Más de 1.500 docentes en Caldas participaron en el primer día de paro departamental

Más de 1.500 maestros en Caldas recorrieron la avenida Santander en Manizales como parte del paro departamental de tres días (lunes 26, martes 27 y miércoles 28 de mayo) convocada por el Sindicato de Educadores Unidos de Caldas (EDUCAL) con el objetivo de exigir mejoras en el modelo de salud del magisterio.

La primera jornada es denominada como toma a Manizales y en ella, Iván Andrés Rodríguez Rengifo, presidente de EDUCAL, anuncia que se reunirán con representantes de la Procuraduría General de la Nación, Fiduprevisora y el FOMAG para establecer soluciones, de lo contrario convocarán a un paro regional o se tomarán la Fiduprevisora en Bogotá.

“Vamos a un paro escalonado, es decir, de tres días con diferentes actividades, pero a la vez informamos que en esas reuniones intentaremos restablecer el derecho a la salud, de no llegar a un acuerdo, el próximo 9 de junio, tendríamos un paro regional. No obstante, tenemos que llegar a un acuerdo, ya que de nuestros salarios nos descuentan el aporte a salud, los toma la Fiduprevisora y los entregan a los prestadores, pero no lo hacen, retienen los recursos y dicen un montón de excusas.

Ante la dificultad de la entrega de medicinas y autorización de citas con especialistas, el problema es el acceso a la salud, ya que una vez se efectúa la atención a los docentes, no hay mayores inconvenientes, así lo dice Gladys Ramos Cañas, profesora de la Institución Educativa Estambul en Manizales y directiva del sindicato.

“El problema es el acceso a la salud, puesto que cuando el paciente está dentro del hospital, la atención es buena, pero ese es el cuello de botella, sin embargo, no se define el origen del problema”.

