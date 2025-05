Los candidatos responden, la audiencia califica: Paola Holguín

En diálogo con “Los candidatos responden, la audiencia califica” de Hora20, la precandidata presidencial por el Centro Democrático y senadora de la república, Paola Holguín habló sobre cómo enfrentar el diálogo que se desarrolla con las disidencias de alias “Calarcá” y una posible extensión del cese al fuego, “creo que hay un tema importante y es entender que para cualquier negociación el cese unilateral de toda actividad criminal debería ser el punto de partida y la desmovilización y el desarme el punto de llegada”.

También dijo que cualquier decisión que se tome sobre zonas para agrupar, concentrar o verificar el cese de las actividades criminales, se debe tener protocolos claros, “uno de los problemas graves que hemos tenido con los hasta ahora 13 decretos de ceses bilaterales al fuego es que no hay ninguna claridad sobre los protocolos, sobre las condiciones en las que se dan esos ceses y sólo ha cesado en realidad la Fuerza Pública”.

Le puede interesar: La senadora Paola Holguín, denuncia a 19 ministros del gobierno Petro

Frente a la pregunta ciudadana en lo que haría para encontrar soluciones estructurales a la región de La Mojana, dijo que lo primero sería entender que lo que se haga en la región sea un proyecto de Estado y no de gobierno, “cada cuatro años uno ve intentos que se abandonan”. En esa medida, dijo que se debe tener una gerencia claramente identificada que se encargue de toda la atención integral, “de la ampliación, de la construcción y el mantenimiento de los canales y drenajes de esta zona, de todo el tema de infraestructura hidráulica que hace falta para garantizar la seguridad en los 11 municipios y cuatro departamentos, que tiene que ver con el tema de los diques, de las represas pequeñas, de los sistemas de esta zona; necesitamos también protección y formación de la ciudadanía, así como proteger y restaurar los ecosistemas”.

En “Un minuto para convencer”, la precandidata dijo que se debe entender que se puede construir si hay sensatez, “Colombia tiene que abandonar los radicalismos ideológicos, los discursos de odio y división, Colombia es un país que necesita que todos logremos identificar un propósito superior como nación”. También señaló que durante toda su vija ha trabajado en pensar soluciones y estudiando los dolores de los colombianos, “entonces siento que hoy el país no necesita un mesías, necesitamos ciudadanos valientes que nos aboquemos todos a resolver desde la sensatez los problemas de seguridad, de crecimiento económico, los problemas sociales, a mejorar nuestro sistema de salud, a solucionar los problemas pensionales y esto sólo es posible si todas las decisiones las tomamos basadas en datos, en pruebas científicas, en informes y abandonamos el radicalismo ideológico que no permite puntos de encuentro, que no permite diálogo”.