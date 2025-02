¿Por qué razón 400 campesinos y ciudadanos del Quindío invadieron la antigua Posada Alemana?

Armenia

En Caracol Radio Armenia hablamos con César Arias, uno de los líderes o voceros del grupo de campesinos y ciudadanos que ocuparon de forma irregular la antigua Posada Alemana que ahora es propiedad de la gobernación del Quindío, pero que fue propiedad del exjefe del cartel de Medellín Carlos Ledher y que la Sociedad de Activos Especiales en el proceso de restitución la entregó a la administración departamental

¿Quiénes están el predio?

El líder de los campesinos explicó que “lo que queremos es ventilar ante la comunidad del departamento del Quindío la problemática que hay en la región respecto de del tema de tierras, aquí hay aproximadamente unas 450 personas que representan número igual de familias y que hacemos parte de cuatro organizaciones diferentes.

Una que se llama Asotraquindio, Asociación Sindical de Trabajadores del Quindío, trabajadores campesinos sin tierra del Quindío, el Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Armenia, el Sindicato de eh Movimiento Sin Tierra, Red de Paz.

Entonces, estamos decididos a conversar, a negociar y a resolver el problema que tenemos con la tenencia de la tierra porque hace más de 10 años estas familias están inscritas en la Agencia de Tierras o en el Incoder y nunca eh han resuelto dicho problema, pero en cambio sí dilatan, torpedean, obstaculizan e impiden que la gente tenga acceso a la tierra.

¿Todas las personas que están allí son de acá del Quindío?

Sí, señor, aquí las familias que están aquí son del departamento del Quindío, hay tal vez cuatro que son de otra región de Risaralda, pero el resto todos son de aquí del departamento del Quindío.

¿Ya han tenido alguna conversación con las autoridades?

Han estado por aquí el secretario del interior del departamento del Quindío. Está la secretaria de gobierno del municipio de Salento, pero los primeros en llegar fueron los miembros del Comité de Derechos Humanos de la Policía Nacional que hicieron presencia acá y hemos venido dialogando.

¿Qué es lo que nosotros estamos pretendiendo en este momento?

Que primero organizar una mesa de diálogos con el fin de poder ventilar los problemas y que se ventile por parte de la administración pública las posibles salidas que ellos proponen.

En segundo lugar, creemos que esa comisión debe estar integrada entre otros por el señor obispo de la diócesis, estamos tratando de contactarnos con él, a a haber una persona de la asamblea departamental, necesitamos que esté la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la personería y estamos esperando que César Santoyo Inspector Nacional de Tierras haga presencia para dialogar con nosotros.

¿Qué dudas tienen frente al tema de tierras?

Son muchas las dudas que nos asaltan en el sentido de que la Agencia de Tierras manifiesta a nuestros usuarios que en el departamento la tierra está muy cara que no hay forma de comprarla, no obstante, en los municipios de Pijao y Córdoba se están haciendo negociaciones para comprar unas tierras bastante generosas, pero con el propósito de entregárselas a los indígenas y a las negritudes del Cauca, y aunque nosotros no nos oponemos a que esas etnias estén en el departamento del Quindío.

Lo que no podemos nosotros aceptar es que se prioricen otra gente que no es del departamento y a nosotros se nos echa el olvido y se nos trate de engañar con argumentos que no son valiosos.

No ven soluciones al tema de tierras en Quindío

César Arias, uno de los líderes o voceros del grupo de campesinos y ciudadanos expresó “No ha habido soluciones, hay una dilatación premeditada, sistemática por parte de eh las autoridades que deben que velar por lo porque los derechos de la gente, en este caso, el derecho a la tierra pueda materializarse.

Entonces, aquí en el Quindío hay unas 15 000 personas, 15 000 campesinos solicitando tierra, pero hasta ahora peticionarios de tierra y no ha habido solución para nadie.

¿Ustedes están dispuestos a salir de allí si hay soluciones concretas a lo que están pidiendo?

Sí, señor, esa es la pretensión de nosotros. Quedarnos en este sitio hasta que haya soluciones. De todas maneras, hubo una cierta amenaza por parte del señor secretario de gobierno departamental que a la comunidad no le gustó, a mí, por supuesto, no me gustó porque pretenden que en 4 6 horas resolvamos un problema que tiene años y que para solucionarlo y para resolverlo se requiere no solo paciencia, sino voluntad política de las autoridades para sacar adelante un problema como este.

Que, además, resolvería varios problemas, primero el desempleo, segundo el de la producción de alimentos sanos, tercero, el de la protección del ambiente y cuarto, la posibilidad de que los campesinos del departamento del Quindío vivan dignamente.

