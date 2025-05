Denuncian maltratos en correccional de Bucaramanga: 40 adolescentes se fugaron

Bucaramanga

Después que 40 adolescentes se fugaron de la correccional Fundación Hogares Claret en el barrio La Joya en Bucaramanga, 15 menores fueron aprehendidos y uno llevado por su familia.

Tras los hechos algunos familiares de los menores se reunieron a las afueras de la correccional para denunciar presuntos maltratos, por los que están pasando los jóvenes.

Piden que las autoridades investiguen el caso, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) investigue a los encargados de la Fundación.

“Ellos vienen siendo maltratados y amenazados. Se presentó un inconveniente con uno de los formadores y por eso ellos tomaron esa decisión. Mucha gente los juzga y los critica, que son delincuentes. Pedimos que el Bienestar Familiar nos ayude, que son los responsables de esos jóvenes. Que le hagan una conducta a todos los profesores o formadores que están siendo parte de ese maltrato”, manifestó en Caracol Radio la madre de uno de los menores de edad que se fugó.

Los adolescentes son procesados por diferentes delitos. Al parecer se escaparon de la correccional en el barrio la Joya aprovechando el descuido en la seguridad del centro.

📣Bienestar Familiar activa ruta de atención tras egreso irregular de adolescentes en servicio de protección del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en Bucaramanga.📍https://t.co/FgQjLCQFHv — Bienestar Familiar | ICBF (@ICBFColombia) May 18, 2025

En un video que ha sido divulgado en redes sociales se observa que la reja del lugar estaba abierta cuando ocurrió la fuga masiva.

“Mi hijo salió y llegó a la casa. Lo traje porque él voluntariamente se entregó. Me dijo que días antes le habían pegado con una tabla. Tiene un chichoncito en la cabeza. Me aseguró que no nos había dicho nada porque en el centro toman represarías. Actuaron así como una forma de hacer protesta porque internamente no se podía hacer nada”.

🔴#VIDEO | 16 menores procesados por diferentes delitos se escaparon de la correccional La Joya en #Bucaramanga, al parecer por un descuido en la reja que estaba dañada. A esta hora autoridades lideran un plan candado para dar con la aprehensión de los menores. pic.twitter.com/E89u93douZ — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) May 17, 2025

Aseguró que su hijo de 16 años no tenía heridas cuando llegó a la casa, pero que los demás adolescentes que fueron ubicados por la policía sí tenían golpes.

Otro familiar que acudió a la protesta señaló que los menores tienen miedo de regresar.

“No ha decidido entregarse por lo que él manifiesta tener miedo y que está amenazado de ser golpeado hasta más no poder. Le serán canceladas las visitas. Ya se comunicó con nosotros y manifiesta que él tenía todo el deseo de seguir su proceso y pero que es inevitable de saber que se le iba a seguir tratando así. Incluso se le metía miedo de que la sentencia de él iba a ser demasiado larga”, expresó Andrés Felipe Otero Centeno, familiar de un joven de 19 años.

🔴#AEstaHora | Familiares de algunos de los adolescentes que se fugaron de la Fundación Hogares Claret denuncian maltratos en la correccional ubicada en La Joya en #Bucaramanga. pic.twitter.com/IxoQIdPqOH — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) May 18, 2025

Cometió el delito siendo menor de edad y como tal sigue en curso el proceso, pagando lo correspondiente. Está a la espera de la sentencia, mientras sigue recluido en la correccional como medida de aseguramiento.

Con un plan candado y el apoyo del ICBF autoridades siguen en la búsqueda de 25 menores de edad que se fugaron y aún no han sido ubicados.