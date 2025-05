Caso Tatiana Hernández: autoridades toman video de establecimiento que sería clave en investigación

Cartagena

Un video captado por la cámara de seguridad de un establecimiento comercial sería clave en el desarrollo de la investigación que busca dar con el paradero de Tatiana Hernández, joven bogotana que completa 24 días desaparecida en Cartagena.

Así lo reveló en diálogo con Caracol Radio, Lucy Díaz, madre de la estudiante de Medicina, quien aseguró que, pese a no tener noticias positivas de su hija, todavía confía que aparecerá sana y salva. En este material audiovisual, presuntamente, se aprecia a la joven bogotana desaparecida.

“Sí, el propietario de un establecimiento me dijo que las autoridades habían tomado un video que él entregó, pero que ya él no me podía dar más detalles, que ya me tocaba directamente con las autoridades para que ellos dieran la información al respecto”, comentó.

Por el momento, la Fiscalía General de la Nación no ha entregado más información de la existencia y el contenido del audiovisual. “A mí no me dieron detalles si estaba con alguna persona y la verdad tampoco entiendo si es correcto que en ese video se pudo captar la imagen de Tatiana Simplemente me dicen que a mí no me pueden dar información, sino que a las autoridades y ya”, dijo Lucy Díaz, madre de la joven.

“Vas a salir pronto de esto y te estamos esperando”

Con la esperanza puesta de que Tatiana Hernández continúa con vida, su madre le envió un mensaje, afirmando que toda la familia confía en que esta incertidumbre terminará y pronto estarán reunidos nuevamente. Además, invitó a su hija a perdonar a las personas que la tienen retenida, hipótesis que es analizada por los investigadores.

“Tati, tenemos que perdonar a las personas que te tienen en este momento, porque nosotros no somos quienes para juzgar ni culpar, tú sabes que vas a salir pronto de esto y tu familia te estamos esperando Prontamente nos vamos a encontrar y vamos a continuar siendo el grupo familiar que hemos sido todo el tiempo en unión, en amor, paz y armonía. Aquí te esperamos, mi amor, te queremos mucho y tenemos muchas ansias de verte pronto”, puntualizó Lucy Díaz en Caracol Radio.