El ejército avanza hacia la zona de conflicto en Valdivia, pero los campos minados retrasan esa lleg

Valdivia- Antioquia

La situación de seguridad en Valdivia no mejora para los campesinos del corregimiento de Raudal Viejo por los combates entre los grupos ilegales como ELN y disidencias contra el Clan del Golfo, lo que ya deja 160 personas desplazadas por ese conflicto que ha dejado en medio del fuego cruzado a los labriegos, lo que los ha obligado a abandonar sus casas y refugiarse en zonas seguras como la iglesia del caserío y otras zonas para resguardarse de las balas.

Este jueves en la mañana se reportó un combate que aumentó de manera preliminar en 80 el número de víctimas por desplazamiento. El ejército en la vereda La Paulina escoltó los carros que transportaban a las personas. La cifra de confinados en el centro poblado de Raudal Viejo sería de unas 100 personas. Informó el alcalde de Valdivia Carlos Molina.

“Pues bueno, estamos, digamos, en comunicación con algunos líderes presentes allá que nos han estado, digamos, dando informes de cómo va aconteciendo. Lo que se sabe es que muy cerca del caserío, pues hay confrontación armada. Muchas familias, digamos que decidieron resguardarse entre sus viviendas; otras, de manera colectiva, acudieron a la casa cural y a la iglesia, digamos que están refugiadas sobre este sector. Para eso, la administración municipal dispuso un tema de un paquete alimentario que ha sido suministrado por un proveedor del mismo casco urbano y que ellos, digamos, han estado preparando sus alimentos allá de manera colectiva”.

El mandatario confirmó que incluso en la tarde de este jueves se registraron combates en el caserío, lo que ha impedido que otras familias puedan salir del territorio. Incluso en la mañana, cuando las personas intentaron abandonar el corregimiento, los ilegales impidieron la movilidad. El transporte de vías cercanas de El Cedro, Serrana y Puerto Neri. El transporte fluvial también se vio afectado, aunque este sí lo está desde el pasado fin de semana.

Precisamente, la denuncia que hizo Caracol Radio esta semana sobre puntos minados en las veredas La Coposa y Llana es el temor que le genera a los militares para ingresar al territorio y recuperar la seguridad y garantizarla a la comunidad afectada. El alcalde de Valdivia manifestó que la fuerza pública sí está tratando de ingresar, pero lo deben hacer con mucha cautela para evitar caer en un campo minado.

“Es que precisamente hay movimientos de tropa en la zona y que se espera que prontamente puedan llegar hasta el sitio. Es de anotar también que el año pasado movimientos también del mismo batallón sobre la misma zona cobraron la vida de siete militares y que de ahí que haya que hacer movimientos con mucha cautela y con mucha precaución. Hay campos minados en la zona y además de la presencia de dos grupos subversivos también, que están, digamos, en este momento en confrontación. Entonces no es fácil, nos los ha relatado la misma fuerza pública, en este caso el comandante del batallón Rifles, hacer estos movimientos”.

Donaciones

El alcalde Carlos Molina también solicitó apoyo a la comunidad con donaciones que no incluyen las ayudas humanitarias, aunque aclara que no es que no se esté atendiendo a los desplazados si se está haciendo con el hospedaje, alimentación, transporte, medicamentos y atención psicosocial, pero sí advierte que se requieren algunos artículos puntuales, especialmente para niños.

“Que, en este momento, hemos dispuesto desde la comisaría y la personalidad municipal para recepcionar, como lo puede ser ropa en buen estado, algo de calzada o toallas, algunas cobijas, implementos de aseo personal y ropa también para bebés. Esto es, digamos, entendido como elementos básicos que no comprenden los kits humanitarios y que algunas familias, pueden estar necesitando en este momento”.

Caracol Radio ha conocido información de algunos campesinos, la cual indica que en la confrontación de este jueves algunas balas impactaron las casas de los campesinos; incluso tuvieron que esconderse detrás de sus casas para evitar ser impactados con las balas de los ilegales. Por lo que la intervención del Estado es urgente en esa zona para evitar que el desplazamiento masivo aumente.