hicimos las dos veces anteriores”.

¿Es una obligación ganarle a Argentina?

“Yo no se lo impongo a los jugadores ni como una necesidad u obligación, por supuesto que necesitamos sacar 3 o 4 puntos más para estar en el próximo Mundial. No tengo ninguna duda de que nos vamos a clasificar, ojalá que pudiéramos hacerlo mañana mismo”.

La falta de precisión

“En cuanto a la falta de precisión, también tuvo que ver el rival, nos cerró los espacios en los momentos justos. Eso se mejora, estos jugadores lo tienen, no tenemos tiempo en los microciclos de Selección para trabajar eso, eso lo trabajan ellos en los clubes”.

Situación con Jhon Jader Durán

¿Por qué convocó a Jhon Jader Durán?

“Durán tuvo un problema en una vértebra ya estando en Aston Villa, que cada tanto le dan dolores, eso lo sabíamos bien. Estaba en óptimas condiciones y por eso lo convocamos, según lo que nos dijo, el dolor le aparece cada tanto. Lo citamos en óptimas condiciones”.

Las críticas y los rumores de una pelea

“En cuanto a las críticas, duelen, sobre todo las cosas que inventaron. No entiendo que quieran hacerle daño al equipo, a la Selección, hay una clara campaña de desprestigiar. Yo no me escondo ni digo que jugamos bien, estamos en un bache, un momento de frustración, en cualquier momento salimos. Mi mamá tiene 80 años y me pregunta ‘¿Qué pasó, Néstor, te peleaste con los jugadores?’, duele que la gente colombiana invente eso”.

Involución en el útlimo año

¿Por qué se retrocedió tanto respecto al último año?

“Con respecto a los tiempos y la involución, es verdad, el equipo no está al nivel que estaba en aquel momento. Ha habido también muchos cambios, lo que dije respecto a que Argentina estaba dulce, eso nos sucedió en algún momento. De pronto nos tocaron cambios en algunos sectores del campo, donde es más difícil de ajustar, sabiendo también las críticas que le llegan a los jugadores, eso es más difícil. Yo digo que es eso, una vez clasificados al Mundial, el equipo va a poder empezar a consolidar situaciones y jugadores de manera más natural”