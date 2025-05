“Este gobierno generó una multicrisis”: senadora Paola Holguín

La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, Paola Holguín, lanzó fuertes críticas contra el Gobierno Nacional, al que acusa de haber generado una “multicrisis”, debido a la toma de decisiones motivadas por la ideología y la confrontación con mandatarios regionales que no comparten la misma línea política.

“Este gobierno creó una multicrisis, entonces el llamado a otros partidos es a que hagan una lista de chequeo. Cada sector sabe qué necesita, qué decretos hay que derogar, o qué hay que modificar, qué proyectos de ley hay que presentar, para que nosotros rápidamente recuperemos la seguridad, reactivemos la economía, podamos recuperar y mejorar el sistema de salud”, aseguró Holguín, quien propuso un trabajo conjunto con diferentes sectores políticos para superar lo que considera una grave descomposición institucional y social en Colombia.

Un llamado a la unión

La senadora insistió en que el país requiere un liderazgo que recupere la confianza ciudadana perdida y que ponga el interés y la unión a nivel nacional como prioridad: “hoy estamos viviendo una situación con un presidente que no cumple nada ni a nadie, que no cumple ni siquiera lo mínimo que es la agenda. Entonces yo creo que nosotros hoy necesitamos un mandatario capaz de representar la unidad, que se separe de cualquier radicalismo ideológico, Colombia hoy necesita sensatez, porque es que, la seguridad no es de izquierda o derecha”.

La precandidata presidencial expuso que el futuro del país, en las próximas elecciones del 2026, debe estar apoyado en la seguridad democrática, en la mejoría del sistema de salud y en el refuerzo del sistema económico, independientemente del espectro político. En cambio, subrayó en la importancia de que Colombia tenga un líder que una a la ciudadanía y piense en el bienestar común.

Para Holguín, la solución no pasa por reformas estructurales, sino por “voluntad política, control a la corrupción y un mayor uso de herramientas tecnológicas para optimizar el servicio”.