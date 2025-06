Rector de la UPTC participó en encuentro con el presidente Gustavo Petro

Tunja

Enrique Vera, rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia entregó detalles de un encuentro que sostuvo con el presidente de la república, Gustavo Petro, el ministerio de Educación, el Sistema Universitario Estatal, 34 universidades del sistema público y rectores de la red de instituciones técnicas, tecnológicas e instituciones universitarias.

“La reunión fue en el Palacio de Nariño y duró seis horas, discutiendo, planteando diferentes preocupaciones, estrategias que tienen las universidades que están de una u otra manera alineadas a las estrategias que el gobierno tiene para incrementar cobertura en las regiones, cómo se ha incrementado el presupuesto del ministerio de Educación para apoyar especialmente a los estudiantes con el programa matrícula cero, pero también se mostró el presupuesto que se ha agregado por PIC, que es un presupuesto que hemos recibido en las universidades para poder ofrecer en las regiones apartadas los programas que estamos ofreciendo en todas las regiones”.

El rector de la UPTC recordó que también plantearon los problemas de inversión que tienen las universidades públicas del país y la actitud del presidente Petro ante estos requerimientos.

“Planteamos la necesidad de inversión para poder arreglar nuestras universidades, hacer mantenimiento, infraestructura. El presidente escuchó muy atento, nosotros como rectores también escuchamos de las preocupaciones de él, de cumplir las metas de los cupos que se propuso en su gobierno, de ampliación de cobertura, las estrategias que él quiere aplicar, el apoyo incondicional que le ha dado a la educación pública. Fundamentalmente fue una discusión muy abierta, de escucharnos mutuamente”, reiteró.

Enrique Vera, rector de la UPTC también se refirió a las falencias que se plantearon en el encuentro.

“Se plantearon varias problemáticas. La deuda histórica que hemos ido nosotros abriendo desde hace dos décadas abriendo cupos en las universidades, nuevos programas, pero con profesores que no son profesores de planta, sino ocasionales de tiempo completo, medio tiempo y cátedras y no tenemos la plata para poder formalizarlos, salió el decreto de formalización, pero ese decreto no viene acompañado con dineros para decir listo, hagan proyectos de formalización en las universidades con los profesores que llevan 10, 15 o 20 años trabajando para poder formalizarlos, ese fue un tema muy importante que se le comentó al presidente Petro”.

Así mismo mencionó de dónde proceden los recursos para la universidad que tiene que vender servicios para tener más dinero para su operación.

“El otro tema que se expuso fue la plata de fomento, que es una plata de inversión que se utiliza para comprar el equipo de laboratorio, arreglar el deterioro de las universidades porque toda la plata que nosotros tenemos casi que principalmente la destinamos a funcionamiento, que son los recursos propios que consiguen las universidades. Recordemos que nosotros del Ministerio de Educación recibimos solamente el 60% y el 40% nos toca buscarlo como recursos propios. Tres fuentes fundamentales, matrículas de pregrado que en este momento les está dando el gobierno nacional a través de matrícula cero, todo lo que nos ingresa por posgrados y lo que nos interesa por asesorías y consultorías sin eso, la Universidad no podría sobrevivir”.