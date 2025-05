Robot sumergible de alta tecnología se unió a búsqueda de Tatiana Hernández

Conforme con lo anunciado por la Alcaldía Mayor de Cartagena, desde tempranas horas de este sábado, 17 de mayo, se inició un nuevo proceso de búsqueda de la joven médica bogotana, Tatiana Hernández, esta vez con el uso de alta tecnología proveniente de Chile, país con amplia experiencia en ese tipo de procesos frente a emergencias marítimas y desastres naturales con personas desaparecidas.

Luego de más de un mes desde la desaparición de Tatiana Hernández, vista por última vez en la zona de espolones del barrio turístico de Bocagrande, la tecnología utilizada en este nuevo proceso mucho más intenso de búsqueda consiste en la implementación de un robot sumergible denominado YellowFin: Sonar Imágenex, dotado con un alcance máximo de profundidad de 50 metros y una velocidad de hasta 4 nudos. El dispositivo cuenta con la capacidad de transmitir imágenes simultáneas en tiempo real, a modo de mosaico, claves en la identificación de zonas hasta ahora imposibles de monitorear debido a su difícil acceso, tales como escolleras y espolones.

El proceso será complementado con tecnología Sea Scan ARC Explorer Mk I, diseñada para situaciones de búsqueda, estudio y recuperación. Ello facilitará imágenes de alta resolución, que lo definen por sus desarrolladores como “una herramienta ideal para las comunidades de búsqueda, rescate y seguridad”.

Desde la Base Naval de la Armada Nacional, atendiendo directrices impartidas por el alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, el secretario del Interior, Bruno Hernández, explicó que, de ser necesario, el operativo de búsqueda se extenderá durante los próximos cinco días (hasta el jueves 22 de mayo), con reportes diarios de los avances en el proceso de identificación de imágenes claves en zonas hasta hoy inexploradas, sin que se descarten otras hipótesis. Adicionalmente, como se ha reiterado, continúa en pie la recompensa de hasta $200 millones a quien brinde información veraz de utilidad para las autoridades.

“Lo que queremos es darle el mensaje a la familia de Tatiana de que no vamos a descansar, que no estamos escatimando absolutamente nada. No descartamos ninguna hipótesis. Sabemos que para ellos es difícil lo que nosotros estamos haciendo, pero no podemos descartar ninguna hipótesis porque la información que se tiene del último sitio donde fue vista Tatiana fue en el espolón, frente al mar, y sus pertenencias fueron encontradas al borde del agua. Todo se va a concentrar en una zona donde el acceso fue muy difícil y complicado para los buzos y por eso buscamos alternativas de alta tecnología para poder desvirtuar o descartar que dentro de esa zona pueda estar o no Tatiana”, dijo Hernández.

Hernández agregó que “esta operación, además de la nueva tecnología proveniente de Chile, la estamos haciendo conjuntamente con nuestra Armada Nacional, a través del Cuerpo de Guardacostas que ha facilitado toda la logística en el sentido de embarcaciones, de personal de buzos que son necesarios para esto. También agradecemos a nuestra Policía Metropolitana que también, día a día, es el gran aliado y está con nosotros en toda esta operatividad, al Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, que también estará en esta operación, y a Distriseguridad”.

El Secretario del Interior reiteró que, aunque el alcalde Dumek Turbay Paz ha reiterado total disposición en el proceso de búsqueda de Tatiana Hernández, es la Fiscalía General de la Nación la que tiene a su cargo el proceso investigativo de rigor.

Por su parte, María Mercedes Abondano, asesora de Cooperación Internacional de la Alcaldía Mayor de Cartagena, se refirió a las razones que motivaron la escogencia de la experiencia chilena en el nuevo operativo de búsqueda.

“Establecer el paradero de Tatiana ha sido un compromiso de nuestro alcalde Mayor, Dumek Turbay, desde el primer día. Y, en ese orden de ideas, investigando, teniendo en cuenta que Chile tiene bastante experiencia en búsquedas peligrosas, en lugares muy complicados, encontramos una empresa con mucho para apartar en este tipo de búsquedas con alta marea y escolleras especiales. Es una tecnología que llega mucho más abajo, con mucha nitidez, para ver desde el agua. Son mosaicos, en tiempo real, donde vamos a poder identificar mucho mejor la zona”.