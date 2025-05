Colombiano diagnosticado con cáncer en USA clama por una visa humanitaria para su familia

Bucaramanga

El estado de salud de José Sayago Ramírez desde hace dos meses tiene preocupada a una familia del municipio de Concepción, de la provincia García Rovira.

Gladys Ramírez, madre del santandereano de 22 años, contó en Caracol Radio que su hijo viajó a Tennessee en Estados Unidos en búsqueda del sueño americano en diciembre del 2023.

Este año fue diagnosticado con cáncer testicular, enfermedad que le hizo metástasis y tiene comprometidos varios órganos.

“Lo internaron y le encontraron cáncer testicular. Le hizo metástasis en el hígado, páncreas, hígado y pulmones. Incluso las masas le han llegado al cerebro, en una semana le avanzó la enfermedad”, indicó Ramírez.

Puede leer: Denuncian maltratos en correccional de Bucaramanga: 40 adolescentes se fugaron

La madre del joven santandereano asegura que hace dos semanas solicitó la visa americana pero se la negaron.

Desde el centro de salud donde se encuentra su hijo le enviaron la documentación que requiere para pedir la visa humanitaria, pero al momento no la ha conseguido.

Le interesa: Adolescente murió en Bucaramanga al presentar síntomas por dengue hemorrágico

“He buscado los medios para que me ayuden y me colaboren, porque en realidad mi hijo está solo allá. Necesita una compañía para que lo ayudemos en este proceso. El doctor ha sido muy bueno con él y por eso me lo tiene internado”, agregó la madre.

Dice que no pide una ayuda económica, sino el apoyo de los entes gubernamentales para conseguir la visa humanitaria lo más pronto posible.

Le sugerimos: A Santander llegó el cuerpo de un policía asesinado por un francotirador en Arauca

La persona que desee ayudarla con este proceso puede comunicarse al número 321 3780331.

“Fui diagnosticado con cáncer testicular, ya fue extirpado, pero estoy pidiendo colaboración para que llegue este mensaje a gente de migración. Me echen la mano para conseguir la visa humanitaria para mi mamá. Me he sentido bastante devastado, la enfermedad es fuerte y me ha dejado demasiado débil”, expresó el joven de 22 años a través de redes sociales.