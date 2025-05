Ofrecen nueva recompensa en caso Tatiana Hernández: padres revelan nuevos detalles sobre su celular

Cartagena

En diálogo con Caracol Radio Lucy Díaz y Carlos Hernández, padres de la joven desaparecida en Cartagena, Tatiana Hernández, confirmaron que la Alcaldía del municipio de Cajicá en el departamento de Cundinamarca, ofreció 25 millones de pesos por información veraz que permita ubicar a la estudiante bogotana.

Esta cifra se suma a los 200 millones de pesos anunciado hace varias semanas por la Alcaldía de Cartagena. Pese a que se ha puesto a disposición esta importante cantidad de dinero, todavía no se tiene ninguna hipótesis clara sobre la desaparición de la bogotana de 23 años en la capital de Bolívar.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“La Alcaldía de Cajicá es la entidad que se suma a darnos un incremento de 25 millones para la recompensa a quien dé con el paradero de Tatiana. Somos vecinos de la Alcaldía en ese municipio, entonces hablamos directamente con la alcaldesa y ella dijo que iba a hacer la validación, el estudio interno y posteriormente se pronunció con esta cifra”, confirmó Lucy Díaz, madre de Tatiana Hernández.

Nuevos detalles sobre su teléfono celular

Los padres de Tatiana Hernández también dieron a conocer nuevos detalles que hacen referencia al celular de la joven desaparecida. Según Lucy Díaz, el teléfono móvil habría sido entregado por sus dos compañeras de habitación tres horas después de la desaparición de la estudiante bogotana con el argumento de que estaban recibiendo llamadas.

De acuerdo con la madre de Tatiana, sus compañeras también se sabían la contraseña del teléfono móvil, dispositivo que luego fue sometido a revisión por parte de la Fiscalía General de la Nación.

“El día 14 de abril cuando nos presentamos en la Fiscalía a hacer el denuncio formal, el investigador pide el celular y pregunta quién lo tiene. Yo indiqué que lo tenía porque a la medianoche lo había recibido de parte de sus compañeras, luego el investigador pregunta quién conoce la clave del equipo para poder hacer la verificación de este. La verdad no tenía conocimiento de esa contraseña, pero las dos compañeras de habitación de Tatiana conocían la información de esa clave. El celular fue encontrado sobre las 8 de la noche y yo lo recibí a medianoche. La compañera que tenía el teléfono me dijo que estaba recibiendo llamadas, que se lo dejara para seguir recibiendo esas llamadas, no sé qué clase de llamadas”, comentó Lucy Díaz.

Tatiana tenía dos celulares

Los padres de Tatiana aclararon que la joven sí tenía dos teléfonos celulares, uno de ellos fue obsequiado como regalo tras sufrir un robo en la ciudad de Bogotá. Ambos móviles fueron revisados por los investigadores de la Fiscalía. “Yo fui la que le di un celular que incluso no sirve, no tiene SIM card y ella lo tenía como un plan B por si le llegase a suceder la misma situación de que la fueran a robar”, explicó Lucy Díaz.

“En el otro no encontraron nada porque es un celular viejo, tecnología vieja. Solo lo tenía ella por si de pronto algún ladrón la abordaba, entonces ella entregaba ese celular”, comentó Carlos Hernández, padre de la joven.

Sobre las labores de búsqueda en el mar con un robot sumergible de última tecnología, los padres de Tatiana Hernández insistieron en que ella no se ahogó y que actualmente se encuentra retenida por personas desconocidas. La joven bogotana completa hoy 37 días desaparecida.