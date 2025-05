“Haremos un estudio serio” Carlos Meisel, ponente de la resucitada reforma laboral

El senador del Centro Democrático, Carlos Meisel, quien es uno de los ponentes de la apelación de la ‘resucitada’ reforma laboral , dice que harán un estudio serio a las propuestas.

En conversación con Caracol Radio, sostuvo que para realizar este estudio recibirán todas las propuestas que se han hecho de esta reforma laboral, se convocará a diferentes gremios y sindicatos para poder hacer un debate que permita que haya el mayor consenso posible.

“Haremos un estudio serio”

“Nosotros vamos a hacer un estudio serio de esto. Yo, desde que me metí en la política, he intentado hacer mis cosas de una manera muy responsable y nosotros vamos a abrir el debate. Vamos, en principio, a recibir los 80 artículos que se recibieron, los que vienen de cámara. Vamos a reabrir el debate y convocar gremios, sindicatos y academia”, dijo el senador Meisel.

Hizo un llamado para que todo el país se pueda unir para tener propuestas concretas que permitan una verdadera reducción del desempleo, una buena rentabilidad para los trabajadores y que las propuestas vayan acorde a la realidad del país

“Que ojalá se haga algo para generar empleo, para bajar la informalidad, para que ese joven que hoy no tiene dónde trabajar y que termina en un mototaxi en el Caribe colombiano, en el mejor de los casos, se planteen unos incentivos para que ese joven encuentre un espacio laboral, para que la persona en propensión que hoy no tiene dónde ubicarse y terminar de cotizar esas poquitas semanas que le hacen falta para llegar a una vejez digna, hoy la encuentre. Eso es lo que necesita una reforma laboral. No lo que planteaba Petro, que eran unas cosas totalmente populistas y destructoras de empleo”, sostuvo.