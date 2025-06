Corte debe citar a la Fiscal, llamada a ser contrapeso y no cómplice de gobierno: exministro Henao

En 6AM de Caracol Radio el exministro de vivienda y actual miembro de la junta directiva de Ecopetrol, Luis Felipe Henao, criticó la gestión de la actual Fiscal, Luis Adriana Camargo, cuestionando su independencia del gobierno. Hizo un llamado a la Corte Suprema de Justicia a tomar acciones inmediatas para preservar la institucionalidad.

Henao centró su intervención en su más reciente columna en El Tiempo, titulada “¿Fiscalía de bolsillo?”, en la que plantea interrogantes sobre la independencia de la fiscal Luz Adriana Camargo. El exministro afirmó que su intención no es cuestionar su trayectoria profesional, sino las actuaciones recientes de la entidad.

“La Fiscalía debe ser un contrapeso, no un cómplice del gobierno. La independencia no es un lujo, es una garantía esencial para la democracia”, expresó de forma tajante.

Casos que generan dudas

Durante la entrevista, el exministro Henao expuso casos que a su juicio evidencian para él una gestión sesgada o inactiva por parte de la Fiscalía, entre ellos la falta de avances en los procesos contra altos funcionarios del gobierno, como el exministro del Interior Luis Fernando Velasco o el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, así como el manejo de los escándalos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Henao mencionó que “la Corte ya tiene pruebas suficientes. Gracias a ellas, hay expresidentes del Congreso detenidos. Pero frente a otros altos funcionarios, no pasa nada”. También criticó que a personas como Sandra Ortiz, exconsejera presidencial que ha colaborado con la justicia, se les esté retirando la seguridad, lo que calificó como una forma de intimidación.

“La Corte Suprema debe citarla”

Uno de los señalamientos más directos del exministro fue su llamado a la Corte Suprema de Justicia para que actúe frente a lo que considera un potencial conflicto de intereses:

“La Corte debe citar a la fiscal inmediatamente. Así lo hizo con Néstor Humberto Martínez en su momento. La señora Camargo debe aclarar si su cercanía con el gobierno le impide actuar con independencia. No podemos permitir que la Fiscalía funcione al servicio del poder de turno”.

Frente a los argumentos de que la fiscal ha optado por un estilo más reservado en comparación con su antecesor Francisco Barbosa, Henao respondió que no se trata de hablar menos, sino de actuar con claridad: “Me parece bien que no hable mucho. Lo preocupante es que sus decisiones no reflejan independencia. No es un tema de comunicación, sino de eficacia y compromiso con la justicia”.

Esperanza en la trayectoria de Camargo

Aunque crítico, Henao también expresó su esperanza en que la fiscal general honre su trayectoria:

“Creo en su hoja de vida. Su trabajo en Guatemala fue admirable. Espero que sus decisiones no desmientan esa carrera de honestidad. Por eso le puse interrogantes a mi columna: todavía confío en que pueda corregir el rumbo”.