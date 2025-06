Más de mil profesores marchan en Manizales exigiendo mejorar el modelo de salud implementado en 2024

Manizales

Los profesores de Manizales y municipios cercanos recorrieron el centro de la capital de Caldas como parte del paro regional del magisterio, donde alzan su voz de protesta por la problemática que enfrentan desde hace un poco más de un año con el sistema de salud. Víctor Acosta, directivo del sindicato de Educadores Unidos de Caldas (EDUCAL) se refiere también a lo que será la toma de la Fiduprevisora para este martes 10 de junio.

“La convocatoria es positiva, exigimos una salud digna, por eso este paro es por la salud y la vida. Hay docentes de todo el departamento, pero también hay delegación en Pereira donde se desarrolla la principal marcha. Este martes 10 de junio las juntas directivas del Eje Cafetero nos tomaremos las instalaciones de la Fiduprevisora en Bogotá y permaneceremos de manera indefinida hasta que el consejo directivo del FOMAG y la Fiduprevisora den soluciones inmediatas a los temas graves de atención en salud para el magisterio y sus familias”.

Por su parte, Bernardo Lexuis, profesor de la Institución Educativa Normal Superior de Caldas, cuenta cómo le ha tocado sobrellevar los inconvenientes en la entrega de medicamentos. “Hace cuatro meses no me han dado un medicamento que requiero con urgencia para los triglicéridos y el colesterol, aclaro que los operarios no son culpables, pero deberían pasar información de las unidades acabadas para que surtan”.

El docente añade que la agenda de citas es muy demorada, afirma que entregan, parcialmente, las medicinas y el número alto de pendientes obstaculiza el trámite de procesos médicos y cuenta, irónicamente, que tuvo que comprar acetaminofén, ya que en el dispensario no habían unidades existentes.

Los docentes arrancaron del Parque del agua, pasando por el centro de la ciudad y llegando a la Plaza de Bolívar, donde estuvieron por varias horas.