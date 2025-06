¿Por qué menor de edad que atacó a Miguel Uribe enfrentaría 8 años de sanción?: Esto dice la ley

Senador Miguel Uribe Turbay. Foto: RAUL ARBOLEDA/AFP via Getty Images

Un menor de 15 años es el principal sospechoso en el crimen en contra del senador y precandidato Miguel Uribe, quien según la Fiscal General de la Nación, enfrentaría una sanción de hasta 8 años, de acuerdo con lo estipulado en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Se trata de un conjunto de normas, principios, procedimientos y entidades encargadas de investigar, juzgar y sancionar a adolescentes entre 14 y 18 años que cometan delitos, y cuyo enfoque es restaurativo, pedagógico y diferenciado del sistema penal para adultos.

En este sistema las sanciones se aplican según la gravedad del delito y las características del adolescente, en este caso la privación de libertad.

Según explican, adolescentes que están en dicho rango de edad que cometan conductas punibles, en ciertos casos, pueden seguir cumpliendo sanciones hasta los 25 años, pero se les debe aplicar medidas de protección.

Estas sanciones no son penas, sino medidas pedagógicas, restaurativas y diferenciadas, con el fin de formar ciudadanos responsables y reparar el daño causado.

Entre otras posibles sanciones están:

Amonestación Reglas de conducta Prestación de servicios a la comunidad Libertad vigilada Internamiento en medio semicerrado Privación de libertad en centro especializado (solo para delitos graves)

Ley 1098 de 2006

A través de una rueda de prensa este lunes 9 de junio, la fiscal general Luz Adriana Camargo aseguró que el presunto agresor se encuentra actualmente en un hospital siendo tratado por una herida de bala en su pierna.

Hasta este momento, la custodia del menor de edad está garantizada por el Cuerpo Técnico de Investigadores (CTI) y la Dirección de la Policía. La fiscal Camargo propuso trasladarlo a una zona especial del búnker de la Fiscalía, aislado y bajo permanencia permanente para garantizar su seguridad frente a amenazas en su contra.

En la tarde de este lunes, tendrá lugar la audiencia donde se le imputarán los cargos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. El joven podría enfrentarse a una sanción de hasta 8 años de cárcel.

Camargo explicó que el proceso no sería por vía ordinaria, sino bajo la Ley 1098 de 2006 —Código de Infancia y Adolescencia. Según explicó la fiscal, la norma colombiana para adolescentes busca reintegración social y no penas carcelarias prolongadas.

En ese sentido, la sanción máxima al menor sería educativa y no punitiva, aunque sea tentativa de homicidio: “Sobre el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, nosotros somos un Estado democrático de derecho y las actuaciones se rigen por las leyes establecidas. Esa ley de Infancia tiene unas finalidades que tiene que ver como reacciona la sociedad cuando se infringe la ley (...)

Lo que deberíamos hacer como sociedad es reflexionar por qué un menor termina en una red sicarial y cuál es el tipo de medidas que debemos adoptar para que esto no suceda, yo espero que esa lógica de violencia en el país no se repita”.

En Caracol Radio consultamos a abogados penalistas para conocer el proceso que podría enfrentar el menor que disparó con el senador del Centro Democrático. Los expertos señalaron que el régimen penal de infancia y adolescencia se centra en la prevención, educación, rehabilitación y protección del menor, más que en el castigo

En primer lugar, el presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Francisco Bernate explicó que a diferencia del sistema para adultos, no se imponen penas, sino medidas con un mínimo de dos y un máximo de ocho años, sin exceder los 21 años.

Además, dijo que los antecedentes penales no se utilizan en estos casos:“Lo primero que hay que decir es que el régimen penal de infancia y adolescencia no tiene un carácter sancionatorio. No son sanciones, de hecho ni siquiera se habla de penas, sino que lo que busca es prevenir, educar, rehabilitar y sobre todo proteger al menor”.

Para el jurista, esta perspectiva explica por qué las sanciones pueden parecer insuficientes, pero se justifica por la condición de vulnerabilidad del menor: “mientras en el caso de los mayores cada una de las tipologías tiene un mínimo y un máximo, en el caso de los menores se deja discreción del funcionario judicial que sanción va a imponer con dos reglas primero un mínimo de dos y un máximo de ocho años y segundo en ningún caso puede extenderse más allá de los 21 años de manera que no puede sobrepasar”.