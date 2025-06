Foro construyendo el futuro, diálogos sobre educación en el Valle del Cauca, hablan los estudiantes

La educación como herramienta de transformación social fue el eje central de un nuevo capítulo del conversatorio organizado por PRISA Media y sus marcas Caracol Radio, Tropicana, Bésame y Los 40. En esta ocasión, las voces protagonistas no fueron las de los rectores ni académicos, sino la de los propios estudiantes, quienes expusieron desde sus vivencias cómo la formación técnica y universitaria impacta sus proyectos de vida.

Instituciones como la Universidad Autónoma de Occidente, Unicamacho, el Instituto Politécnico PIO y la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca, Comfandi, estuvieron representadas por jóvenes que han hecho de la educación su motor de crecimiento personal y profesional.

Elegir una carrera

Estefanía Martínez, estudiante de técnico auxiliar administrativo del Politécnico PIO, destacó el valor de la disciplina en su proceso educativo: “Lo primero que nos enseñan es esa disciplina y como ser constantes”.

Para Estefanía, la decisión de elegir su carrera fue estratégica, era ir más allá de algo que le gustara, sentía que tenía que pensar si le convenía para el futuro, así que su elección fue orientada por la misma institución, revelando sus capacidades y talentos “empiezan a hacerle como ese paso a paso y te van como enfocando y yo dije, “Sí, efectivamente, siempre he querido estar como en esa parte administrativa y me gusta”.

Desde Comfandi, el estudiante de grado 11 Santiago Layton compartió su entusiasmo por el aprendizaje práctico en áreas como la robótica: “hago parte del club de robótica. Participamos en la First Lego League, ganamos la nacional y fuimos a la internacional en Houston, Texas (…) uno tiene que ir a exponer un proyecto y vender el proyecto a diferentes jurados que son ingenieros.”

Para Santiago, estas experiencias lo han encaminado con claridad hacia su futuro: “sí, tengo claro: la ingeniería mecatrónica.”

Por su parte, María Fátima Viveros, estudiante de octavo semestre de comunicación social en Unicamacho, compartió su historia de perseverancia. Después de cinco años de espera por razones económicas, logró ingresar a la universidad gracias a la información compartida por un familiar.

“La Camacho me abrió las puertas, ya que yo tuve que esperar 5 años. Yo me gradué en el 2015 de bachiller y pues por situaciones económicas no podían mis padres pagar mi carrera. Entonces, poder acceder a la educación superior para mí realmente era un sueño”, aseguró Fátima, ya que es oriunda de López de Micay en el departamento del Cauca, donde lo máximo a lo que se puede acceder allá es al bachillerato, explicó.

Resaltó también el valor del intercambio académico “tengo profesores de la Autónoma, de la Libre, de la Santiago... ese conocimiento está ahí para que todos podamos aplicarlo”.

Daniel Dorado, estudiante de ingeniería biomédica en la Universidad Autónoma de Occidente, habló de su camino hacia la carrera que lo apasiona “siempre tuve perfil de ingeniero, pero me empezó a interesar la medicina. Encontré la ingeniería biomédica como ese punto de unión”. Valoró especialmente las oportunidades extracurriculares que ofrece su universidad “he participado en grupos estudiantiles, clases de baile, gimnasio... es una experiencia muy interdisciplinaria y completa”.

Acceso a la educación superior

Los estudiantes también reflexionaron sobre el panorama general de la educación en Cali y el Valle. María Fátima resaltó que las universidades estén abriendo las puertas de manera que, quienes viven en otra ciudad de Colombia, puedan acceder a la educación superior.

Estefanía enfatizó la importancia de acercar las oportunidades educativas a los territorios “nos volvemos cerebros exportados, y un cerebro exportado rara vez regresa a fortalecer su territorio”.

Propuso seguir el ejemplo de instituciones como Unicatólica que han llegado a sectores vulnerables “ahora todos los del barrio están en Unicatólica. Eso muestra que sí se puede (…) sí están las oportunidades, sí hay metodologías o planes, pero no llegan totalmente a las personas que lo necesitan”.

Santiago mencionó la importancia de que los estudiantes de secundaria conozcan las universidades y su oferta, entre tanto Daniel se enfocó en el acompañamiento que deben tener los estudiantes al comenzar una carrera y conocer qué se les dificulta para apoyarlos y disminuir también la deserción.

Nuevas tecnologías

En el conversatorio también se reflexionó sobre los desafíos frente a la incorporación de nuevas tecnologías en los procesos formativos. Desde el uso de la inteligencia artificial hasta la transformación del aula tradicional. En este sentido, los jóvenes destacaron el papel clave de la tecnología, sin dejar de lado el factor humano que sustenta el aprendizaje.

Desde Comfandi, se resaltó cómo las herramientas tecnológicas han transformado los proyectos académicos: “Se va viendo cómo los estudiantes captan de una lo nuevo que hay y lo van agregando a su modalidad, a sus proyectos”, explicó Santiago. Esta visión de actualización constante se complementa con la evolución en las metodologías de enseñanza. “Los profesores también van cambiando con el tiempo su modalidad de enseñar, ya no como se hacía antes… van integrando diferentes tecnologías y siendo más didácticos”, agregó.

María Fátima, estudiante de la Unicamacho, compartió su entusiasmo por el desarrollo del Smart Campus “sentir que voy a la universidad no solamente a recibir conocimientos, sino también a producir, acercarme más con la realidad del sector productivo, realmente ha sido magnífico.” Además, subrayó el valor de herramientas como ChatGPT en su proceso de aprendizaje “nadie le puede dar pena decir que usa ChatGPT… es una herramienta muy valiosa para mí”.

Por su parte, Daniel, estudiante de la Universidad Autónoma de Occidente, resaltó la importancia de los laboratorios especializados como escenarios de práctica e innovación: “Hay laboratorios para todas las carreras… incluso recientemente incluyeron un laboratorio con realidad virtual”.

Una mirada crítica y sensible la aportó Estefanía Martínez, quien expresó “yo con las nuevas tecnologías y las herramientas tengo una relación de amor y odio… la herramienta fundamental y la más valiosa para estas tecnologías somos nosotros, es nuestro cerebro, es el ser humano”. Para ella, el acompañamiento humano no debe ceder terreno ante la automatización “cuando vas a solicitar ayuda humana, la respuesta es ‘Ahí está el campus’. Pero no debemos olvidarnos del ser humano”.

Educación y ciudad

El diálogo también abordó la relación entre la educación superior y la ciudad de Cali como escenario de oportunidades. Daniel destacó que “aquí en Cali no solo está el talento humano, sino que también hay oportunidades si uno de verdad está dispuesto a aprovecharlas”. Santiago, por su parte, propuso reducir las brechas entre la educación pública y privada “las escuelas de media pública se quedan un poquito atrás… sería bueno mejorar las condiciones para que no haya tanta diferencia”.

María Fátima hizo un llamado a que las instituciones sigan preparándose para responder a las demandas de los jóvenes “es como poder prepararse para saber qué le ofrecemos a esos jóvenes… y que la universidad también nos empiece a preparar con esa visión de lo que espera el mercado”.

Finalmente, Estefanía cerró con un mensaje que resume el espíritu del encuentro “no dejen de soñar, no dejen de creer… todos vamos con la finalidad de, en algún momento, poder servir al otro. Eso es lo más bonito que tiene el ser humano”.