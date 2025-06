Esto dijo Jhon Durán sobre rumores de una supuesta pelea con Néstor Lorenzo en la Selección Colombia

La Selección Colombia llegó a su quinto partido sin ganar en las Eliminatorias sudamericanas, luego de empatar 0-0 con Perú en el Metropolitano de Barranquilla. Si bien el cupo al Mundial del 2026 no está comprometido, el juego mostrado en los últimos partidos genera suma preocupación.

En medio de la desazón por el resultado obtenido en la fecha 15 de las clasificatorias, versiones de prensa apuntaron que Jhon Jader Durán, quien fue inicialista en el duelo ante el elenco peruano, se habría peleado con el seleccionador Néstor Lorenzo en el camerino, situación en la que, supuestamente, otros futbolistas intervinieron para que no pasara a mayores.

¿Qué dijo Jhon Jader Durán de la pelea con Néstor Lorenzo?

En zona mixta, el mismo Jhon Jader Durán se dirigió a la prensa y aclaró por completo la polémica. Como era de esperarse, negó por completo la supuesta pelea e incluso exigió que el periodista que dio dicha información se retracte.

"Tienen que parar un poco. Está bien decir cosas dentro del campo, pero inventar fuera no me parece que sea lo más adecuado. El periodista que salió a decir esto, que tenga la misma claridad para salir a decir que no es verdad”, sentenció en un primer momento el delantero del Al-Nassr.

Y complementó al respecto: "No es bueno acusar a personas que están trabajando por algo que él (periodista) se imaginó. Nadie quiere empatar ni perder, todos queremos ganar, pero tampoco hay que inventar. Aquí nadie pelea, somos un grupo de compañeros y estamos aquí por el país“.

Néstor Lorenzo negó también los rumores de pelea en la Selección Colombia

Antes de la declaración de Jhon Durán, el entrenador Néstor Lorenzo, visiblemente molesto, negó los rumores de pelea, pidió identificar a quienes dieron dicha información y expresó tajantemente que el grupo de futbolistas se encuentra unido.

“No puedo creer que haya tanta mala leche, tanta maldad, inventar cosas inexistentes.No pasó absolutamente nada, el grupo está bien y está fuerte.No jugamos bien, critiquen el juego, nos faltó intensidad y precisión, no pudimos doblegar a un equipo que se defendió bien, pero nada más, no pasó nada; está todo entero en el plantel. Durán salió con un dolor de espalda y no pasó nada más”, manifestó.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en las Eliminatorias?

El próximo partido de la Selección Colombia en las Eliminatorias al Mundial 2026 será el martes 10 de junio, cuando enfrente a la Selección Argentina en el Monumental de Buenos Aires. El compromiso comenzará sobre las 7 de la noche (hora colombiana) y contará con transmisión por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.