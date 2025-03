No hay cama para tanta gente, alerta por alta ocupación en urgencias y UCI en hospitales del Quindío

Armenia

En el Quindío, hay alerta porque la ocupación en las urgencias y unidades de cuidados intensivos en los hospitales supera el 200%, en el principal centro asistencial el San Juan De Dios hay 30 pacientes en espera de hospitalización.

En Caracol Radio Armenia hablamos con el secretario de salud del departamento del Quindío, Carlos Alberto Gómez que manifestó su preocupación por la alta ocupación de los servicios de urgencias en UCI tanto en los hospitales como en las clínicas privadas.

Y explicó “Es una situación que ha confluido con muchas con muchas causas, realmente pues nosotros hemos ido analizando los procesos y estamos tratando, incluso el día lunes tenemos muy a menudo reuniones entre el Hospital de la Misericordia y el Hospital San Juan de Dios con miras a poder poner en funcionamiento cerca de 44 camas que tiene el Hospital de la Misericordia, igualmente se ha dado vía libre a 14 unidades de cuidados intensivos y cuidados intermedios en la clínica del café que estaba que estaba por fuera de esta de esta prestación de servicio y estamos también eh haciendo las gestiones para que pueda llegar rápidamente la clínica Avidanti a fortalecer el tema de la red.

¿Qué tenemos de dificultades?

La gente acude al servicio de urgencia porque a veces no se logran las consultas especializadas, no se logran los controles especializados, no se hacen los procedimientos y las situaciones se agravan y obviamente esto congestiona los servicios y también una congestión que hemos tenido por problemas respiratorios donde se ha el número de consultas, sobre todo en adulto mayor y niños menores de 5 años, que obviamente generan los retrasos.

Falta de capacidad

A esto se le suma que nuestras instituciones a veces no tienen una capacidad resolutiva amplia, entonces los pacientes quedan en una hospitalización de larga estancia mientras esperan la autorización de la EPS para ser trasladados al sitio donde le van a hacer el procedimiento.

Foto: Cortesía Hospital San Juan de Dios de Armenia. Ampliar

Ejemplo, un accidente cerebrovascular que es atendido en una institución hospitalaria, pero que como no tienen el manejo de del proceso de angiografía o en el caso de una hemodinamia que se requiera, pues entonces los pacientes quedan ocupando camas allí a la espera de ser remitidos a otra institución que pueda solucionar el problema.

En ese caso, por ejemplo, de enfermedades cardiovasculares tenemos en la región problemas porque, por ejemplo, el Hospital San Jorge de Pereira cerró el servicio de hemodiálisis y obviamente pues ha generado un aumento de la demanda para Caldas y Quindío pacientes que puedan ser remitidos allí.

Carta al presidente de los gobernadores del eje cafetero

Los tres gobernadores del eje Cafetero, han dirigido una carta al presidente de la República justamente solicitando una intervención estructural con miras a poder solucionar todo este tipo de situaciones que se han venido presentando en el Quindío y en el eje cafetero.