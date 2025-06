Scaloni no se fía pese a mal momento de Colombia: “Está a la altura de los mejores del mundo”

Lionel Scaloni y Néstor Lorenzo se saludan previo a la final de la pasada Copa América. (Photo by Chandan Khanna / AFP) (Photo by CHANDAN KHANNA/AFP via Getty Images) / CHANDAN KHANNA

El técnico de la selección Argentina, Lionel Scaloni, dedicó grandes elogios a la Selección Colombia, en la rueda de prensa previa al partido de este martes, por la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Scaloni aseguró que Colombia es una de las mejores selecciones del mundo y consideró que su presente en la clasificación es un poco “engañoso”, teniendo en cuenta que si hubiera derrotado a Perú hubiera ascendido a los primeros lugares. De igual manera, consideró que mereció haber ganado más partidos de los que ha ganado hasta ahora.

¿Qué dijo Scaloni sobre Colombia?

Se encuentra en un bache

“Es un poco extraño decir que está en un bache, para mí, Colombia ha merecido ganar un montón de partidos en los que no ha tenido suerte. Ha perdido en el último minuto en Uruguay y ha merecido ganar en otros tantos. Es un poco una clasificación engañosa, porque si hubiera ganado estaría segunda".

De los mejores equipos del mundo

“La estadística a veces no dice la verdad, es un buen equipo, diría de los mejores, un equipo que está a la altura de las mejores selecciones del mundo y nos va a poner las cosas complicadas. Lo que suceda internamente no sé, no estoy al tanto, tampoco me quiero meter en eso, pero es una buena Selección”.

Duelos anteriores

“Lo enfrentamos muchas veces, más allá del partido en Barranquilla, que tiene unas condiciones particulares, el calor, es muy difícil jugar ahí. También los enfrentamos en la Copa, es una Selección que conocemos y tiene grandísimos jugadores, tiene una manera de jugar bastante clara que nos puede poner en problemas”.

Análisis de Colombia

“Ya lo hemos analizado, a los chicos les mostramos los que creemos que son puntos fuertes y lo que podemos aprovechar. Será un lindo partido porque jugamos en casa y será bueno que la gente los vea de cerca”.

Una selección Top

“Sigue siendo una Selección top, el otro día leía que el último rival con el que España perdió fue con Colombia, no fue hace mucho. Es una Selección difícil, temible. Tiene grandes jugadores y sobretodo, que casi siempre son los mismos, se conocen, sabes muy bien a lo que juegan. Después el resultado puede variar por una cosa o por otra, pero tiene una línea marcada de juego, tiene un equipo ofensivo y es una cosa rescatable. La clasificación es engañosa, merecerían estar un poco más arriba, pero es lo que hay”.

Messi y Argentina

“No tenemos duda (titularidad de Messi) y esperemos ver que la gente disfrute de él y el equipo. De Walter hubo un llamado de Chivu que es su amigo para ver si lo acompañaba en el Inter, agradeció el llamado, pero tiene un compromiso de él de quedarse con nosotros y le agradezco”,

¿Son la mejor selección del mundo?

“No me pongo a pensar si somos la mejor del mundo o no, no tiene mucho sentido, somos un equipo competitivo que podemos jugar de igual a igual con cualquiera. También podemos perder, no digo que con cualquiera, pero con este tipo de selecciones seguramente. Es un debate que no tiene mucho sentido, es verdad que competimos y más allá del rival siempre estaremos para poner las cosas difíciles”.