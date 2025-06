Diputada de Risaralda denuncia violencia política por parte de funcionarios de la Gobernación

Pereira

Un caso de violencia política denunció la diputada Paola Andrea Nieto en medio de la instalación del segundo periodo de sesiones de la Asamblea Departamental.

La diputada manifestó que para ella como mujer no ha sido fácil surgir en la política y mucho menos llegar a este cargo; por eso quiere que el mensaje le llegue a todos los funcionarios de La Gobernación, ya que, señala que muchos se han negado a ayudar a personas que necesitan alguna gestión por ser simpatizantes de ella.

“Muchas amigas y amigos míos que van a las secretarías y que necesitan que los apoyen con alguna gestión, les dicen, no, usted hace parte del grupo de Paola Nieto, ella no está con nosotros; ante esto, quiero aclarar que siempre he estado aquí cuando me han necesitado, quisiera que me aclararan por qué esa expresión, ya me está incomodando. Están atacando a una mujer, a una lideresa, hacer política cómo mujer es muy duro”, afirmó la diputada Nieto.

Manifestó que se viene una época de campañas políticas que será muy fuerte, donde los malos tratos siempre suceden, por eso hizo un llamado al respeto.

“Yo les pido el favor a cada uno de ustedes respeto con las personas que están conmigo, no los traten mal, muchos de ustedes pueden ser secretarios y funcionarios de institutos descentralizados, pero necesitamos respeto con todo el mundo. Ahora se viene una campaña política muy fuerte y difícil y les digo a mis compañeros y compañeras de la Asamblea, que nos hagamos respetar con amor y con prudencia”, añadió la líderes

Acotó que en estos espacios no se puede permitir ningún tipo de violencia, y si sucede esta debe ser denunciada, porque no solo existe la violencia física, sexual, económica o psicológica, también existe la violencia política.