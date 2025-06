Córdoba se convierte en epicentro del atletismo nacional con su primera Media Maratón

Montería

El departamento de Córdoba se alista para vivir un hito en su historia deportiva con la primera edición de la Media Maratón Córdoba, que el próximo 15 de junio convertirá a Montería en punto de encuentro para atletas recreativos de la Costa Caribe y diversas regiones del país.

Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Medellín, Bogotá y el Eje Cafetero estarán representados en este evento que combina competencia, turismo y promoción de hábitos saludables.

El gobernador Erasmo Zuleta destacó el valor estratégico de realizar la carrera durante la Feria Nacional de Ganadería.

“Esta iniciativa abre nuestras puertas a turistas que buscan destinos para correr mientras disfrutan de nuestra riqueza cultural y tradición ganadera”, afirmó el mandatario seccional.

La programación incluirá shows musicales, actividades culturales y la exhibición bovina que caracteriza al evento ferial, creando un ambiente festivo alrededor de la competencia atlética.

Expomaratón

La logística del evento iniciará el 14 de junio con la Expomaratón en el Pueblito Cordobés, donde entre las 8:00 a.m. y 8:00 p.m. se entregarán los kits de participación.

Este espacio contará con presentaciones artísticas y ambiente festivo, exigiendo a los participantes presentar cédula original o tarjeta de identidad para menores en la categoría 5K. Como apoyo adicional, se dispondrá de transporte gratuito cada 20 minutos desde el Centro Comercial Nuestro hasta el lugar de la exposición.

Tres distancias conformarán el programa competitivo: 21K, 10K y 5K, todas con salida desde el Parque Simón Bolívar en la calle 27.

Los organizadores diseñaron recorridos para exhibir lo mejor del paisaje urbano y natural monteriano, con horarios escalonados: 5:30 a.m. para 21K, 5:40 a.m. para 10K y 6:00 a.m. para 5K. La ruta más corta recorrerá el centro histórico conectando con la avenida Circunvalar, mientras que la de 10K incluirá el puente Segundo Centenario y la glorieta de la vía Arboletes.

La prueba reina de 21K ampliará el trayecto hasta la calle 78, integrando la carrera 12A antes del retorno final por la Circunvalar.

Más allá de lo competitivo

Luis Aldana Dumar, director de Indeportes Córdoba, explicó que este evento trasciende lo competitivo: “Forma parte de una política para masificar el running, crear clubes municipales y fortalecer la integración social a través del deporte”. La iniciativa refleja el compromiso institucional por fomentar estilos de vida activos, aprovechando el potencial turístico y comunitario del departamento.

Con expectativas de participación masiva, la Media Maratón Córdoba promete dejar huella como el primer gran evento atlético regional, combinando deporte, cultura y promoción territorial en un mismo escenario.

Las autoridades departamentales confían en que esta experiencia sentará precedentes para futuras ediciones que consoliden a Córdoba como destino deportivo nacional.