Pasto vs Once Caldas, decisivo duelo de Liga Colombiana: posibles alineaciones, hora y dónde seguir

Dayro Moreno liderará a Once Caldas en el trascendental partido de la fecha 19 de la Liga Colombiana ante Deportivo Pasto en el Estadio La Libertad, ubicado en la capital de Nariño; por el campeonato que lidera parcialmente Atlético Nacional con 35 puntos, escoltado por Millonarios, Junior, América de Cali y Deportes Tolima; que son los clubes que por ahora tienen asegurado su tiquete para los cuadrangulares finales.

Por un lado, Once Caldas necesita sumar al menos un punto para asegurar su participación en la siguiente fase de la Liga Colombiana, de no conseguirlos ante Pasto, deberá hacerlo en la última jornada, donde no habrá cabida para el error. Mientras que el conjunto pastuso, está obligado a vencer al ‘Blanco Blanco’ en la jornada en disputa, para igualar el puntaje de Independiente Medellín, que es octavo en la tabla de posiciones. Así, Deportivo Pasto llegará al último partido del primer semestre con chances de clasificar a los cuadrangulares finales.

Tabla de posiciones de Liga Colombiana: así marcha en la fecha 19

Hora y dónde seguir EN VIVO Pasto-Once Caldas

El partido está programado para el 18 de mayo desde las 6:10 pm en el Estadio La Libertad en Pasto, bajo la orden del árbitro Andrés Rojas. El partido será transmitido a través de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, así como las novedades, la cobertura y el minuto a minuto en vivo y en directo en el portal web de caracol.com.co.

Posibles alineaciones

Once Caldas viene de vencer a San José de Gualberto (Bolivia) 2-1 en la Copa Sudamericana, lo que le permitió clasificar a la siguiente fase del campeonato internacional. Sin embargo, en el ámbito local, el equipo necesita sumar al menos un punto en sus últimos dos juegos, como se mencionó previamente.

El entrenador Hernán Darío Herrera ahora enfrenta un gran desafío, ya que debe jugar contra Fluminense en medio de esos dos últimos partidos de Liga Colombiana. Esta situación complica aún más el escenario, pues el equipo debe lidiar con las exigencias de ambos torneos en fases definitorias, y para el duelo ante Pasto, contará con el plantel completo, según la lista de jugadores convocados. P

Deportivo Pasto:

DT: Camilo Ayala

Andrés Cabezas; Israel Alba, Andrés Alarcón, Joyce Ossa, Brayan Carabalí, Mauricio Castaño; Felipe Jaramillo, Diego Castillo, Facundo Boné; Johan Caicedo y Gustavo Torres.

Once Caldas:

DT: Hernán Darío Herrera

James Aguirre; Luis Palacios, Jorge Cardona, Jersson Malagón, Juan Pablo Patiño; Iván Rojas, Juan Camilo García, Esteban Beltrán; Mateo Zuelta, Dayro Moreno y Jefry Zapata.