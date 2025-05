Los candidatos responden, la audiencia califica: Sergio Fajardo

En diálogo con “Los candidatos responden, la audiencia califica”, el precandidato presidencial Sergio Fajardo planteó que en términos de paz total, en su gobierno nunca hubiera pasado lo que ha ocurrido durante esta administración, “la Paz total es caos total, no hay método, vemos improvisación, no hay rigor, hay un sistema jurídicos que no es claros y estamos viendo que no hay transparencia, no es claro qué pasa, los esconden, los capturan, no hay pedagogía y hay un componente importante en temas internacionales”.

Además, dijo que no cumplir con las extradiciones, sumado al aumento de cultivos de coca, aumentará las posibilidades de descertificación por parte de Estados Unidos, “se juega con candela y el daño es único y exclusivo causado por el presidente Petro”.

Frente al escenario de bloqueos en el país ante la jornada del paro nacional dijo que en el país se debe respetar el derecho a la protesta, “pero hay deberes de cómo se protesta, la mayoría protesta se puede anticipar, sobre qué se está protestando, debe haber protocolos y siempre tratar de evitar conflictos violentos”. De otro lado, dijo que los últimos paros y bloqueos son promovidos por el Gobierno, un hecho, que asegura, abre dilemas sobre el rol del Gobierno nacional, los gobiernos locales y el trabajo de la Policía, “ahí se genera un caos político y deliberado”.

En “Un minuto para convencer”, el precandidato dijo que el camino recorrido es largo, coherente y consiste, “vemos al gobierno que es malo, se prometió cambio y se convirtió en caos. No transformó, vemos incertidumbre y una Colombia desesperanzada, pero el país requiere algo diferente y un gobierno que entienda la necesidad y la urgencia de atender las necesidades”.

