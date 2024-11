¿Cómo se llama la hierba para sanar heridas? Sirve para golpes, inflamación y más

Es común que se recurra al uso de hierbas, plantas, productos naturales, entre otros de este tipo, como medicina alternativa. Esto se debe, principalmente, a una combinación de factores históricos, culturales y procesos que permiten obtener información sobre el entorno.

La historia ha evidenciado que las plantas son una fuente determinante para el desarrollo de remedios naturales, sobre todo antes de que la medicina moderna estuviera tan avanzada.

En el pasado, las personas recurrían a las hierbas porque eran baratas, fáciles de obtener y, en varios casos, efectivas para aliviar diversos síntomas o dolencias, costumbres que se siguen conservando por el impacto que han tenido dentro de la tradición de muchas comunidades.

Debe tener en cuenta que las creencias sobre las propiedades curativas de las hierbas también se deben a la tradición y al conocimiento heredado entre generaciones. Las mayores influencias de este tipo de conocimientos provienen de culturas indígenas, la medicina tradicional china, la india, entre otras.

Plantas como alternativa por factores psicológicos y sociales

Hay que destacar que la creencia en la eficacia de las hierbas, puede hacer que algunas personas experimenten mejoras debido a la sugestión, esto es conocido como el ‘efecto placebo’; la acción de consumir algo natural o “puro” trae confianza en el proceso de curación.

También hay otro tipo de probabilidades, como que las personas opten por remedios naturales por la desconfianza o insatisfacción ante los tratamientos farmacológicos convencionales, o porque prefieren métodos menos invasivos.

En varios territorios, las hierbas son más accesibles, en comparación con los medicamentos convencionales. Los remedios herbales suelen tener una base de evidencia limitada o anecdótica. No obstante, algunas hierbas han sido objeto de investigaciones científicas, que han comenzado a confirmar la eficacia de ciertas plantas para tratar diversas afecciones.

¿Cómo se llama la hierba para sanar heridas y a qué se debe su eficacia?

Una de las hierbas más populares y utilizadas para sanar heridas, golpes, inflamación y otros problemas es el aloe vera, también conocido como sábila. Es bastante recomendado por sus múltiples propiedades curativas.

En primer lugar, contiene compuestos como los polisacáridos y las antraquinonas, que ayudan a reducir la inflamación, componentes que inhiben las respuestas inflamatorias en el cuerpo, lo que ayuda a aliviar la hinchazón y el dolor.

El gel de aloe vera ayuda a estimular la producción de colágeno, importante para la reparación de la piel y la cicatrización de heridas. Además, contribuye a acelerar la renovación celular; contiene saponinas y otros compuestos que tienen efectos antimicrobianos, útil para prevenir infecciones en heridas abiertas o quemaduras.

Adicionalmente, tiene una alta concentración de agua y es un excelente hidratante natural, mejora la elasticidad y previene la sequedad que puede retrasar la cicatrización. Tiene propiedades analgésicas suaves, lo que ayuda a aliviar el dolor de las quemaduras o golpes.

Asimismo, es conocido como uno de los remedios más conocidos para quemaduras solares o leves, aliviando el dolor y ayudando a reparar la piel dañada. Se puede aplicar sobre áreas inflamadas o con hematomas para reducir la hinchazón y el dolor.

Por último, hay que resaltar que los polisacáridos, como el acemanano, ayudan a la regeneración celular, mientras que las enzimas y aminoácidos facilitan la reparación de la piel y el tejido afectado.

¿Cómo usar el aloe vera o sábila?

Recuerde que la sábila es un complemento a la atención médica, no un reemplazo. Es importante consultar con un profesional de la salud antes de tratar cualquier condición médica.

Dicho lo anterior, para empezar, seleccione una hoja fresca y madura de aloe vera, lave la hoja con agua limpia, retire la piel exterior y extraiga el gel interior.

Luego, limpie la herida con agua y jabón suave, aplique una capa fina de gel de aloe vera sobre la herida y cubra con un vendaje o gasa para proteger.

Es recomendable no aplicar aloe vera en heridas abiertas o profundas. No lo utilice si tiene alergia o sensibilidad. Consulte con un profesional de la salud en el caso de que su herida no sane o progrese, después de implementar la sábila.

Finalmente, cabe decir que puede aplicar la sábila directamente sobre la zona afectada. También se puede tomar oralmente para reducir la inflamación interna. Aunque existen cremas y geles en el mercado con aloe vera, se recomienda implementarla lo más natural posible, sin aditivos ni conservantes: extraída de la planta.

Ingrese a nuestro WhatsApp y entérese de todas las noticias de Colombia y del mundo al instante: https://whatsapp.com/channel/0029Va4QonQG8l57KtMXcE29