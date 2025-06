Preocupante caso en Pereira, líder de comerciantes fue víctima de amenazas

Luis Gómez, líder de los comerciantes de Pereira y fundador del colectivo Pereira Segura, fue víctima de amenazas contra su vida a través de mensajes de whatsapp, a pesar de ello aseguró no tener miedo ante la delincuencia y advirtió al responsable que será ubicado y capturado.

“Acaba de llegarme una amenaza a mi WhatsApp y quiero decirle a todos los pereiranos y a toda la gente de la comunidad. Los delincuentes creen que nos van a hacer esconder, que se tengan duro, porque la gente buena no tiene por qué esconderse, y este delincuente, este bandido que me mandó a amenazar, lo vamos a buscar, lo vamos a encontrar y lo vamos a encerrar, porque es que aquí no hay miedo, Pereira no le tiene miedo a los delincuentes. Si quieren hacer sus malas prácticas, si quieren hacer las cosas mal hechas en la ciudad, se tienen que ir, pero en Pereira no se hacen las malas prácticas...Recuerden, nosotros, todos unidos, nos tenemos que cuidar, pero miedo no hay, así que no me amenacen, bandidos”, dijo Gómez.

Comerciantes se solidarizaron con su denuncia, mostraron su preocupación y enviaron mensajes de respaldo a Gómez, quien desempeña su función desde hace más de tres años, generando diversas estrategias para mantener los locales comerciales de la zona céntrica de Pereira, seguros.

Se conoció que Gómez no cuenta con esquema de seguridad y denunció además poco acompañamiento por parte de las autoridades, a pesar de ello continúa realizando su labor sin falta.