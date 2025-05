Consulta, Reforma, cabildo y paro nacional, ¿se mueve el país en el marco institucional?

En Hora20 análisis al arranque del estudio de la Reforma Laboral y lo que pueda ocurrir mañana con el cabildo popular en Barranquilla, la nueva consulta popular con 16 preguntas, de las cuales cuatro son sobre la Reforma a la Salud y el llamado a paro nacional la próxima semana. Después, una propuesta en el Vaticano para que la Santa Sede sea epicentro de las negociaciones con el ELN, el futuro del cese con el Frente 33 y las advertencias que hace la Defensoría del Pueblo sobre las Zonas de Ubicación Temporal.

Lo que dicen los panelistas

Daniela Gómez, exviceministra de Defensa, investigadora en la Fundación Paz y Reconciliación, planteó que no hay desespero por parte del Ejecutivo, “el gobierno de manera reiterada es un salto a la participación directa en democracia. No es la primera vez que llama a marchas, no es la primera vez que la utiliza como estrategia para mover propuestas, teniendo en cuenta que su coalición ha sido débil”. Destacó que este, al ser un gobierno que inaugura la izquierda en el país, tiene formas diferentes y una construcción identitaria que no habíamos visto, “un presidente llamando a marchas y eso parece salido institucionalidad, pero eso es parte de lo legal, de la democracia. La movilización hace parte de lo legítimo y la democracia; lo mismo que la consulta que debe volver al Congreso”.

Manifestó que toda la política busca instrumentalizar para sus fines, “el Gobierno usa esta movilización y sabiendo que perderá la consulta en congreso, pero lo hace pensando más en la presión directa al Congreso; es movilizar personas y mantener discusión sobre laboral y salud”.

Edinson Bolaños, fundador y director de la revista Raya y periodista, comentó que lo que viene es la radicalización de sectores sociales para conquistar más derechos, “los sindicatos están en la propuesta del Gobierno y no de empresarios, que es micro-reforma laboral y por esa razón hoy el Gobierno presenta nueva propuesta al Congreso sobre consulta popular”, en esa medida, piensa que se debe llegar a un punto medio en el que los trabajadores se vean beneficiados con mejores condiciones laborales, “esos sectores se radicalizan y van a la calle con mecanismos como movilización social, ahora anuncian dos días de paro y eso está encaminado a básicamente radicalizar sectores sociales porque en el Congreso saben que no hay tiempos para avanzar en la Laboral que se resucitó o porque lo que se pretende es hacer la micro reforma laboral donde sectores vulnerables no terminen beneficiados con la reforma propuesta”.

José David Riveros, abogado, especialista en Gestión Pública y exsecretario de Gobierno de Bogotá, planteó que lo que está ocurriendo demuestra que hay caminos institucionales, “el manejo de la Reforma, revivirla, el debate sobre la consulta, una nueva consulta, negarla, todo son mecanismos institucionales y la Constitución anda de manera adecuada, ya si hay presiones, eso es la vía democrática y tampoco podemos temerle a marchas; aunque lo de la consulta radicada hoy es que es mecanismo presión al Congreso”. Sin embargo, dijo que el “día D”, será el próximo 20 de junio cuando se defina si se aprueba o no la Reforma Laboral y cuando se sepa cuál será el futuro de la nueva consulta popular.

Sobre las nuevas preguntas en la consulta sobre temas de salud, dijo que en tres de las cuatro no se necesita consulta porque no se requiere una ley, en el único caso, sería el de la transformación de las EPS como Gestoras de Salud y Vida. Frente a lo que pasó entre la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro y el presidente Petro, dijo que estando a menos de un año de las elecciones legislativas, ese encontrón es una demostración del momento político que vivimos, “cada grupo piensa en la posición que le mostrará a sus electores en unos meses y ahí seguramente podemos perder los mismos ciudadanos que somos los que estamos en la mitad de la discusión”.

Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, advirtió que el Presidente sí tensiona la institucionalidad al presionar al Congreso desconociendo la división de poderes y al insistir en la narrativa del bloqueo, “hay un trámite legislativo que le corresponde al Congreso tomar la decisión porque es quien tiene la competencia de analizar en la democracia representativa”. Sobre la nueva consulta, dijo que se mantienen las preguntas ambiguas, temas que ya están en la ley, preguntas con frases que tienen cargas emotivas, las cuales no se ajustan a las decisiones de la Corte Constitucional sobre mecanismos de participación ciudadana.

De otro lado, dijo que la Reforma Laboral es inconveniente y que se debe archivar por los efectos nocivos que tiene en la economía, “no responde a las necesidades del mercado”, puntualizó. Chacón asistió a la audiencia pública organizada por la Comisión Cuarta, sobre lo cual, dijo que se pudo escuchar la posición de distintos sectores, desde sindicatos que no están de acuerdo con la Reforma, hasta empresarios y gremios, “pero lo importante y el punto acá es que se hubiera sido organizar mesas de trabajo con voluntad constructiva para resolver problemas estructurales como la informalidad”.