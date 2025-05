El hombre que acosó sexualmente a una ciclista en Medellín ya estaría identificado

Medellín

Hace varios días, Deisy López denunció que en una de sus acostumbradas rodadas en bicicleta por la Av. La Palmas en Medellín fue víctima de acoso sexual por parte de un hombre que se movilizaba en moto, quien le hizo tocamientos indebidos, lo que generó indignación en las redes sociales y las autoridades locales.

Luego de la denuncia de la deportista, las autoridades comenzaron la investigación que, al parecer, ya arroja algunos resultados favorables para las víctimas, ya que se presume que Deisy no sería la única mujer acosada por el depravado.

“Tengo entendido que ya al hombre lo tienen identificado por las cámaras, que él no tuvo ningún problema, no le importó. Es como que pensaría yo que es algo que hace muy frecuentemente, porque no miro si había cámaras, el me persiguió desde de una cuadra antes, pues todo súper pensado. Pero afortunadamente para mí sí había cámaras y salió el video a los 30 minutos que yo publiqué esa situación en redes sociales. Entonces sí le pudieron identificar”, informó la denunciante.

Por su parte, la secretaria de las mujeres de Medellín, Valeria Molina, indicó que el acoso callejero es una de las violencias contra las mujeres más comunes. Enfatizó que no se puede normalizar esta conducta y manifestó que existe un subregistro porque no se está denunciando de manera formal. Dijo que solo en el 2024 hubo 136 casos conocidos.

“Es importante que como sociedad dejemos de normalizar esta violencia que se presenta a través de miradas sexuales, a través de silbidos, a través de piropos, a través de tocamientos, así mismo también el exhibicionismo público. Invitamos a todas las mujeres que, en el momento en que se sientan inseguras en el espacio público, puedan llamar a la línea 123 y recibir apoyo de nuestro equipo para que sepan que en Medellín no están solas”.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también se había pronunciado manifestando su rechazo a este acoso sexual y a todos los que son víctimas las mujeres en la capital antioqueña.