La consulta popular del presidente Petro es una cortina de humo para hacer campaña política: Fajardo

Armenia

La consulta popular del presidente Petro es una cortina de huma para hace campaña política

El excandidato presidencial Sergio Fajardo dijo desde Armenia que la consulta popular es una cortina de humo del presidente Gustavo Petro para hacer campaña política.

En los estudios de Caracol Radio Armenia estuvo el exgobernador de Antioquia y excandidato presidencial Sergio Fajardo Valderrama habló del recorrido que está haciendo por el país, como parte del ejercicio político para aspirar nuevamente a la presidencia de la república.

Propósito de la visita a Armenia

En esta etapa escuchando mucho, yo ya tengo la experiencia de haber recorrido a Colombia en más de una oportunidad, he sido gobernante, alcalde, gobernador, candidato presidencial, he aprendido mucho durante todo este tiempo y en esta oportunidad estamos construyendo nuestra propuesta política, partiendo desde lo que hemos hecho desde el primer día, hablar de principios, mostrar cómo se puede ser coherente, consistente, cómo se puede transformar sin destruir, que ese es para mí nuestro gran orgullo y lo hemos demostrado, entonces, en eso estoy por todo Colombia.

¿Usted cree que hoy hay muchos nombres en la baraja como candidatos?

Sí, pero eso es legítimo, o sea, yo no me mortifico por eso y cada persona tiene derecho a sus aspiraciones, a hacerse ver, a presentar sus ideas, sus propuestas y eso es parte de la política. Ahora, la condición mía es diferente, yo vengo por otro camino distinto.

Yo he sido candidato presidente, esta es la tercera y media. Media cuando estaban tan en el 2010, la ola verde, en esa campaña yo era candidato a la vicepresidencia, me caí de mi bicicleta, me quebré la cadera y quedé lesionado, pues para poner un ejemplo, no pude jugar el mundial. Me lesioné antes de llegar al campeonato mundial. Y ya después dos candidaturas. Entonces, mi experiencia, fui alcalde el mejor de Colombia, gobernador el mejor de Colombia, un recorrido, una experiencia.

Y hoy estoy en esta condición trabajando, como les dije, escuchando mucho, revisando. Yo ya conozco todo Colombia, yo no es la primera vez que llego a ver el monumento del hacha en Armenia. Sí, yo ya he pasado por muchos lugares. Pero yo voy a aprovechar esto para decir lo que yo estoy viendo en nuestro país.

En 2026 vamos a tener el gobierno más difícil

Voy a empezar con una afirmación política, en el 2026 vamos a tener el gobierno más difícil que nos ha tocado a nosotros en toda Colombia en nuestra historia reciente, para ponerlo en estos términos, todas las personas que hoy caminamos para Colombia nunca hemos visto un gobierno como el que nos va a tocar en el 2026.

¿Por qué digo eso?

Yo quiero hacer varias observaciones. La primera, Colombia es un país de gente sencilla, cariñosa, amable, en Colombia hay unas élites poquitas realmente, pero Colombia 52 millones de personas en todas partes se canta y se baila.

Vaya usted a cualquier municipio de Colombia, vaya a Boyacá, aquí al eje cafetero que es tan distinto al Valle del Cauca, a Vichada, a Arauca, el mundo llanero, la gente en Colombia es sencilla, la gente es amable, hemos tenido la violencia toda la vida, nosotros hemos tenido la marca de nuestra violencia. Fíjese usted, la nueva generación hoy, la violencia la tenemos como parte de nuestras vidas.

En Colombia hay mucha rabia, veo Colombia amarga

Sergio Fajardo explicó “Pero esa Colombia hoy tiene ahí está hay muchas rabias, resentimientos, miedos, frustraciones, mucha incertidumbre, es una Colombia amarga y yo nunca la había visto así y lo digo con toda Amarga, es una Colombia amarga, hoy esa Colombia es la que tengo que gobernar yo y ese es el reto político y para eso vamos.

Y tiene que ser un gobierno que sea capaz de convocar a la izquierda, al centro y a la derecha, reconocer las necesidades sociales que tiene Colombia. Colombia es muy desigual en muchos sentidos. Entender la dimensión del problema de la seguridad hoy, de la salud hoy, de la energía hoy, enfrentar de manera frontal la corrupción, lo que estamos viendo en corrupción en nuestro país y el que ha visto muchos capítulos de corrupción.

Desafortunadamente, pero estamos viendo una corrupción donde hoy la persona más importante al lado del presidente se llama Armando Benedetti, donde hemos escuchado los audios donde muestran todo lo que ha hecho, no hay derecho en nuestro país.

Entonces tiene que ser un gobierno que sea capaz de convocar a todos estos sectores, que sea capaz de sanar a Colombia, atender los problemas, saber gobernar, tiene método, rigor, hace la tarea, organiza bien las cosas, atribuye las responsabilidades y empuja porque Colombia puede avanzar.

Hay que sanar a Colombia

Pero hoy estamos en una confrontación en una incapacidad para gobernar, para transformar, pero una gran capacidad para pelear y destruir. Yo creo que se tiene que sanar a Colombia, se puede construir, se puede transformar, se tiene que atender la necesidad y la vida es así.

Comparación metafórica con el Papa León XIV

Entonces, voy a hacer algo que se me ocurrió el otro día y me he divertido diciéndolo. ¿Usted sabe cuántos años tiene el papa? El nuevo Papa, 69. Muy bien. ¿Y sabe qué estudió? les voy a contar matemáticas. y usted sabe ¿Cuántos años cumplo yo en un mes? 69 yo. O sea, matemático de 69 años. Yo digo que eso es una llamada divina, es un chiste, por supuesto, que estoy haciendo por molestar en medio de tantas cosas, pero así es, los matemáticos de 69 años al poder.

¿Cómo va a quedar el país para quien llegue?

Muy descuadernado, crisis, seguridad. Yo voy por todo Colombia, usted no se imagina en todas partes la seguridad, la seguridad, la paz total se convirtió en un caos total por una equivocación muy grande del presidente. Ese era el mismo presidente que decía que él llegaba al poder y en tres meses el ELN ya no existiría, hoy existe y más fuerte que nunca. Porque se equivocaron en algo muy importante, una lección aprendida porque uno tiene que aprender.

Colombia lleva muchos años negociando. La lección es esta, pónganme atención. Usted está negociando con alguien para que se retire del mundo de la criminalidad en el que está, cuando se retira, usted tiene que ocupar el espacio que tenían esas personas.

El Catatumbo, por ejemplo. Lo tiene que ocupar. Este gobierno dijo que iba a hacer la paz con todos al tiempo porque los que habían pasado antes no eran capaces, pero él sí. Y no solamente eso, sino que dijo que iba a hacer ceses al fuego de manera tal que iba a ir construyendo la paz.

¿Qué significa ceses al fuego?

Retira el ejército de cuántos lugares de Colombia y lo retiraron y lo ocuparon las bandas criminales, las disidencias ELN, el clan del Golfo. Hoy tenemos por todo Colombia fruto de ese error, falta de método, de rigor, de organización. Para poder hacer bien las cosas necesita organización, entregamos esos espacios.

La moral de la fuerza pública

Gran daño el ejército, se han retirado más de 100 000 personas de la fuerza pública, incluyendo la policía, el ejército, la armada, la fuerza aérea. Se ha deteriorado la moral de la fuerza público, ¿cuántos helicópteros funcionan, cerca del 70% no funciona. Necesitamos recuperar la moral, invertir recursos económicos, recuperar los espacios que dejaron a un lado y hoy nos cuesta muchísimo, un gran error para Colombia costosísimo y después de todo eso está la seguridad ciudadana que son complementarias.

¿Qué está pasando en la seguridad ciudadana por toda Colombia?

El principal delito hoy en Colombia se llama la extorsión. Por todas partes están extorsionando, nuevas formas de criminalidad.

¿y a dónde está la intervención del Estado?

No ha existido tal intervención, no ha habido una coordinación, una organización, quiero repetir esa palabra que es muy importante para poder gobernar, organice la mente, tenga las metas fijas, organice el equipo, coordine en el equipo, ponga las tareas, método, rigor.

La corrupción

Y por supuesto subyacente a todo esto la corrupción que empezó con la declaración del hijo del presidente Petro que dijo lo que habían hecho para llegar al poder y que Antier lo corroboró Gustavo Bolívar cuando dijo, “Le vendimos la el alma al diablo y había que hacer así." Y el diablo, el comisionista se llama Armando Benedetti y hoy es copresidente de Colombia. No hay derecho, no hay derecho que en nuestra sociedad esa persona sea quien representa lo que nosotros somos como colombianos.

Ahora, todo esto se puede cambiar, pero se requiere, como dije al comienzo, un gobierno con otras condiciones. Con otras que hay que sanar.

Consulta popular

Primero el presidente Petro tiene una gran capacidad para confrontar, para destruir, para pelear, es un maestro para insultar, para agredir, él sabe hacerlo, sabe caldear los ánimos, incitar y sacar de adentro de las personas para mí rabia, él sabe hacerlo muy bien, pero él no sabe construir, es que gobernar es construir, vamos a transformar la vida de tantas personas que necesitan que les cambiemos la vida, que necesitan oportunidades,

Se necesita la reforma laboral

Entonces, en medio de todas estas discusiones que estamos viendo, yo creo que la reforma laboral se necesita, yo no tengo la menor duda. Tenemos que fortalecer las condiciones laborales de nuestros trabajadores, pero al mismo tiempo tenemos que generar más y mejor empleo. Armenia tiene unos índices muy altos de desempleo. Entonces, la reforma laboral la necesitamos,

Y la salud la ha destruido este gobierno, maneja más de la mitad la corrupción que tienen hoy en este gobierno, pero echan cortinas de humo y la vida de las personas se deteriora, pero son muy buenos para pelear, para echar cortinas de humo, para confrontar, para agredir, para maltratar para insultar, para decirse HP, para empezar a hacer todo ese tipo de espectáculos, así no se gobierna.

Por eso digo que se necesita un gobierno que entienda las necesidades sociales, que entienda el sentido de la urgencia de la seguridad, la salud y que entienda que en todo esto necesita cambiar la política que con corruptos no se transforma esta sociedad.

Dignidad y Compromiso.

En ese partido estamos, hoy la tarea mía Y la que estoy haciendo acá es, como le dije, escuchar a mucha gente, compartir, ver, entender. Yo ya conozco a Colombia de sobra. Habrá otras personas que van a pasar por esta misma silla donde yo estoy sentado que están conociendo el país y es legítimo. Por eso la primera pregunta fue, “Yo soy respetuoso de cada persona, pero cada quien tiene su camino.” El reto mío hoy como candidato en el sentido hacia donde voy, que el objetivo es gobernar el país es aprender de las lecciones de lo que ha ocurrido anteriormente. En el 2022 fuimos un fracaso. Fue una coalición que fue un desengaño.

Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo?

Reivindicando esto, yo voté en blanco en el 2018, 2022, me han insultado lo que quiera, todos allá están diciendo el tibio. Bueno, pues a esta persona me han insultado y entonces yo no me he destacado por gritar, por maltratar. Yo creo que nos podemos respetar. Y yo digo, yo puedo ser diferente y nos podemos respetar como personas, no, es tibio. Yo no creo que haya gritar, maltratar, golpear, insultar para transformar. Yo creo que se puede hacer, pero ya la vida nos va dando la oportunidad. Mi camino es reivindicar lo que hemos luchado, hablar de principios en política, que no nos dé pena en Colombia ser decentes, que no nos tengamos que vender el alma al diablo, que como fue como lo dijo el mismo Gustavo Bolívar, nosotros podemos hacerlo diferente.

¿Usted considera que la consulta popular, es una cortina de humo?

Claro que sí, está tratando de hacer campaña. la pregunta es, vamos 3 años, ¿cuántas reformas se han hecho? Es no es capaz de hacerlo. ¿Qué está ejecutando? nada, pero el sí es muy bueno para la para la confrontación, Él está desde el primer día llamando al pueblo, diciendo que él es el pueblo y entonces llamando a que se organicen para combatir y entonces contra los ricos, contra los poderosos, contra los medios que es que no lo dejan y el que no se deja es él porque no tiene el orden, el rigor para hacer las cosas bien hechas. Es un presidente que lleva más de 50 ministros.

Mensaje de Fajardo

A ustedes siempre muchas gracias, gracias por escucharme y pónganme atención, en esta oportunidad sí va a ser.