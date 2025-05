¿Qué dijo el director (e) de CRQ, Quindío sobre gestión ambiental, biodiversidad y recurso hídrico?

Armenia

En el noticiero del mediodía de Caracol Radio Armenia tuvimos como invitado al director encargado de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ, Juan Esteban Cortés que dio a conocer las acciones más importantes de la autoridad ambiental en los 12 municipios del departamento.

Plan de acción

Como autoridad ambiental le contamos cuál es la estructura de nuestro plan de acción. Es un plan de acción que es conformado por dos líneas estratégicas, seis programas, cinco programas de ellos todo enfocado a la misionalidad, esto es pues todo lo que tiene que ver con la gestión del territorio, la gestión ambiental urbana, toda la gestión del recurso hídrico, todo el componente de gestión del riesgo, todo el componente de biodiversidad que en es el proyecto como tal más grande que nosotros tenemos en este momento y todo lo que realizamos también en materia de acciones administrativas para fortalecer la institucionalidad.

Yo creo que nosotros los funcionarios públicos nunca podemos perder de vista que para nosotros poder llegar al territorio tenemos que mantener fuerte nuestra casa.

Entonces, si bien no es un tema de mostrar cuando yo digo, “Mejoré mis procesos de cierta manera, mejoré mi eficiencia de cierta manera.” Tuve unos ahorros acá, si es un método, un mecanismo para ya poder llegar de mejor manera a cubrir las necesidades de la población y eso fue lo que le qué hicimos en cada uno de nuestras actividades que componen nuestro plan de acción en materia de cuidado y conservación del medio ambiente.

El debido proceso hay que respetarlo

El director de la CRQ explicó “yo siempre he pensado algo, haciendo una comparación de las autoridades ambientales, para los que les gusta el fútbol, hay jugadores que son muy muy vistosos que se visibilizan mucho porque juegan muy bien con el balón, pero hay otros jugadores que cumplen una función táctica que es jugar sin el balón y son jugadores que no son tan visibles. Y yo siempre he dicho que la autoridad ambiental es ese jugador sin balón.

Entonces, nosotros hacemos una actividad que no se ve “Hoy la ciudadanía no sabe que estamos de Cocora para arriba procurando o controlando el acceso a las áreas protegidas de nuestra entidad, de nuestro territorio y por ende a toda la zona con función amortiguadora que cubre el Parque Nacional Natural los Nevados. Hoy estamos allá, funcionarios expuestos a groserías de las personas porque no los dejamos ingresar, nos han ofrecido machete, incluso y la ciudadanía no lo sabe. Entonces, qué bueno contarle todo eso a la ciudadanía que hacemos.

En Colombia hay una norma de normas y es nuestra Constitución, entonces, yo tengo que garantizar ese derecho fundamental, que es el debido proceso. Entonces, si tú me solicitas a mí un permiso para talar un árbol, nosotros como autoridad ambiental verificamos que cumple los requisitos técnicos, que llene los requisitos legales y administrativos y otorgamos ese permiso.

Y entonces, hay quien llega a disgusto con ese permiso que te dimos para talar el árbol, que por qué te lo otorgamos, pero es que estaría vulnerando el principio si no te lo torgo porque tienes todo en regla para otorgártelo.

¿Qué es un permiso ambiental en general?

Es simplemente otorgar un impacto ambiental que se realice de manera controlada. ¿cuál es la diferencia con una actividad ambiental que esté fuera del margen legal a que esté dentro del margen legal? Pues lo primero es que vamos a verificar que el ordenamiento legal colombiano permita que esa actividad que se va a realizar, pues esté claramente viabilizada y lo segundo es que controlamos el impacto generado por dicha actividad.

Entonces, si tú vas a cortar un árbol, nosotros analizamos si este árbol está dentro de un ecosistema si corresponde un a un árbol aislado y con ello entendemos qué tan importante es o no tomar vidas de compensación. Entonces, tú vas a cortar un árbol, te pedimos el favor de que siembres tres árboles más para mitigar el impacto que estás generando con ellos. Entonces, claro, nosotros hacemos toda una ponderación de variables técnicas y jurídicas para llegar a otorgar o denegar un permiso como tal.

Garantías para todos

Colombia es un país supremamente garantista, entonces nosotros tenemos que garantizar que todas y cada una de las instancias procesales se cumplan a cabalidad y que el usuario o el supuesto infractor tenga toda la publicidad y se le se le garantice que pueda utilizar todos los instrumentos jurídicos con los que cuenta en cada instancia del proceso.

Cuando nosotros llegamos a un fallo ya bien sea condenatorio o de archivo, han pasado muchos años, porque es que así la norma no lo dice. Entonces, si yo me acelero en esa norma, pues estaría vulnerándole el debido proceso tanto al usuario o incluso la misma entidad de estar vulnerando los derechos de la entidad al no estar haciendo valoraciones juiciosas de las pruebas al momento de realizar un proceso sancionatorio.

¿Cuáles son las quejas o denuncias más recurrentes?

Nos encontramos en el ejercicio de darle cumplimiento a esa acción popular de la comuna 10, que me parece una acción constitucional muy bien elevada a la hora de encontrar que los guaduales están afectando la infraestructura habitacional o la infraestructura vial.

Entonces, la alcaldía de Armenia, como ente competente de hacer la operación del árbol urbano, pues está llevando a cabo la intervención de esos guaduales de manera controlada con un permiso y con el seguimiento de la autoridad ambiental. La ciudadanía desconoce ello y que derivado de ello las denuncias en este proceso han sido casi que inmanejables, Claro por eso hemos estado pues como manejando el tema en medios, en redes, contándole a la ciudadanía. Porque incluso dicen acabaron los guaduales.

Tenemos que desprender el componente técnico del componente paisajístico. Cuando tú llegas y ves ese ese impacto visual que te da ver un guadual al despoblado, no significa que técnicamente se haya hecho una mala labor o que se haya atentado contra el recurso. No, es Cuando los guaduales llegan a ese nivel de degradación en donde ya su gran proporción de guadua está en estado sobre maduro, seco o muerto, claramente pues cuando yo retiro eso se va a ver muy despoblado, ¿cierto?

Pero es un es un obedece estrictamente a un procedimiento técnico. Entonces, en primera instancia tenemos estas denuncias, yo creo que las que más hemos encontrado son temas forestales porque cortan un árbol. Entonces, vamos y verificamos si de pronto es un árbol frutal que no requiere de un permiso o se requiere en cercas vivas y entonces tampoco requiere permiso.

Tenemos mucho tema de denuncias por el vecino tiene un lorito, cuál vecino tiene un la Zarigüeya. Entonces, también ya está el tema de fauna, tema de contaminación hídrica. Entonces, ah que tal actividad productiva está vertiendo directamente a un recurso hídrico. Entonces, vamos y atendemos todo ello. Como también están las denuncias malintencionadas que salen en redes sociales

Hace poco circuló por allí una que en Bremen estaban haciendo una tala de unos árboles acabando En con el agua y entonces vamos y verifico yo la visita técnica y esa esa tala de esos árboles o decía, “Pinos y eucaliptos.” Y para los conocedores del tema ambiental saben que el pino y el eucalipto son especies enemigas del medio ambiente. Son especies que no prestan importancia ecosistémica. Son especies que matan la materia orgánica que tengan alrededor. Entonces, miren cómo comunican desinformando a la ciudadanía y claramente generan con sus juicios de valor un daño reputacional a la entidad.

El plan de manejo al ecosistema

El director de la CRQ subrayó “Ustedes publicaron ahorita algo muy lindo y fue la Danta de montaña la gente que es muy consciente y todos esos animalitos tan bonitos y Muy lindo ese llama la conservación Eso genera Eso genera conciencia Eso enternece Es un animal que se encuentra en unos ecosistemas nuestros. Nosotros desde el equipo de biodiversidad hemos eh adelantado la formulación de los planes de manejo de las especies o de los ecosistemas, ¿cierto?

Si yo me pongo pues a formularle el plan de manejo a la danta, al mono nocturno, pues claramente va a ser más complejo, pero si yo le formulo el plan de manejo al ecosistema, encuentro todas las especies que cohabitan en el mismo.

Entonces nosotros incluso la funcionaria cuando vio el video me envió fotos de las cámaras trampa que tenemos, vemos danta, vemos Puma, incluso en algunos hemos visto el oso de anteojos.

Entonces, nosotros desde la autoridad lo que hacemos es formular y cada vigencia actualizamos ese plan de manejo para darle, valga la redundancia, el manejo y que se ejecuten las acciones tendientes al cuidado y al fomento de las especies cada una dentro de sus ecosistemas.

Somos muy cuidadosos que no se genere ese conflicto entre las especies el conflicto entre el humano y la especie, el conflicto entre el humano y el ecosistema. Entonces, somos muy vigilantes de ellos, somos muy cuidadosos de ello.

Ecosistemas urbanos utilices para la fauna

Si yo estoy viendo perezosos en la ciudad, quiere decir ello que nuestros ecosistemas urbanos son útiles, que puede habitar la fauna y cohabitar la flora en el mismo. Hombre, sintámonos orgullosos de la ciudad en donde en donde estamos viviendo, que es una ciudad tan tranquila que es una ciudad donde la autoridad ambiental ha ejercido también su labor que aún encontramos ecosistemas útiles urbanos.

Y allí también estamos trabajando, estamos identificando esos esos ecosistemas caracterizándolos y derivado de esa caracterización, claramente estaremos formulando o actualizando los planes de manejo para cada vez tener en mejores condiciones y que preste cada vez unos mejores servicios ambientales.

Parque de los nevados

Hace poco tuvimos la oportunidad de en el marco del cumplimiento de la sentencia que declaró sujeto de derechos el Parque Nacional Natural Los Nevados, estuvimos visitando pues allí el parque y nos contaba alguien eh que, en una temporada vacacional, no recuerdo cuál, alguien de manera ingenua vio un frailejón, le pareció muy lindo y quiso llevarle un piecito a su mamá para que lo cultivara.

Sí, entonces cuando lo incluso esa persona hoy debe estar sometida a un tema penal porque eso constituye un delito. Sí, eso es un eso es tráfico

Nuestra Constitución nos dice que partimos del principio de la buena fe. ¿Por qué yo voy a pensar mal de la persona que está haciendo eso? Venga, no. Para eso hay que agotar unas instancias y allí es donde me doy cuenta si realmente lo hizo dolosamente o culposamente, ¿cierto?

Entonces es allí donde tenemos que intensificar esos esfuerzos de educación, contarles a nuestros niños en los colegios que no es yo no encuentro posible que yo vaya a un niño y le diga, “Dime un animal y me diga elefante o rinoceronte. Pero, ¿por qué no nos sentimos orgullosas de nuestras chuchas, las zarigüeyas? Es que cumplen una función ecosistémica.

¿Conoce usted del tema del árbol del Samán de La tebaida que cortaron?

Hay árboles que fueron sembrados en el lugar equivocado, la especie equivocada en el lugar equivocado. Un Samán no debería estar haciendo nada en la plaza de un municipio, por más lugar lindo que lindo sea, el municipio de La Tebaida amparado en su facultad que tienen y su competencia del tema de riesgo, procede a generar el concepto porque este individuo estaba generando alto riesgo a infraestructura vial, infraestructura habitacional y claramente a las personas.

Tú como administrador público, ¿qué es lo más procedente que debes hacer?

Pues eliminar ese riesgo. Entonces tienen que llegar a talar el arbolito, ¿sí? Que presta unos servicios ecosistémicos, que se debió hacer un tema para evaluar la compensación. Entonces, este es a mano, entonces yo tengo un predio que los municipios normalmente tienen predios que son el artículo 111 de la ley 99 del 93 en donde hacen actividades de conservación y demás. ¿Cómo compenso eso, cierto? Pero vuelvo al tema.

Es ese ese impacto paisajístico, ¿sí? Que genera ver semejante hermosura de árbol caer, pero cuando yo analizo y digo, “Sí, realmente está revistiendo un peligro y un riesgo para para para la comunidad.” Pues es ahí en donde encuentro la importancia de erradicar el mismo. Entonces, yo te lo digo algo. ¿Para qué cuidamos nosotros los recursos humanos? Los recursos eh naturales. Para nosotros.

Ya se hizo un acercamiento con el secretario de planeación de la Tebaida, donde le dijimos, “Venga, generemos una compensación, es un tema más comunitario, más social, generemos y contémosle a la gente por qué tuvimos que cortar ese árbol, pero ¿qué estamos haciendo para mitigar el impacto de ello?”

Convenio con el Sistema Geológico Colombiano para el tema de aguas subterráneas.

Avanzamos muy bien, incluso hay proyecciones de continuar trabajando con ellos, agradecerle profundamente al director del Sistema Geológico Colombiano, nos ha prestado un apoyo impresionante en todo el monitoreo. Es allí donde hemos podido identificar toda esa cantidad de agua subterránea que tenemos.

Continuamos avanzando y continuamos también trabajando en un tema caracterizando actividades productivas que nos pueden estar, discúlpeme, afectando esas fuentes hídricas.

Eso es un trabajo que estamos haciendo articuladamente con CARDER, que es la Corporación Autónoma Regional de Risaralda y con Corpocaldas que valga la redundancia la Corporación Autónoma marginal de Caldas, verificando todo ese tema de cómo eh esa recarga de acuíferos está realmente impactando de manera positiva nuestras fuentes hídricas.

Entonces es con todo ese monitoreo en el abanico hídrico de nuestro departamento que estamos identificando cuál es el comportamiento de nuestras fuentes hídricas y derivado del inventario que tenemos de las concesiones de aguas, si realmente tenemos que ser un poco más restrictivos o un poco más lapsos a la hora de otorgar nuevas concesiones.

Hemos monitoreado muchos, hemos identificado, aún no tenemos el resultado final, pero sí el río Quindío tiene varios puntos de recarga de acuíferos.

Gestión del riesgo

Hace poco leí una frase y qué bueno traer a colación y decía, “Hay quienes sentir la lluvia le genera placer. Hay quienes sentir la lluvia le genera angustia. Entonces, yo creo que nos tenemos que ir para el segundo tipo de personas que le genera angustia, no puede ser que alguien que habite en su casa, en el lugar que habite, sienta angustia, nuestro programa de gestión del riesgo tiene dos componentes importantes.

El primero es el conocimiento del riesgo, que eso nos permite generar estrategias de prevención, ¿cierto? Y el segundo es cómo estamos atendiendo el riesgo ya sucedido.

En el departamento del Quindío tenemos cuatro puntos fijos de monitoreo que son en Pijao, en Génova, que ya son pues establecidos y que estamos monitoreando constantemente.

¿Cuál es el recurso que se está viendo más impactado por la ola invernal.

El recurso suelo, entonces La remoción en masa, por donde uno mira hay derrumbes por todos lados, yo siempre he dicho y he sido reiterativo tenemos que volcar nuestros esfuerzos a la conservación, a la restauración y a la recuperación de nuestro recurso suelo.

En este momento nosotros en la última semana de abril solo Buenavista tenía 47 puntos erosivos. Solo Buenavista. En los que fueron atendidos claramente por la gobernación del Quindío, por el municipio y claramente por la CRQ.

Se nos está degradando el recurso que necesitamos para que los otros recursos cohabiten, entonces estoy teniendo pérdida vegetal, ¿por qué? Pues por primera distancia porque me está perdiendo el suelo. Y entonces de ese suelo que estoy perdiendo, estamos perdiendo capacidad productiva agrícola, ¿por dónde me va a seguir corriendo el agua? Y entonces, ¿qué está pasando con nuestra cobertura vegetal?

Verificación de derrumbes

El equipo de riesgo fue a verificar el estado del derrumbe que hubo Río Verde, Barragán, que realmente fue ahí en el plan de la cabaña bajando al alto de las piñas, ya se encontraban pues removiéndolo, pero estamos acompañando los municipios, hicimos un recorrido muy importante en la vía Montenegro, Quimbaya, en donde identificamos unos factores que incrementaban la probabilidad de ocurrencia de remociones. ¿Cuáles son? Pues si los barrancos tienen unas coronas, imagínense usted es un barranco saturado de humedad y además un árbol arriba generando peso.

Pues entonces vuelve el tema de que tenemos que darle prioridad a ello y entonces generamos toda una caracterización de esos sitios donde identificamos unos individuos arbóreos que les aportaban mucho peso a esos taludes y pues que tendrán que ser objeto de alguna intervención para eliminar a ello y con ello disminuir probabilidad de ocurrencia y una remoción en masa.