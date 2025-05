Compras públicas ascienden a 8 billones de pesos al año: Agencia de Desarrollo Rural

Armenia

En el municipio de Córdoba en el Quindío se llevó a cabo el evento denominado ‘Juntos por la transformación del Campo’ con el fin de socializar los ejes de la reforma rural como la agroindustria, las compras públicas y el mercado agropecuario.

El presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, César Pachón sostuvo que buscan que en cada región de Colombia por lo menos el 30% de las compras que van para Batallones, Cárceles, hospitales, colegios entre otros sea hecha a los productores.

Explicó que también la finalidad es dar las condiciones para cumplir con la normatividad sanitaria, los registros Invima, los empaques por eso la importancia de este tipo de encuentros.

“Decirles que el gobierno del cambio, el gobierno de la reforma agraria, el gobierno del presidente Gustavo Petro está en todas las regiones y obviamente el eje cafetero pues no es la excepción. Estamos acá, eh hemos venido trabajando durante ese tiempo el presidente Gustavo Petro con la reforma agraria. Y la reforma agraria no es solo dar tierra a títulos de propiedad, sino es realmente acompañar todo el campesinado, los indígenas, las comunidades afro para que tengan condiciones para producir la tierra, para que que podamos elaborar proyectos de la mano de ellos para que esos proyectos sean exitosos y garantimemos una compra donde haya un margen de rentabilidad", afirmó.

Añadió: “El cuello de botella es que no hay una garantía de compra, una garantía que hay un margen de rentabilidad y hoy desde la agencia desarrollo rural estamos planteándolo, estamos construyéndolo, por eso traemos la oferta de compras públicas. Esta compra pública que hacen nuestras instituciones en Colombia alrededor de 8.6 billones al año y con la ley 20 46 que hicimos, incluso cuando yo era representante de la cámara, de la cual soy también autor de esta ley, buscamos que aquí en cada región de Colombia, por lo menos el 30% de las compras que van para batallones, cárceles, hospitales, colegios y demás, se ha hecha acá a estas personas que están acá presentes y de pronto los que no están, que son productores de la región, que son emprendedores y demás".

Entrega de maquinaria

Recordó que han realizado entrega de maquinaria agrícola que con la situación de lluvias mejoran las condiciones para el transporte de los productos hacia otras regiones.

Aseguró que no solo se enfocan en el mercado nacional sino internacional como con el tema del café de la mano con el campesinado, indígenas y afro buscan establecerse en el continente europeo.

“Hemos venido trabajando, ya venimos desarrollando proyectos, aquí con varias asociaciones ya hemos hecho entregas de maquinaria agrícola, que incluso ahorita con las condiciones de lluvia eh pues esta mañana incluso me manifestaban agradecimientos desde el municipio de Génova porque están pudiendo sacar la cosecha porque les dimos los tractores, los remolques para sacar donde hoy las vías no entran camiones, entonces están sacando la cosecha para poderla sacar hacia otras regiones. Entonces, estamos trabajando y no solo mirando acá para el mercado nacional, sostuvo.

Agregó que conformaron la mesa departamental de compras públicas que trabaja con las diferentes instituciones que está en la capacidad de cambiar o mejorar las minutas, es decir un producto regional que no esté incluido para que lo puedan comprar las instituciones lo puede agregar con el objetivo de organizar los diferentes procesos.