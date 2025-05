Autoridades lograron abastecer con alimentos y medicamentos a la comunidad confinada en Valdivia

Valdivia- Antioquia

Caracol Radio había informado sobre el desabastecimiento de alimentos y medicinas que estaba padeciendo la comunidad confinada en el corregimiento de Raudal Viejo por los combates entre los grupos ilegales ELN y disidencias contra el Clan del Golfo en el área poblada. Por lo que los concejales de la población en pleno habían solicitado la creación de un corredor humanitario para poder abastecer a la comunidad.

Ante esta necesidad, la alcaldía de Valdivia, en apoyo con las demás autoridades, logró ingresar los productos requeridos de urgencia mientras el ejército logra tomar el control en la zona. El mandatario Carlos Molina relató cómo se dio esta tarea, además, porque muchas personas con prescripciones médicas estaban en riesgo, no solo por las balas de los ilegales, sino por la necesidad de atención en salud.

“Digamos, dio lugar a activar un canal humanitario para que salieran algunas personas del corregimiento, obviamente eso con algunos protocolos, vestidos con prendas blancas e identificados. El cruce de Raudal, Alto del Coco, al sector La Paulina, que es donde tienen ellos, digamos, que desplazarse y por donde en este momento hay enfrentamientos entre el ejército que está tratando de ingresar a la zona y grupos armados al margen de la ley, pues digamos que se respetara precisamente el tránsito de los mismos y pudimos enviar algunos medicamentos que se requerían de manera urgente, de alimentos para que estas familias pudieran sopesar esta difícil situación”.

Este ingreso de alimentos y medicamentos se hizo en motocicleta para que pudieran ser vistos y por seguridad, aunque es de anotar que esta labor se había intentado desde el pasado viernes, pero no fue posible porque los combates se habían reactivado en la noche y la mañana del sábado. Pero la seguridad no era una problemática, aunque no es la principal causa.

“Es de anotar que da la dificultad, uno, por la inexistencia de un puente que soporte el peso de un vehículo y frente al mal estado de vías improvisadas sobre el sector, porque la vía principal está sumamente en riesgo, a raíz de que los mismos grupos han bloqueado el cruce de la barca Cautiva y han restringido la movilidad de las personas sobre la vía principal que la gente normalmente transita, ha dado lugar a que la gente por unas noches improvisadas se comunique y fue precisamente por ahí donde se estableció el corredor humanitario para que estas familias tuvieran ese mínimo de tráfico”, agregó.

El alcalde manifestó que una de las situaciones más complejas desde que comenzó la confrontación se vivió el pasado viernes cuando el Clan del Golfo ingresó al área urbana y la preocupación era que se reportara una incursión violenta contra la comunidad que allí permanecía, pero que por fortuna no ocurrió.

“Creo que hoy la tensión ha bajado. Creo que el ejército ya, si no pudo entrar, está muy cerca del corregimiento por varios puntos y digamos que ahí también tenemos que destacar que el comandante de la Séptima División del Ejército y el comandante de la Decimoprimera Brigada han estado aquí en el municipio y han estado siguiendo y coordinando muy de cerca las acciones para garantizar la seguridad y salvaguardar la vida de los pobladores del corregimiento de Raudal”.

Recordó que esta problemática de seguridad en ese sector específico y otras zonas de la población no son recientes y recuerda que en lo que va de su administración son varios los hechos similares reportados con desplazados, confinados, civiles y al menos seis militares fallecidos por campos minados, quema de vehículos en la vía Medellín-costa Atlántica.

“Y el señor gobernador, digamos que es claro, precisamente en ese consejo de seguridad extraordinario, y le pide al ejército y al Batallón Rifles retomar el control sobre este corregimiento. Ellos, digamos, que aducían otro tipo también de situaciones y delitos cometidos sobre esta zona que precisamente, pues, que se pudiera llegar con fuerza pública y garantizar la seguridad no solamente para esta eventualidad, sino que ojalá de manera permanente sobre este contorno que ha sido, digamos, tan difícil para la fuerza pública”.

El mandatario aprovechó para agradecer la labor del Dagran que, aunque no es su misionalidad atender este tipo de calamidades, sí ha apoyado a la alcaldía con el envío de ayudas humanitarias que han sido muy bien recibidas, lo mismo que poblaciones vecinas como Ituango y Briceño que también se han solidarizado con los desplazados, pero sin dejar de resaltar el apoyo de la comunidad del área urbana de Valdivia que también se ha hecho presente con ayudas que no incluyen el kit humanitario.